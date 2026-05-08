McDonald’s lanza nuevas bebidas en EE. UU.: qué son los Refreshers y por qué compiten con Starbucks

La estrategia busca conquistar el ‘bache de las 15 h’, tradicionalmente ocupado por Starbucks y Dunkin’ (Imagen Ilustrativa Infobae).

La marca de comida rápida McDonald’s introduce seis nuevas bebidas especiales en casi 14.000 restaurantes en Estados Unidos, una estrategia orientada a disputar el negocio de las cafeterías, tradicionalmente dominado por Starbucks y Dunkin’.

La compañía apostó por replicar el éxito de un proyecto experimental llamado CosMc’s, que actuó como laboratorio de tendencias y permitió identificar qué propuestas atraen consumidores fuera de los horarios centrales de comida, según informaron Inc. y el sitio corporativo de la cadena.

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Esta nueva oferta permanente incluye tres Refreshers con sabores Strawberry Watermelon, Mango Pineapple y Blackberry Passion Fruit, y tres sodas artesanales, Sprite Berry Blast, Orange Dream y Dirty Dr Pepper. Todas las bebidas están personalizadas con ingredientes como fruta liofilizada (snacks que por su proceso de envasado retienen vitaminas, minerales y fibra), boba (bolitas de sabor que explotan en la boca) y cold foam (espuma fría, suave y ligera).

McDonald’s apunta a conquistar el “bache de las 15 h” con una apuesta de alto margen

El lanzamiento nacional sigue al éxito del proyecto experimental CosMc’s, que permitió identificar tendencias y preferencias de consumo fuera de horarios de comida (Imagen Ilustrativa Infobae).

El lanzamiento de los seis nuevos productos se da tras el experimento CosMc’s, con solo cinco locales temporales en Illinois y Texas, que evidenció que las nuevas bebidas podrían transformar el flujo de clientes. La compañía probó los productos en 500 ubicaciones adicionales antes de desplegarlos nacionalmente.

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Jill McDonald, directora global de experiencia en restaurantes, afirmó a Inc. que el piloto “superó las expectativas”, al generar visitas en varios momentos del día y elevar el consumo promedio por cliente.

Entre las razones para lanzar esta línea, la empresa identificó el llamado “bache de las 15 h”: un hueco de ventas entre el almuerzo y la cena que Starbucks y Dunkin’ capitalizan desde hace años. Según Inc., este horario ha sido históricamente débil para cadenas como McDonald’s, centradas en comidas rápidas.

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Ahora, la marca busca atraer clientes en ese tramo con bebidas que, por costos de producción y margen de ganancia, resultan más rentables que los clásicos menús de hamburguesa: un Refresher implica un gasto menor que una hamburguesa de cuarto de libra, pero se vende a precios equiparables a los rivales de cafetería.

A su vez, el grupo presentará una función inédita: creará la figura del “especialista en bebidas” para asegurar que las preparaciones mantengan consistencia en calidad y presentación en toda su red.

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Para aumentar el atractivo de los lanzamientos, la marca colabora con la diseñadora Susan Alexandra en una línea limitada de portavasos con cuentas y ofrece una tarjeta de regalo de USD 10 con cada compra del accesorio.

De acuerdo con Alyssa Buetikofer, directora de marketing y experiencia del cliente de McDonald’s USA, la empresa busca posicionar sus bebidas como el principal atractivo para sus consumidores.

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“Pronto, nuestras bebidas no solo serán un motivo para venir a McDonald’s, sino la razón principal. Nos hemos dedicado a perfeccionar esta técnica, presentando nuevos refrescos elaborados artesanalmente con sabores intensos e ingredientes de calidad que nuestros fans podrán apreciar en cada sorbo. Solo McDonald’s puede ofrecer esta experiencia de forma consistente en casi 14.000 restaurantes, todos los días”, afirmó Buetikofer en el comunicado oficial.

Los nuevos Refreshers y sus sabores

Los Refreshers Strawberry Watermelon, Mango Pineapple y Blackberry Passion Fruit combinan limonada con frutas liofilizadas y perlas explosivas para una experiencia única (Imagen Ilustrativa Infobae).

La nueva línea de bebidas especiales de McDonald’s abarca una variedad de sabores diseñados para consumidores que buscan opciones innovadoras fuera de los menús tradicionales.

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El refresco Strawberry Watermelon fusiona los sabores dulces de la fresa y la sandía en una base de limonada, a la que se suman fresas liofilizadas.

El Mango Pineapple Refresher integra mango y piña, dos frutas tropicales, en una base de limonada, junto a perlas de fresa.

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En el Blackberry Passion Fruit Refresher, la mora y la fruta de la pasión se mezclan con limonada y fruta del dragón liofilizada.

Sprite Berry Blast combina Sprite con jarabe de frambuesa azul y una capa de espuma fría.

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Orange Dream reinterpreta el clásico Hi-C Orange Lavaburst de McDonald’s, con un matiz de vainilla y una terminación de espuma fría.

Por último, Dirty Dr Pepper une el sabor clásico de Dr Pepper con un toque de vainilla y una capa de espuma fría.