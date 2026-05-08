Coinbase despide a 700 personas y apuesta por la inteligencia artificial para transformar su estructura interna

El recorte de 700 empleados posiciona a Coinbase como pionera en reestructuraciones profundas en la industria de las criptomonedas (REUTERS/Annabelle Gordon)

La reducción de aproximadamente 700 empleados en Coinbase constituye uno de los reajustes internos más profundos en la industria de las criptomonedas, en paralelo a la integración acelerada de inteligencia artificial en los procesos operativos de la compañía.

Esta transformación, comunicada por Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, responde a la necesidad de disminuir costos, acelerar la toma de decisiones y eliminar los denominados “gerentes puros” (abocados solo al liderazgo), según detalló el diario económico estadounidense The Wall Street Journal.

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En un correo enviado a los empleados a las 6:55, Armstrong enfatizó que la compañía debe convertirse en una organización “lean, fast, and AI-native” (ágil, veloz y nativa en inteligencia artificial), remarcando la urgencia de adoptar tecnologías que permitan optimizar la eficiencia en todas las áreas.

Coinbase implementará un máximo de cinco capas jerárquicas por debajo del equipo ejecutivo, una simplificación respecto a organizaciones tecnológicas tradicionales.

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Este nuevo diseño responde a la presión ejercida por inversores que, de acuerdo con The Wall Street Journal, priorizan la eficiencia sobre la conservación de grandes plantillas.

A partir de ahora, los gerentes gestionarán hasta 15 subordinados directos y deberán asumir tareas operativas junto a sus equipos. Con esta reestructuración, Coinbase ajusta su plantilla en un contexto de mercado adverso: la medida eliminó más del 10 % de los puestos y redefine la función de los mandos medios, que deberán combinar liderazgo con contribución directa en la ejecución de proyectos.

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Brian Armstrong explicó al medio citado que la decisión fue impulsada por “un mercado a la baja” y la volatilidad persistente de las criptomonedas. Según cifras oficiales de la empresa, al cierre de 2025, la fuerza laboral ascendía a cerca de cinco mil empleados.

El recorte del 14 % responde a la caída prolongada de Bitcoin y otros tokens, incapaces de alcanzar los máximos históricos del mismo año, así como al impacto de la exposición de las plataformas de intercambio a los vaivenes del sector. Armstrong remarcó que la integración de inteligencia artificial será fundamental para la nueva etapa de la compañía.

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En declaraciones a The Wall Street Journal señaló: “Esta es una nueva forma de trabajar, y necesitamos aprovechar la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestros puestos”.

La directriz implica que cada empleado deberá gestionar agentes automatizados, asumiendo cargas de trabajo mayores y agilizando procesos que antes requerían semanas de esfuerzo conjunto. Armstrong sostuvo que, durante el último año, los ingenieros de Coinbase emplearon IA para completar en días tareas que previamente ocupaban semanas al equipo.

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El nuevo paradigma organizacional y el papel de la inteligencia artificial

Coinbase ajusta su plantilla tras la caída del mercado cripto y apuesta por un modelo organizacional más ágil y eficiente impulsado por inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La reconfiguración interna de Coinbase refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las estructuras jerárquicas se están simplificando y los ratios de empleados por jefe aumentan de manera sostenida.

Un informe publicado por la consultora tecnológica Gartner revela que el promedio de empleados por gerente en empresas tecnológicas se triplicó entre 2017 y 2023. Este fenómeno se aceleró con la adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial, que permiten automatizar tareas rutinarias y reducir la necesidad de supervisión intermedia.

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En la industria de las criptomonedas, estas transformaciones han cobrado especial fuerza durante el último año.

Firmas como Crypto.com también anunciaron recortes, eliminando el 12 % de su personal y justificando la medida en la incorporación de IA para optimizar la eficiencia y reducir costos operativos. Según el análisis de Gartner, la reducción de capas jerárquicas y la reasignación de funciones responden a la necesidad de mantener la competitividad en un entorno marcado por la rápida evolución tecnológica y la volatilidad financiera.

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En el caso de Coinbase, la apuesta por la inteligencia artificial se traduce en una reorganización profunda que abarca desde la gestión de recursos humanos hasta el desarrollo de nuevos productos.

Armstrong enfatizó que el empleo de IA no solo busca mejorar la productividad, sino también transformar la cultura interna: “Queremos que todos los niveles de la organización estén alineados con la innovación continua y la adaptabilidad”, escribió en su carta al equipo.

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Impacto en el mercado y perspectivas para Coinbase

El volumen de transacciones mundiales en criptomonedas cae más de 20 %, generando presiones sobre Coinbase y acelerando el cambio hacia modelos de gestión más flexibles (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tras el anuncio del recorte, la cotización de Coinbasedescendió 2 % en el mercado estadounidense, según datos recopilados por The Wall Street Journal.

La reacción bursátil refleja la cautela de los inversores ante la magnitud de la reestructuración y la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para sostener su crecimiento en un ciclo bajista de las criptomonedas.

La compañía, consultada por el mismo medio, declinó formular comentarios adicionales sobre el ajuste. Armstrong, en comunicaciones internas, sostuvo que la reorganización posiciona a Coinbase para afrontar el próximo ciclo de expansión con una estructura “más ágil, eficiente y preparada para el crecimiento”.

El rediseño organizacional de Coinbase ocurre en un contexto donde la industria de las criptomonedas enfrenta presiones regulatorias, fluctuaciones en el valor de los activos y una competencia creciente de nuevos actores.

Según la plataforma de estadísticas de mercado Statista, el volumen global de transacciones en criptomonedas cayó más de 20 % durante el último año, acentuando la necesidad de modelos de gestión más flexibles.

Mientras otras plataformas optan por mantener estructuras tradicionales, Coinbase apuesta por una integración de inteligencia artificial y una reducción de la jerarquía interna.

Esta decisión anticipa un posible cambio de paradigma en la gestión de talento y en la operatividad de las empresas tecnológicas, donde la capacidad de adaptación y la eficiencia serán determinantes para la supervivencia y el éxito.