La MTA anunció nuevos horarios y recorridos para el LIRR desde el 11 de mayo: cómo funcionará

El servicio de verano comienza el 18 de mayo e incluye servicio adicional entre semana en Montauk. Foto: MTA

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que los servicios del tren Long Island Rail Road (LIRR) tendrán nuevos horarios y recorridos.

El ajuste, destinado a quienes se desplazan entre Long Island y la ciudad de Nueva York, cambiará frecuencias, tiempos de espera y trayectos en varias líneas, según informó la MTA en su comunicado oficial.

Cuándo comenzarán los nuevos horarios de funcionamiento

A partir del sábado 11 de mayo, el LIRR modificará la programación de salidas y llegadas, así como algunas paradas y rutas específicas. Estas nuevas disposiciones buscan optimizar el flujo de pasajeros y ofrecer intervalos más cortos en ciertos momentos de gran demanda.

La MTA recomendó a los usuarios revisar detalladamente las tablas de horarios para evitar inconvenientes en sus desplazamientos habituales.

Entre los principales cambios figura el aumento de la frecuencia de trenes en rutas clave, así como ajustes coordinados con otros servicios metropolitanos.

Varias líneas tendrán horarios y paradas diferentes, y se reducirán los tiempos de espera en tramos con mayor afluencia de pasajeros, de acuerdo con la información oficial difundida por la MTA.

El servicio ferroviario MTA Long Island Rail Road anunció nuevos horarios que entrarán en vigor el 11 de mayo. Foto: FOX NEWS

Implementación de los nuevos horarios de LIRR

Los ajustes estarán vigentes a partir del 11 de mayo y se mantendrán indefinidamente. La actualización se basa en un análisis de los patrones de movilidad de los pasajeros para adaptar la oferta a la demanda detectada en las estaciones más transitadas.

Nuevos horarios de funcionamiento de LIRR

A partir del lunes 18 de mayo, el tren de las 17:13 h de Penn Station a Speonk —que normalmente opera hasta Montauk los jueves y viernes de verano— llegará hasta Montauk, realizando todas sus paradas de lunes a viernes durante toda la temporada estival.

Esto ofrecerá más opciones a los viajeros del East End y ayudará a distribuir el número de pasajeros hacia Montauk a lo largo de la semana.

Para el servicio a la ciudad desde Montauk, los trenes de la línea Montauk de las 11:37 y las 16:18 de los domingos llegarán hasta Penn Station, ofreciendo a los pasajeros más viajes sin transbordos.

Estos trenes circularán todos los domingos, excepto los fines de semana festivos, cuando lo harán los lunes (Día de los Caídos y Día del Trabajo).

Otros cambios que los usuarios del LIRR deben tener en cuenta se detallan a continuación.

Ramales de Ronkonkoma y Port Jefferson

Un nuevo tren de lunes a viernes saldrá de Farmingdale a las 4:32 a. m., con paradas en Bethpage, Hicksville, Westbury, Mineola, New Hyde Park, Jamaica y Penn Station, llegando a las 5:26 a. m.

Aviso para el cliente : el tren de las 4:12 am que sale de Ronkonkoma ahora saldrá a las 4:14 am y ya no parará en Farmingdale, Bethpage, Hicksville ni Mineola.

Tras la finalización de las obras en las vías, se restableció el servicio de trenes al mediodía entre semana en Westbury, con una frecuencia de 30 minutos.

Servicio de Greenport

El servicio de trenes de mediodía entre semana al este de Ronkonkoma se reanudará el 11 de mayo.

Servicio de Brooklyn

El servicio nocturno de lunes a viernes entre Jamaica y Atlantic Terminal se reducirá a una frecuencia de 30 minutos a partir de las 21:00 para los trenes en dirección oeste y de las 22:00 para los trenes en dirección este.

Consejos para pasajeros de LIRR ante los cambios

El servicio de atención al cliente de la MTA aconsejó consultar las tablas oficiales y activar notificaciones personalizadas para recibir información actualizada sobre cambios eventuales. Todos los canales digitales permanecerán habilitados para resolver consultas y recibir sugerencias de los usuarios.

La autoridad del transporte sugiere planificar los viajes con antelación utilizando sus plataformas y aplicaciones institucionales, a fin de minimizar contratiempos en la rutina diaria.

Según reiteró la MTA en su comunicación oficial, el objetivo es facilitar la transición y mejorar la calidad del servicio ferroviario para la región de Nueva York.

La MTA subrayó su compromiso de actualizar y adaptar el sistema ferroviario para responder a las necesidades de quienes utilizan el LIRR, reforzando así la conectividad en el área metropolitana de Nueva York.