Abusó sexualmente de dos adolescentes, las manipuló con citas bíblicas y ahora enfrenta 40 años de prisión

El pastor Terry Reed de Terrytown, Louisiana, enfrenta hasta 40 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual a menores (Captura de video )

El pastor Terry Reed de Terrytown, Louisiana, enfrenta una condena de hasta 40 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de dos adolescentes. Un jurado en Jefferson Parish necesitó menos de una hora para declarar culpable a Reed de dos cargos de violación en tercer grado y dos de abuso de menores.

Reed, de 66 años, ya tenía antecedentes por delitos similares y utilizó su posición religiosa para manipular a sus víctimas, según informaron fiscales y medios estadounidenses como The Guardian y Fox8Live. El caso conmocionó a la comunidad local, ya que Reed operó durante años como líder espiritual, acogiendo en su casa a jóvenes con problemas familiares y valiéndose de citas bíblicas para justificar sus actos.

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La audiencia de sentencia está prevista para el 18 de junio y la fiscalía busca una condena ejemplar tras más de dos décadas de reincidencia.

Quién es Terry Reed y cómo captó a sus víctimas

Reed ejercía su ministerio desde su residencia en North Marlin Court, en el suburbio de Terrytown, Nueva Orleans. Según la acusación, Reed ofrecía su casa como refugio para adolescentes con relaciones familiares conflictivas. Uno de los jóvenes comenzó a visitar y finalmente se mudó al domicilio de Reed en agosto de 2021, cuando tenía 16 años. Allí, el pastor cometió múltiples abusos hasta que la víctima denunció los hechos en 2023, lo que desencadenó el arresto.

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Reed fue hallado culpable por un jurado en Jefferson Parish de dos cargos de violación en tercer grado y dos de abuso de menores (Captura de video )

La investigación reveló que un segundo hombre, ahora de 29 años, también sufrió abusos tras mudarse a la casa de Reed en mayo de 2011, a los 16 años. La fiscalía detalló que la manipulación incluyó el uso de pasajes bíblicos para normalizar el comportamiento sexual del pastor.

Reed se presentaba como mentor y figura paterna para estos adolescentes, quienes no contaban con apoyo familiar sólido.

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Qué delitos se le imputan y cuál fue el veredicto

La fiscalía de Jefferson Parish imputó a Reed dos cargos por violación en tercer grado y dos por abuso de menores. El juicio se resolvió rápidamente: los miembros del jurado apenas deliberaron una hora antes de emitir un veredicto de culpabilidad el 6 de mayo.

La fiscalía busca una condena ejemplar y la audiencia de sentencia está prevista para el 18 de junio en Jefferson Parish (Google Maps )

Los fiscales, como James Wascom y Eric Cusimano, señalaron en sus alegatos que Reed “depredaba a chicos muy problemáticos que no tenían una figura paterna”. Incluso algunos miembros de la congregación testificaron en favor del pastor, sin que esto influyera en la decisión final, según Fox8Live.

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La condena representa el tercer fallo en contra de Reed por delitos sexuales. En 1997, Reed se declaró culpable de conducta indecente con un menor y, en 2017, de abuso y conducta indecente con otro menor. En ambos casos, solo recibió libertad condicional.

Dónde y cuándo ocurrieron los hechos

Los abusos tuvieron lugar en Terrytown, un suburbio de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana. Los hechos más recientes se remontan a 2021, cuando uno de los adolescentes comenzó a frecuentar la casa de Reed y, poco después, se mudó allí.

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El otro caso data de 2011, bajo circunstancias muy similares. Reed utilizaba su domicilio como lugar de acogida para jóvenes en situación vulnerable, aprovechando la confianza de las familias y la comunidad religiosa local.

La denuncia formal se realizó en 2023, lo que permitió a las autoridades proceder con la detención y el procesamiento judicial.

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Las víctimas, que llegaron a vivir con Reed durante su adolescencia, denunciaron abusos cometidos entre 2011 y 2021 (Captura de video )

El caso Reed destaca por el patrón de reincidencia y por el uso de la autoridad religiosa para perpetrar los abusos. Los fiscales subrayaron que el pastor “se hacía pasar por un santo”, mientras que en realidad se trataba, según la acusación, del “peor tipo de depredador”.

Reed admitió ante los detectives que era un delincuente sexual, aunque trató de justificar sus actos alegando problemas médicos y asegurando que las relaciones sexuales ocurrieron cuando los jóvenes tenían la edad legal de consentimiento en Louisiana, que es 17 años.

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La fiscalía considera probado que, antes de esa edad, los jóvenes sufrieron abusos repetidos. Los testimonios de las víctimas y la documentación de los antecedentes penales resultaron claves en el fallo del jurado.

Qué consecuencias enfrenta Reed y cuál es el contexto nacional

El juez Ray Steib dictará la sentencia el 18 de junio. Reed podría recibir hasta 25 años de prisión por los cargos de violación y entre cinco y 40 años adicionales por abuso de menores. El historial del pastor, que incluye condenas previas por delitos similares, agrava su situación judicial.

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La comunidad local y los medios nacionales han puesto el foco en la falta de controles que permitieron a Reed mantener su ministerio pese a sus antecedentes.