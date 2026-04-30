Estados Unidos

Consejos para ahorrar en gasolina ante el aumento vertiginoso de los precios del combustible

Las recientes subidas en el importe generan mayores desafíos en la planificación financiera, mientras organismos y medios estadounidenses detallan opciones y programas para reducir el impacto económico en distintos segmentos

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Hombre de mediana edad con camisa a cuadros se cubre el rostro con las manos dentro de un coche por la noche; la luz de combustible bajo se ve en el tablero
El valor del combustible impacta de lleno en los hogares estadounidenses y obliga a buscar alternativas para ahorrar en cada carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de la gasolina en Estados Unidos alcanzó su nivel más elevado desde 2022, con el promedio nacional ubicándose en USD 4,23 por galón (3,78 litros) el 29 de abril, según registros de la American Automobile Association (AAA) y del portal especializado GasBuddy.

Esta alza coincide con la persistencia del conflicto en Irán y un aumento en la cotización internacional del petróleo, lo que genera una presión adicional sobre los presupuestos familiares, tal y como reportó ABC News.

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Las tensiones en Medio Oriente vuelven a reflejarse en los precios de los combustibles, marcando una tendencia alcista en las estaciones de servicio (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)
Las tensiones en Medio Oriente vuelven a reflejarse en los precios de los combustibles, marcando una tendencia alcista en las estaciones de servicio (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

Contexto y evolución del precio de la gasolina

De acuerdo con la AAA, el precio nacional promedio se situó en USD 4,30 por galón al 30 de abril, aunque días previos la cifra fue de USD 4,23.

El Departamento de Energía de Estados Unidos (EIA) indicó que el precio semanal del 27 de abril fue de USD 4,12 por galón, lo que representa una suba de más de un dólar en comparación con el mes anterior. El conflicto geopolítico en el Golfo Pérsico, el cierre temporal de rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz y la transición estacional hacia mezclas de combustibles de verano contribuyeron a la volatilidad del mercado, según la EIA.

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La disparidad regional es notoria. Datos de la AAA aseguran que California registró el precio más alto, con un valor promedio de USD 5,87 por galón, mientras que Texas se mantuvo entre los estados con los precios más bajos, con USD 3,76. En Nueva York y Florida, los valores rondan los USD 4,12 y USD 4,15 respectivamente, y Washington permanece en el grupo de los precios más elevados.

En 2022, el promedio nacional había llegado a superar los USD 5 por galón durante una semana de junio, según la AAA. Las cifras actuales reflejan una tendencia alcista que impacta directamente sobre el gasto familiar.

Un surtidor de gasolina rojo con la palabra 'GASOLINE' se encuentra frente a una bandera de Estados Unidos ondeante, flanqueado por billetes de un dólar y cien dólares
Los valores en los surtidores estadounidenses muestran variaciones significativas según la región y responden a factores globales y estacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones para ahorrar: programas de fidelidad, tarjetas y apps

Ante el incremento sostenido, diversos programas y herramientas ofrecen alternativas para reducir el gasto en combustibles. De acuerdo con ABC News, los consumidores pueden acceder a beneficios a través de membresías, tarjetas de crédito y aplicaciones móviles.

Programas de fidelidad y membresías:

  • Shell otorga 30 centavos de descuento por galón en la tercera carga para nuevos afiliados y hasta 10 centavos para quienes alcanzan la categoría Platinum.
  • BP y Amoco descuentan 5 centavos en cada llenado. Los usuarios de Exxon pueden acumular entre 3 y 6 centavos en recompensas para futuras compras, según los términos de cada programa.
  • Las membresías en clubes de almacén como CostcoSam’s Club y BJ’s habilitan acceso a tarifas menores en estaciones propias, aunque requieren pago anual. El uso de tarjetas de crédito asociadas puede incrementar el ahorro.
  • En supermercados, la cadena Kroger otorga un punto por cada dólar gastado, y cada 100 puntos equivalen a 10 centavos de rebaja por galón. Safeway y Stop & Shop aplican esquemas similares.
Las estaciones ofrecen sistemas de recompensas que buscan incentivar la lealtad de los conductores habituales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Las estaciones ofrecen sistemas de recompensas que buscan incentivar la lealtad de los conductores habituales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Descuentos en plataformas de suscripción y comercio:

  • Walmart+ permite ahorrar 10 centavos por galón en más de 13.000 estaciones asociadas, incluyendo Exxon, Mobil, Walmart y Murphy.
  • Amazon Prime ofrece 10 centavos de rebaja en estaciones BP y Amoco, cifra que asciende a 20 centavos los viernes hasta fines de mayo para cuentas vinculadas con Earnify, según comunicó Amazon.
Opciones como las alianzas entre BP y plataformas digitales permiten acceder a rebajas adicionales por cada galón cargado (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
Opciones como las alianzas entre BP y plataformas digitales permiten acceder a rebajas adicionales por cada galón cargado (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Tarjetas de crédito y apps de ahorro:

  • La PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card otorga cinco veces puntos en compras de gasolina y la PNC Cash Rewards Visa Card devuelve un 4% en efectivo en estaciones de servicio, ambas sin cuota anual, detalló ABC News.
  • Aplicaciones como Earnify y Upside brindan reintegros directos en efectivo por cada operación. Herramientas como GasBuddy y AAA permiten comparar precios en tiempo real y localizar las opciones más económicas en el entorno del usuario.
Primer plano de una mano insertando una tarjeta de crédito PNC Bank Visa en un surtidor de gasolina que muestra un total de $48.63 en la pantalla
Algunas tarjetas bancarias otorgan beneficios directos en las compras de combustible, optimizando el gasto mensual de los usuarios frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencias oficiales para optimizar el consumo

Entidades como la AAA y el EIA recomiendan una serie de acciones para mitigar el impacto del alza en el combustible:

  • Mantener los neumáticos inflados y el motor en buen estado.
  • Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.
  • Planificar recorridos para reducir desplazamientos innecesarios.
  • Limitar el uso del aire acondicionado y retirar peso extra del vehículo.

La AAA también sugiere revisar los beneficios de las tarjetas bancarias, ya que muchas incluyen recompensas que suelen pasar desapercibidas. Algunas familias recurren de forma temporal al transporte público o al uso compartido de vehículos.

Según la EIA, las perspectivas para los próximos meses dependerán de la evolución de los conflictos internacionales y de la demanda estacional, por lo que se recomienda a los conductores permanecer atentos a las actualizaciones de precios y beneficios disponibles.

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