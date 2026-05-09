Estados Unidos

Instalan un Buda gigante en Nueva York: hasta cuándo se podrá visitar

La monumental escultura, obra de Andrew Nguyen, se alza en el High Line de Manhattan e invita a reflexionar sobre la memoria y el patrimonio cultural. Hasta cuándo estará expuesta

Guardar
Gran estatua de Buda de color marrón claro con manos doradas, entre altos edificios, sobre una estructura metálica oscura. Cielo azul claro al fondo
La escultura 'La luz que brilla a través del universo' en High Line de Manhattan rinde homenaje a los Budas de Bamiyán destruidos en Afganistán (X)

Un monumento de arenisca de 8,2 metros sorprende a quienes recorren el High Line en Manhattan. Esta escultura, titulada “La luz que brilla a través del universo”, rinde homenaje a los Budas de Bamiyán, destruidos por los talibanes en 2001 en Afganistán, y estará expuesta hasta el otoño de 2027 en el corazón del moderno complejo Hudson Yards.

La obra es creación de Andrew Nguyen, artista vietnamita-estadounidense, quien fusiona materiales y símbolos asociados a la historia y el conflicto para invitar a la memoria colectiva. La pieza no replica fielmente los Budas originales, pero afirmó el artista que su intención es crear un espacio para recordar el pasado y pensar en el presente, en tiempos marcados por guerras recientes, según explicó a la agencia de noticias Reuters y la cadena de noticias CNN.

PUBLICIDAD

Los Budas de Bamiyán: historia y destrucción

Los Budas de Bamiyán fueron dos colosos tallados en el siglo VI en el centro de Afganistán. Durante 1.500 años, estas figuras se mantuvieron como símbolo cultural y religioso hasta su destrucción en 2001, cuando los talibanes detonaron explosivos en un acto de iconoclasia ampliamente condenado por la comunidad internacional.

Escultura en The High Line Plinth con una figura de tronco tallado y dos manos doradas que emergen, apoyadas en postes de metal sobre una base de granito
El monumento de 8,2 metros de altura estará expuesto en Hudson Yards hasta el otoño de 2027, integrando historia y arte contemporáneo (X)

La desaparición de estas estatuas dejó un vacío en la historia y la identidad del pueblo afgano. El hecho se transformó en referencia mundial sobre la fragilidad del patrimonio y la violencia cultural ejercida sobre monumentos milenarios.

PUBLICIDAD

En este contexto, la decisión de rendir tributo a los Budas con una escultura en Nueva York busca resaltar la necesidad de conservar la memoria y reflexionar sobre el impacto de los conflictos armados en la herencia cultural de la humanidad.

Concepto artístico y materiales de la obra

La escultura, firmada por Nguyen, no reproduce de modo literal a los Budas de Bamiyán. El artista buscó capturar su esencia y resignificar su historia. “Mi obra mira la memoria y el borrado, y el después de la guerra y la destrucción. Aquí trato de pensar qué ocurriría si aplicamos la idea de la reencarnación a un objeto, y cómo eso podría ayudarnos a reflexionar sobre las pérdidas en la historia reciente”, explicó a Reuters.

Réplica del Buda de Bamiyán, una estatua alta de color arena, se asoma sobre un puente elevado de metal en una calle urbana concurrida, rodeada de edificios
El público puede visitar la escultura en la intersección de la calle 30 Oeste y la Décima Avenida, donde se ofrecerán conferencias y meditaciones guiadas (X)

El monumento integra arenisca tallada y dos manos monumentales de acero separadas del cuerpo por varillas. Nguyen fundió estas manos a partir de proyectiles de artillería recuperados en Afganistán, reforzando el mensaje de transformar la violencia en arte y memoria.

El artista recordó que los historiadores desconocen el destino exacto del rostro original del Buda, aunque se sabe que tanto el rostro como las manos sufrieron daños durante siglos de invasiones y conflictos. El contraste visual entre la arenisca y los materiales urbanos del entorno genera un efecto atemporal, situando la pieza como un puente entre pasado y presente.

Quién es Tuan Andrew Nguyen

Nguyen reside en Vietnam y orienta su obra a transformar objetos y recuerdos de conflictos en piezas que promuevan la reflexión y la sanación colectiva. En este trabajo, eligió arenisca, material de las estatuas originales, y bronce de proyectiles para las manos, en línea con su práctica de convertir municiones de la Guerra de Vietnam en recipientes de memoria.

Un hombre asiático con gorra roja y camisa oscura sostiene un objeto plateado curvado, con esculturas abstractas de colores azul, rojo y amarillo en el fondo de una galería
Tuan Andrew Nguyen, artista vietnamita-estadounidense, se especializa en transformar objetos bélicos en piezas de arte para la sanación colectiva (Fundació Joan Miró/Pep Herrero)

El artista relató a CNN que la escultura “se inspira en una estatua real que estuvo en Afganistán durante más de 1.500 años hasta su destrucción en 2001”. Con este enfoque, su trabajo trasciende la reproducción y se plantea como un ejercicio de reencarnación de la memoria en el espacio público.

Por qué se eligió este homenaje en Nueva York

La selección de la obra de Nguyen para el High Line responde a la intención de que el arte público dialogue con la memoria, la identidad y el presente. Cecilia Alemani, directora y curadora principal del programa High Line Art, destacó que la propuesta de Nguyen sobresalió por transformar “eventos y conceptos muy complejos en un símbolo de esperanza”.

Una gran escultura de madera con manos doradas se alza en primer plano frente a rascacielos de cristal y el cielo azul
La escultura no replica literalmente los Budas de Bamiyán, sino que explora su esencia y reencarna el patrimonio cultural perdido por la guerra (X)

Alemani indicó a CNN que el equipo curatorial busca obras que no solo sean icónicas, sino que también tengan la capacidad de dialogar con las circunstancias de cada época. La escultura se exhibe en el pedestal del High Line, un enclave central para el arte contemporáneo en Nueva York, y da continuidad a los encargos realizados a artistas internacionales en ese espacio.

Cuándo y cómo se puede visitar la escultura

El monumento se encuentra en la intersección de la calle 30 Oeste y la Décima Avenida. Allí resalta en medio de las estructuras modernas de Hudson Yards.

Durante el tiempo que permanezca expuesta, el proyecto sumará conferencias mensuales y sesiones de meditación guiada, cuya primera cita está prevista para el 16 de mayo durante la feria de arte Frieze New York en The Shed.

La ubicación y el tratamiento de los materiales ofrecen a los visitantes una experiencia visual y conceptual que combina historia, arte y actualidad.

El mensaje detrás de la obra

El monumento provoca reflexión sobre la destrucción cultural y el potencial del arte como herramienta para reconstruir la memoria colectiva. Nguyen subrayó que el uso de proyectiles reciclados para las manos representa la posibilidad de transformar la violencia en actos de sanación y diálogo.

Estatua grande de Buda de color marrón sin rostro y con manos doradas, de pie en un parque urbano con edificios modernos de cristal y árboles verdes al fondo
La propuesta fue seleccionada por el programa High Line Art de Nueva York, destacando el diálogo entre arte público, memoria e identidad global (X)

Además, el artista remarcó los paralelismos entre las guerras de Afganistán y Vietnam, y el papel del arte para aprender del pasado y resignificar el presente.

Para Alemani, la escultura representa una oportunidad tanto para quienes conocen la historia de los Budas de Bamiyán como para quienes la descubren por primera vez: “Espero que quienes conozcan la historia de los Budas de Bamiyán se alegren de ver esta escultura reencarnada aquí en el High Line”.

Para los demás, añadió, “puede ser una invitación a aprender una parte de la historia mundial”.

Temas Relacionados

Estados UnidosNueva YorkBudas de BamiyánPatrimonio CulturalArte ContemporáneoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 100 pasajeros se enferman por brote de norovirus en crucero que salió de Florida

Un navío de Princess Cruises experimentó un episodio de enfermedad gastrointestinal que involucró a decenas de viajeros y miembros de la tripulación, según datos oficiales emitidos por las autoridades federales de salud de Estados Unidos

Más de 100 pasajeros se enferman por brote de norovirus en crucero que salió de Florida

Detectan ameba “comecerebros” en parques nacionales de EEUU y emiten alerta a turistas

Los CDC advirtieron que la infección asociada al patógeno tiene una tasa de mortalidad superior al 97%

Detectan ameba “comecerebros” en parques nacionales de EEUU y emiten alerta a turistas

Un cachorro se reencontró con su dueño 15 meses después de que los incendios forestales de Los Ángeles arrasaran su casa

La separación forzada por la destrucción de la vivienda llevó a Dominic a confiar el cuidado de su mascota al refugio Pasadena Humane, donde permaneció quince meses antes de recuperar la estabilidad necesaria para reunirse con él

Un cachorro se reencontró con su dueño 15 meses después de que los incendios forestales de Los Ángeles arrasaran su casa

Inician demandas para revocar la ciudadanía por fraude y vínculos terroristas en Estados Unidos

La ofensiva judicial afecta a naturalizados de diversas nacionalidades, quienes enfrentan la pérdida de todos los derechos legales y la expulsión inmediata tras ser señalados por delitos graves, fraudes o nexos con organizaciones extremistas

Inician demandas para revocar la ciudadanía por fraude y vínculos terroristas en Estados Unidos

El tribunal rechazó una demanda de una pareja que buscaba demoler la antigua casa de Marilyn Monroe en Los Ángeles

La resolución judicial, emitida tras el análisis de los argumentos presentados por los propietarios, impide por ahora la remoción de la vivienda cuyo valor patrimonial fue ratificado por las autoridades municipales bajo la categoría de monumento histórico

El tribunal rechazó una demanda de una pareja que buscaba demoler la antigua casa de Marilyn Monroe en Los Ángeles

TECNO

Nintendo se disculpa por el aumento de precio de la Switch 2 y revela cómo planea mantener el interés de los jugadores

Nintendo se disculpa por el aumento de precio de la Switch 2 y revela cómo planea mantener el interés de los jugadores

Free Fire: códigos de hoy sábado 9 de mayo para tener diamantes, oro, skins y recompensas gratis

Cómo un fan de “Star Wars” creó una cabeza de C-3PO con inteligencia artificial capaz de conversar

Netflix deja de funcionar en estos celulares y televisores antiguos en mayo de 2026: lista completa

Las estafas con inteligencia artificial crecen: así pueden clonar su voz y rostro para robar dinero

ENTRETENIMIENTO

La respuesta de la esposa de Leclerc a un comentario negativo que reabrió el debate sobre la autonomía de las parejas de deportistas

La respuesta de la esposa de Leclerc a un comentario negativo que reabrió el debate sobre la autonomía de las parejas de deportistas

El recuerdo de Jeremy Irons sobre su relación con Robert De Niro en “La misión”: “Nos odiamos durante mucho tiempo”

“The Batman: Part II”: comienzan las filmaciones y Londres se convierte en Gotham con Robert Pattinson y Andy Serkis al frente

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

MUNDO

Los terroristas de Hezbollah lanzaron un ataque con drones contra el norte de Israel

Los terroristas de Hezbollah lanzaron un ataque con drones contra el norte de Israel

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico tras nueve días hospitalizada

El papa León XIV recibió al primer ministro de Haití para abordar la grave crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el país

Crece la presión sobre Keir Starmer tras la derrota electoral del Partido Laborista en el Reino Unido

Trump dijo que todavía contempla retirar las tropas estadounidenses de Italia: “No estuvieron cuando los necesitamos”