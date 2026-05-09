Cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026 y por qué bajaron en la reventa: guía para latinos en Estados Unidos

El precio promedio de entradas para el Mundial 2026 cayó un 21,2 % en el último mes en el mercado de reventa, según TicketData.com

La demanda de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha experimentado cambios significativos en las últimas semanas, especialmente en el mercado de reventa, donde los precios han mostrado una tendencia a la baja. Según datos de TicketData.com publicados el pasado jueves, el costo promedio de un boleto para un partido de la fase de grupos ha caído un 17,1 % en el mercado secundario en las últimas dos semanas. Actualmente, el precio medio de la entrada más barata disponible se sitúa en 567 dólares estadounidenses, mientras que hace 14 días era de 684 dólares y hace un mes alcanzaba los 720 dólares. Esta disminución representa una caída del 21,2 % en el último mes y ha afectado a 87 de los 91 partidos programados en Estados Unidos y Canadá.

La bajada de precios coincide con la reciente puesta a la venta de un nuevo lote de entradas por parte de la FIFA, lo que ha incrementado la oferta y generado un mayor movimiento en el mercado secundario. Este fenómeno ocurre en un contexto de debate creciente sobre el costo de asistir al primer Mundial con 48 equipos, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. El descenso en los precios de reventa se percibe como una respuesta a la amplia oferta y a las expectativas generadas por el evento, pero también refleja las dinámicas propias del mercado estadounidense de espectáculos deportivos.

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FIFA lanzó un nuevo lote de boletos para la Copa Mundial 2026, lo que aumentó la oferta y provocó la baja en los precios de reventa (REUTERS/Mike Blake)

La política de precios de la FIFA ha sido objeto de atención y justificación pública por parte de su presidente, Gianni Infantino. En declaraciones realizadas durante la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, California, Infantino argumentó que los altos precios responden a la naturaleza del mercado estadounidense, donde el sector del entretenimiento está altamente desarrollado y los costos de los eventos deportivos suelen ser elevados. Infantino explicó: “Tenemos que analizar el mercado. Nos encontramos en un mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo, por lo que debemos aplicar precios de mercado”.

El dirigente también defendió la estrategia de precios al señalar que, en Estados Unidos, incluso los partidos universitarios o profesionales de alto nivel superan los 300 dólares por entrada. Infantino subrayó que si la FIFA ofreciera los boletos a precios significativamente más bajos, estos terminarían en el mercado de reventa a valores mucho más altos, duplicando o incluso triplicando el precio original. De acuerdo con su visión, mantener precios elevados busca limitar la especulación y alinearse con los estándares locales del sector del entretenimiento deportivo.

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La caída de los precios de las entradas no ha sido uniforme en todos los recintos. Según TicketData.com, el estadio que ha registrado la mayor baja en el precio de reventa en el último mes ha sido el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con una caída del 29,5%. En el plazo de las últimas dos semanas, el mayor descenso se observó en el NRG Stadium de Houston, donde los precios retrocedieron un 22,8%. Estos datos reflejan que el ajuste en el mercado secundario ha afectado de manera diferente a los once estadios estadounidenses que albergarán partidos, dependiendo de la ubicación, la demanda y el atractivo de los encuentros programados en cada sede.

FIFA triplicó el precio de las entradas de primera fila para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, llegando a 32.970 dólares por boleto (Ilustración: Jesús Aviles)

Al mismo tiempo que los precios bajan en la reventa, la FIFA tomó la decisión de triplicar el precio de las entradas de mejor categoría para la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El jueves, la organización puso a la venta asientos de primera fila por 32.970 dólares estadounidenses, frente a los 10.990 dólares que costaban antes en la misma categoría. La opción de 10.990 dólares solo estuvo disponible brevemente para entradas con acceso para sillas de ruedas y facilidades de accesibilidad, el resto de los asientos de categoría uno experimentó el fuerte aumento. De esta manera, la FIFA busca captar el valor máximo posible para los lugares más exclusivos del estadio en el evento más esperado del torneo.

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El funcionamiento del mercado de reventa oficial de la FIFA también introduce particularidades. Aunque la FIFA no controla los precios de venta fijados por los usuarios en su plataforma de intercambio, sí aplica una comisión del 15 % tanto al comprador como al vendedor en cada operación de reventa. De este modo, la organización obtiene ingresos adicionales por cada transacción, mientras que los precios pueden fluctuar libremente según la oferta y la demanda. En el mercado de reventa de la FIFA, el jueves se podían encontrar entradas para la final con precios que iban desde los 8.970 dólares hasta los 11.499.998,85 dólares, siendo este último el valor solicitado por un boleto situado cuatro filas por debajo del borde superior de la tribuna. El mes pasado, una entrada llegó a ofrecerse por 2.299.998,85 dólares, aunque no existen pruebas de que alguien haya pagado cifras tan elevadas.

Esta política de precios y la gestión de la oferta han sido objeto de críticas y preocupación por parte de sectores políticos y aficionados. Los congresistas estadounidenses Frank Pallone y Nellie Pou, ambos demócratas de Nueva Jersey, enviaron una carta a Infantino solicitando información detallada sobre el sistema de precios dinámicos de la FIFA y otras prácticas relacionadas con la venta de entradas. En su misiva, los legisladores expresaron que el proceso de compra se ha convertido en una fuente de frustración para muchos seguidores, al tiempo que acusaron a la organización de utilizar reglas poco claras, precios opacos y prácticas potencialmente engañosas. Señalaron además que la FIFA parece estar restringiendo la oferta de entradas para influir en la demanda, reservando boletos y generando una percepción artificial de escasez, lo que presiona a los aficionados a comprar rápidamente y permite a la entidad controlar los precios mediante lanzamientos escalonados.

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