Así es la celda donde el repartidor de FedEx condenado a muerte por asesinar a una niña de 7 años pasará sus últimos días

Tanner Horner fue trasladado a la Unidad Polunsky, el complejo de máxima seguridad donde Texas encierra a los condenados a muerte (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, División de Houston)

Tanner Horner, condenado a muerte esta semana por el asesinato de la niña Athena Strand, de 7 años, fue trasladado a la Unidad Polunsky, considerada uno de los complejos penitenciarios de máxima seguridad y aislamiento más severos de Texas.

En este centro, reservado para quienes aguardan la ejecución de una sentencia capital, Horner enfrentará un régimen de reclusión extrema que organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares califican como “una forma de tortura”, según informó la cadena local de Texas NBC 5.

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La Unidad Polunsky, ubicada en Livingston, a unos 120 kilómetros al norte de Houston, centraliza a la totalidad de los reclusos condenados a muerte del estado de Texas. De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, los internos permanecen confinados en celdas individuales de apenas 60 pies² (5,5 m²) durante al menos 22 horas al día.

El mobiliario se limita a una litera de metal, un colchón delgado, un pequeño escritorio, inodoro y lavabo metálicos. Los internos no disponen de acceso a televisión, radio ni otros dispositivos electrónicos; su tiempo libre se restringe a la lectura, el papel y el bolígrafo.

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Las comidas se sirven directamente en la celda y los guardias realizan revisiones visuales cada hora, incluso de madrugada, lo que reduce sustancialmente las oportunidades de dormir de manera continua.

El régimen de aislamiento implica que los condenados a muerte, como Tanner Horner, permanecen encerrados casi todo el día en celdas diminutas, sin contacto físico con otras personas y bajo vigilancia permanente, según datos del Departamento de Justicia Criminal de Texas. La única excepción es una hora diaria de ejercicio en solitario en un espacio cerrado, sin interacción con otros internos.

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El contacto exterior está supeditado a un control exhaustivo. Horner tendrá derecho a una hora diaria de ejercicio, que deberá realizar en una jaula metálica diseñada para evitar cualquier comunicación con otros prisioneros.

Las duchas o las visitas familiares se efectúan bajo vigilancia y en condiciones totalmente controladas: los visitantes nunca pueden mantener contacto físico con el interno, ya que una mampara de cristal separa de forma permanente a ambos lados.

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Según el Departamento de Justicia Criminal de Texas, este modelo de aislamiento se aplica de manera uniforme a todos los reclusos condenados a muerte.

Condiciones legales y antecedentes del aislamiento

La Unidad Polunsky de Texas confina a los reclusos a celdas individuales de 5,5 m² durante al menos 22 horas diarias, sin acceso a dispositivos electrónicos (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas, División de Houston)

El sistema de aislamiento absoluto de Polunsky ha sido objeto de controversia y litigios recientes. En 2023, un grupo de reclusos demandó al estado al sostener que el confinamiento solitario constituye una “práctica psicológica y físicamente dañina” que vulnera derechos constitucionales esenciales.

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Organizaciones como Solitary Watch, organización especializada en monitoreo penitenciario estadounidense, han definido las condiciones de Polunsky como “inhumanas” y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.

Esta política de aislamiento extremo se implementó tras la fuga de siete presos en 1999 desde otra cárcel de Texas, hecho que motivó a las autoridades estatales a reforzar drásticamente las medidas de seguridad y restringir cualquier forma de convivencia grupal (manteniendo precisión exacta del dato sobre el número de presos fugados y año).

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Texas mantiene el récord nacional de ejecuciones, con una política de aplicación de la pena capital más estricta que la de cualquier otro estado del país. La población de la Unidad Polunsky está integrada por personas consideradas de máxima peligrosidad, incluidos autores de homicidios especialmente violentos.

Esta clasificación determina tanto el nivel de aislamiento como la inexistencia de actividades grupales, eliminadas por completo del régimen penitenciario, tal como confirman los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas.

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El caso Horner y el proceso judicial

El caso Horner impactó a la opinión pública por las pruebas audiovisuales presentadas en el juicio y su sentencia de muerte activa un proceso de apelación automático en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Horner logró notoriedad pública tras su confesión en el juicio. Según la fiscalía, Horner, quien trabajaba como repartidor de FedEx, admitió que estranguló a la niña Athena Strand durante una entrega en noviembre de 2022.

Las pruebas presentadas incluyen imágenes que lo muestran secuestrando a la menor y entonando villancicos mientras cometía el crimen, lo que aceleró el proceso judicial y derivó en una sentencia de muerte automática conforme a la legislación de Texas.

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Esta sentencia activa de inmediato un proceso de apelación obligatorio que, de acuerdo con la normativa estatal citada por la cadena local de Texas NBC 5, puede extender la permanencia en el corredor de la muerte durante varios años o incluso décadas.

Estadísticas y debate sobre el corredor de la muerte

Texas registra el mayor número de ejecuciones del país, y la Unidad Polunsky alberga a presos considerados de máxima peligrosidad, sin acceso a programas ni actividades grupales (AP)

Las estadísticas del Departamento de Justicia Criminal de Texas indican que la estancia promedio de los condenados a muerte en la Unidad Polunsky supera los 11 años, aunque existen casos excepcionales como el de un interno que ha permanecido allí desde 1977, sumando 47 años en espera de ejecución. En contraste, el periodo más breve registrado en el corredor de la muerte fue de 252 días en 1996.

El entorno al que Horner deberá adaptarse en los próximos años está marcado por la ausencia de estímulos sociales y por la compañía indirecta de otros internos condenados por crímenes de extrema violencia.

Organizaciones como Solitary Watch advierten que la privación sensorial y la falta de socialización en la Unidad Polunsky pueden provocar graves daños a la salud mental de los internos (Reuters)

El confinamiento solitario, sumado a la vigilancia constante y a la imposibilidad de mantener contacto físico con familiares o abogados, conforma un sistema penitenciario que ha sido calificado por observadores y activistas como uno de los más restrictivos de Estados Unidos.

Organizaciones internacionales y asociaciones de derechos humanos han alertado sobre los efectos nocivos de este régimen prolongado de aislamiento.

Estudios citados por Solitary Watch sostienen que la privación sensorial y la falta de interacción social pueden provocar deterioro cognitivo, ansiedad crónica y trastornos de salud mental graves entre los internos. A pesar de estas advertencias, las autoridades texanas sostienen que el nivel de seguridad y control es necesario para gestionar a una población carcelaria considerada de alto riesgo.

Mientras se tramitan las apelaciones automáticas previstas por la ley, Horner permanecerá en la Unidad Polunsky, en condiciones que han suscitado debate sobre los límites del castigo y el respeto a los derechos fundamentales de los condenados a muerte en Estados Unidos.