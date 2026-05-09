Nueva York anticipa subas históricas en las tarifas eléctricas para el verano de 2026

En el verano de 2026, las facturas de electricidad en Nueva York alcanzarán un promedio histórico de USD 790, superando el promedio nacional (REUTERS/Kylie Cooper)

Los residentes de Nueva York deberán afrontar en el verano de 2026 las facturas de electricidad más altas de la historia reciente, con un coste medio estimado de USD 790 entre junio y septiembre.

El dato, adelantado por la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, supera el promedio nacional y expone la presión económica que sufren miles de hogares a raíz de temperaturas sin precedentes y sucesivos ajustes tarifarios.

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De acuerdo con el análisis de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA), el saldo de deuda nacional por servicios públicos ya excede los USD 25.000 millones. Uno de cada seis hogares estadounidenses presenta retrasos en el pago de facturas de energía, lo cual ilustra la dimensión de la crisis que se profundiza para quienes ya soportan incrementos en el alquiler y el riesgo permanente de exclusión energética.

La propia Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética proyecta para el verano de 2026 facturas promedio de USD 778, lo que representa un aumento del 8,5% respecto a 2025 y un encarecimiento acumulado del 37,2% en comparación con 2023.

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Entre las variables determinantes figuran inversiones en infraestructura eléctrica —atraídas por el crecimiento de los centros de datos— y el impacto directo de olas de calor, las cuales prolongan el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado para mantener condiciones interiores seguras.

El aumento de las temperaturas está obligando a los sistemas de aire acondicionado a funcionar más tiempo y a mayor potencia solo para mantener unas condiciones interiores seguras, informó el organismo.

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El 20% de los hogares vulnerables de Nueva York sigue sin aire acondicionado

El 20% de los hogares vulnerables en Nueva York carece de aire acondicionado, elevando el riesgo sanitario frente a temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe es especialmente duro para familias de bajos ingresos, obligadas a elegir entre servicios básicos o necesidades esenciales como alimentos, vivienda y medicamentos. Registros de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética indican que cerca del 20% de los hogares vulnerables en Estados Unidos carece de sistemas de aire acondicionado, aumentando el riesgo sanitario ante olas de calor más frecuentes y prolongadas.

En este escenario, la ciudad de Nueva York tendrá una factura media proyectada para el periodo junio-septiembre de USD 790, nuevamente por encima del promedio nacional.

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Esto implica una presión adicional para miles de familias que también enfrentan máximos históricos en el precio del alquiler. USD 60 y 100 adicionales de gasto energético pueden marcar la diferencia —en dólares— entre afrontar el pago mensual de la vivienda o incurrir en morosidad y riesgo de desalojo.

Frente a esta situación, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética ha solicitado ante el Congreso federal un incremento de fondos para el Programa de Ayuda Energética para el Hogar (HEAP), proponiendo elevar la financiación a USD 7.000 millones para el año fiscal 2027, casi el doble de los USD 4.100 millones actuales.

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El Programa de Ayuda Energética para el Hogar (HEAP): opciones vigentes y acceso

El Programa HEAP de Nueva York ofrece subsidios y sistemas gratuitos de aire acondicionado para hogares médicos vulnerables, con inscripción en línea o presencial (REUTERS/Kylie Cooper)

En respuesta al sobreendeudamiento y los altos precios de la energía, el Programa de Ayuda Energética para el Hogar de Nueva York mantiene tres líneas de apoyo para hogares elegibles: un aporte anual para la compra e instalación de aire acondicionado o ventiladores, subsidios de emergencia ante riesgo inminente de corte de suministro y, desde 2026, la provisión gratuita de sistemas de refrigeración para beneficiarios del Plan Essential que acrediten condiciones médicas como asma o enfermedades cardíacas, según comunicó el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Nueva York.

La inscripción puede realizarse en línea a través de la plataforma ACCESS HRA, en oficinas distritales del HEAP o por correo postal, de acuerdo con las directrices del Departamento de Servicios Humanos del Estado de Nueva York. Los criterios de elegibilidad y los plazos de aplicación se actualizan anualmente por ese departamento.

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Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, explicó: “El aumento de las temperaturas está obligando a los sistemas de aire acondicionado a funcionar más tiempo y a mayor potencia solo para mantener unas condiciones interiores seguras”. Este fenómeno, remarcó, amplifica la desigualdad energética y expone con mayor fuerza a los hogares con menos recursos.

Consejos para atenuar el impacto y nuevas garantías para inquilinos

Mientras se definirán los fondos de ayuda, especialistas de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética y de la empresa distribuidora de energía Con Edison recomiendan ajustar el aire acondicionado a 25,5 °C (78 °F) en los periodos de uso intensivo, sellar fugas en equipos de ventana con burletes y utilizar ventiladores de techo, permitiendo elevar el termostato hasta 4 °C adicionales sin sacrificar confort térmico.

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Estas acciones pueden traducirse en ahorros directos, tanto en energía como en dólares, en la factura mensual.

Recientemente, la autoridad municipal Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York aprobó una ley que exige la instalación de sistemas de aire acondicionado en la mayoría de los apartamentos, una iniciativa orientada a responder a la extensión del verano y la mayor incidencia de olas de calor.

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El Departamento de Edificios de la ciudad será responsable de supervisar la implementación y cumplimiento de la normativa, que apunta a reducir la brecha de acceso a refrigeración en sectores vulnerables.