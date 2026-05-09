Estados Unidos creó 115.000 empleos en abril y superó las previsiones del mercado

Estados Unidos supera previsiones y suma 115.000 nuevos empleos en abril, según el Departamento de Trabajo y FactSet (REUTERS/Megan Smith/File Photo)

Estados Unidos sumó en abril 115.000 nuevos empleos, una cifra que supera de manera amplia las estimaciones previas, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo divulgados el viernes y análisis de FactSet.

Esta expansión contribuye a la estabilidad de la tasa de desempleo, que se ubicó en 4,3%. El contexto internacional, marcado por conflictos y el alza de precios energéticos, presiona a la economía estadounidense; sin embargo, el sólido desempeño en la creación de empleos contrarresta parcialmente estas tensiones globales, según los últimos registros de la Oficina de Estadísticas Laborales y la firma de análisis de datos FactSet.

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Además, el consenso de economistas anticipaba solo 65.000 nuevos empleos para abril, distancia que confirma la diferencia frente a la media de 48.000 nuevos puestos de trabajo mensuales de los últimos tres meses y de 61.000 del trimestre anterior.

En marzo de 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales registró una tasa de desempleo de 5,2% entre trabajadores hispanos, frente al 3,6% correspondiente a los trabajadores blancos no hispanos.

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El organismo señaló que los hispanos están sobrerrepresentados en sectores particularmente sensibles a la volatilidad, como construcción, servicios de alimentos, transporte y manufactura, los cuales se han visto especialmente afectados por el incremento en los costos energéticos y la incertidumbre derivada de conflictos internacionales.

Los sectores de atención médica y transporte/almacenamiento lideraron la generación de empleo, con 37.000 y 30.000 nuevas posiciones respectivamente, mientras que el empleo federal presentó una reducción de 9.000 puestos.

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Durante el primer cuatrimestre del año, los recortes laborales informados por la consultora Challenger, Gray and Christmas y recogidos por FactSet, ascendieron a cerca de 300.000, aproximadamente la mitad que en el mismo período de 2023.

El Departamento de Trabajo informó que la desaceleración en el crecimiento salarial afecta con mayor fuerza a los trabajadores hispanos, quienes en su mayoría se desempeñan en los rangos salariales más bajos.

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En marzo, los salarios reales por hora cayeron 0,6%, mientras el incremento de los precios superó el aumento de los ingresos, produciendo una pérdida de poder adquisitivo para numerosas familias.

A pesar de que la creación de empleo se mantiene activa, la calidad y estabilidad de los puestos laborales continúa siendo un desafío frente al aumento sostenido en el costo de vida.

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Cerca del 25% de las empresas que ejecutaron despidos en abril identificaron a la inteligencia artificial como la causa principal, orientando la automatización de procesos y la reducción de gastos ante una competencia creciente y márgenes operativos más ajustados.

Las revisiones del Departamento de Trabajo muestran que marzo cerró con 185.000 empleos adicionales, mientras que la cifra para febrero fue ajustada a la baja, con una pérdida de 156.000 puestos tras reducir en 23.000 la estimación previa de empleos eliminados.

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De acuerdo con Thomas Ryan, economista para Norteamérica de Capital Economics, aunque el ritmo de creación de empleo descendió levemente, sigue siendo suficiente para sostener la estabilidad en la tasa de desempleo nacional.

Jerry Tempelman, vicepresidente de investigación económica y de renta fija en Mutual of America Capital Management, precisó en declaraciones a FactSet: “La creación de 115.000 puestos de trabajo en abril sigue demostrando la solidez del mercado laboral estadounidense.

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A pesar del aumento del precio de la gasolina, hemos observado mínimas perturbaciones en la economía estadounidense a causa del conflicto en Oriente Medio. De hecho, los mercados bursátiles siguen cotizando en máximos históricos o cerca de ellos”.

Tempelman puntualizó que el incremento de los precios del petróleo y de insumos estratégicos, como los fertilizantes, podría traducirse en mayores costes para las empresas y, eventualmente, ralentizar el crecimiento económico si estas tendencias se prolongan.

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El alza de precios energéticos limita la política monetaria

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene estable en 4,3% pese a las tensiones internacionales y el alza de precios energéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política monetaria permanece atenta a las señales del mercado laboral y a la evolución de la inflación. Angelo Kourkafas, estratega sénior de Edward Jones, señaló al medio FactSet que la persistencia de un empleo sólido junto con los riesgos inflacionarios asociados al conflicto en Irán motivaría que la Reserva Federal retrase cualquier reducción de tasas, mientras los responsables acompañan el impacto del aumento de los precios energéticos.

El banco central suele optar por la rebaja de tasas como estímulo al consumo, aunque esa medida podría intensificar la inflación si coincide con un repunte del petróleo o desajustes en el suministro. La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de referencia durante 2024 ante la persistencia de precios elevados.

Efectos de la inflación y la energía en la economía estadounidense

La inflación anual en marzo alcanzó el 3,3%, impulsada por una subida de más de USD 1,50 por galón en los precios de la gasolina desde febrero (AP foto/J. Scott Applewhite)

En marzo, la inflación anual alcanzó el 3,3%, impulsada en gran parte por el encarecimiento de la gasolina. Desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio a fines de febrero, el precio en estaciones de servicio subió más de USD 1,50 por galón, generando presión adicional sobre los presupuestos familiares, según datos de FactSet.

Pese a la incertidumbre global y el aumento de los costes, la estabilidad del mercado laboral y la limitada influencia de factores externos ―como la guerra en Medio Oriente― justifican la prudencia actual en la política monetaria estadounidense y la evolución de sus principales indicadores económicos.

El impacto del mercado laboral en la población hispana

La Oficina de Estadísticas Laborales reiteró que en marzo de 2026, la tasa de desempleo para trabajadores hispanos fue de 5,2%, frente al 3,6% registrado entre los trabajadores blancos no hispanos.

La disparidad se explica por la marcada presencia hispana en sectores expuestos a despidos recientes y a la automatización tecnológica, como construcción, servicios y manufactura.

El Departamento de Trabajo informó que la pérdida de poder adquisitivo continúa afectando especialmente a las familias hispanas, dada la caída de los salarios reales frente al aumento de precios en bienes y servicios básicos.

Por su parte, el consejo de defensa de derechos UnidosUS advirtió que la digitalización por inteligencia artificial y la estabilidad limitada de los empleos incrementan la vulnerabilidad laboral de este segmento de la población.