Ocultaron antecedentes peligrosos de un perro en un refugio y el ataque a una voluntaria les costará USD 450.000

Emily Moncur, voluntaria de OC Animal Care en Tustin, sufrió 18 mordeduras al intentar fotografiar a Blaze, un perro con historial de agresión (Mark Rightmire, Orange County Register/SCNG)

El condado de Orange pagará USD 450.000 a una voluntaria atacada por un perro en un refugio de animales. Emily Moncur sufrió 18 mordeduras mientras tomaba fotografías para una campaña de adopción en las instalaciones de OC Animal Care en Tustin, California.

El acuerdo, aprobado en marzo de 2026 por el órgano de gobierno del condado tras una investigación judicial, reconoció que el refugio no informó a los voluntarios sobre el historial agresivo del animal ni tomó medidas de prevención adecuadas, como la capacitación y supervisión del personal. Según reportó Los Angeles Times, Moncur denunció que la ausencia de entrenamiento y la falta de personal cercano agravaron las consecuencias del ataque, que ocurrió después de que el refugio presentara al perro en un evento de adopción sin advertencias sobre su pasado violento.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió en el refugio de OC Animal Care?

El 4 de agosto de 2023, Emily Moncur, voluntaria habitual del refugio, recogió a Blaze, un perro mestizo de labrador y beagle, para tomarle fotografías. Cuando intentó devolverlo a su jaula, Blaze la atacó. Moncur recibió 18 mordeduras en brazos, piernas, glúteos y cuello, según consta en la demanda presentada ante la corte superior de Orange County.

En declaraciones recogidas por The Independent, Moncur explicó que nadie acudió en su ayuda porque los empleados usaban tapones para los oídos y el personal disponible resultaba insuficiente. Solo pudo recibir atención cuando logró liberarse y pedir auxilio.

PUBLICIDAD

El ataque le causó heridas permanentes, pérdida de sensibilidad por daño neurológico y cicatrices extensas.

¿Quién es la víctima y cómo resultó afectada?

Emily Moncur era voluntaria en el refugio OC Animal Care y se dedicaba a fotografiar perros para promover su adopción. Los médicos documentaron heridas profundas, daño en nervios periféricos que afectan la movilidad y la sensibilidad, y cicatrices visibles en zonas expuestas.

PUBLICIDAD

El condado de Orange reconoció deficiencias en la gestión y seguridad de refugios tras aprobar el acuerdo extrajudicial con la voluntaria lesionada (Google Maps )

Según confirmó Moncur a Los Angeles Times, después del ataque padece dolor crónico, limitación de la movilidad en extremidades y alteraciones sensoriales persistentes. También indicó que el refugio no le informó que Blaze tenía antecedentes de agresión ni que había sufrido maltrato por parte de sus dueños anteriores.

¿Por qué ocurrió el ataque?

De acuerdo con la demanda, OC Animal Care no advirtió a Moncur ni a otros voluntarios sobre el historial de Blaze. El animal formaba parte de un caso de crueldad y había mostrado conductas peligrosas. El refugio aceleró su proceso de adopción y lo presentó en un evento público dos días antes del ataque, sin alertar sobre los riesgos.

PUBLICIDAD

La denuncia también señaló que el refugio exigía a los voluntarios realizar tareas solos y sin capacitación previa. El personal no supervisaba de cerca a los colaboradores y alentaba el uso de protectores auditivos, lo que dificultaba la respuesta ante emergencias.

El refugio OC Animal Care presentó al animal en un evento de adopción sin advertir sobre su pasado violento ni informar a los voluntarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El condado reconoció estas falencias al aceptar el acuerdo extrajudicial.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y cómo se resolvió el conflicto legal?

Emily Moncur presentó la demanda en 2023, pocos meses después del ataque. El condado de Orange defendió inicialmente la labor del refugio y argumentó que la voluntaria asumió los riesgos al interactuar con los animales, pero tras la investigación y la presión pública, el órgano de gobierno del condado realizó una sesión cerrada el 10 de marzo de 2026, donde aprobó el pago de USD 450.000.

El caso Moncur es el tercer pago millonario en dos años por ataques de animales en refugios públicos de California y plantea un debate nacional sobre seguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En abril, la corte superior de Orange County recibió la notificación del acuerdo. Así, el condado evitó un juicio y posibles sanciones mayores. El caso generó debate sobre las políticas de seguridad en refugios de animales y la necesidad de mayor transparencia en la información que reciben voluntarios y adoptantes, como subrayó el medio local de investigación Voice of OC.

PUBLICIDAD

¿Dónde ocurrió el incidente y qué consecuencias tuvo?

El ataque sucedió en las instalaciones de OC Animal Care, uno de los refugios más grandes del sur de California. El hecho provocó una revisión interna de los protocolos de seguridad y la capacitación. Ahora el refugio enfrenta la tarea de mejorar la supervisión, comunicar antecedentes de animales problemáticos y proteger tanto a voluntarios como al público.

Las autoridades del condado de Orange reconocieron que el caso de Moncur expone deficiencias en la gestión de refugios. Este acuerdo millonario se suma a otros pagos recientes por ataques de animales bajo custodia estatal o municipal en California. Según informó Los Angeles Times, es el tercer pago de este tipo en dos años.

PUBLICIDAD

El condado de Orange y la dirección de OC Animal Care asumieron la responsabilidad al firmar el acuerdo. Las autoridades prometieron implementar cambios para prevenir incidentes similares.

Por su parte, Moncur pidió a los refugios que informen a los voluntarios sobre los riesgos y antecedentes de cada animal para evitar nuevas tragedias.

PUBLICIDAD