Un matrimonio, USD 11 millones desviados y 18.000 víctimas: la red de corrupción que sacude a Miami

Unos 18.000 residentes de Hammocks fueron afectados por el fraude con empresas fantasma y contratos falsos, según la Fiscalía de Miami-Dade (Miami-Dade State Attorney's Office)

Una trama de fraude millonario sacudió a la comunidad de Hammocks, en Miami, cuando la expresidenta de la asociación de propietarios, Marglli Gallego, y su esposo, Jose Antonio Gonzalez, admitieron haber desviado más de USD 11 millones de fondos comunitarios.

Ambos recibieron sentencias que van desde siete años de prisión hasta libertad condicional y la obligación de entregar una propiedad valuada en USD 1,2 millones, según la fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, quien catalogó el caso como uno de los mayores escándalos de fraude en asociaciones de propietarios en la historia reciente de Estados Unidos.

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La investigación reveló que alrededor de 18.000 residentes resultaron perjudicados por una red de corrupción que utilizó empresas fantasma y contratos sobrefacturados para apropiarse de recursos destinados al mantenimiento y funcionamiento del barrio, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía de Miami-Dade. Las condenas a los responsables incluyen la prohibición de que Marglli Gallego ocupe cargos en cualquier asociación de propietarios del país por el resto de su vida.

Cómo funcionó el esquema de fraude

Las denuncias iniciales surgieron por quejas sobre el mal estado de los jardines y la falta de mantenimiento en la comunidad. Pronto, la fiscalía de Miami-Dade descubrió un entramado en el que antiguos miembros de la junta directiva, familiares y allegados de Gallego crearon proveedores ficticios, según relató la fiscal Katherine Fernandez Rundle. Estas empresas facturaban servicios inexistentes o inflaban el costo de trabajos menores, desviando el dinero de los propietarios hacia sus cuentas personales.

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Marglli Gallego y su esposo admitieron haber desviado más de USD 11 millones de la asociación de propietarios de Hammocks, Miami (CBS Miami)

De acuerdo a la fiscal Fernández Rundle, los implicados actuaron como una organización delictiva, beneficiando a su círculo cercano en perjuicio directo de los dueños de viviendas. “Operaban como una mafia que solo daba beneficio a los directores y sus familiares”, indicó en una conferencia de prensa.

“Actuaban con totalidad impunidad: ignorar citaciones judiciales y lavado de millones de dólares”, remarcó. Y sumó: “Creemos que esta puede ser la condena a prisión más larga recibida en todo el país para un miembro de la junta directiva”.

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Quiénes estuvieron involucrados

Marglli Gallego, expresidenta de la Hammocks Community Association, y su esposo, Jose Antonio Gonzalez, figuraron entre los ocho acusados principales por el desfalco. Gallego ocupó la presidencia desde 2017 hasta 2021. Para poder postularse, adquirió una pequeña participación en un condominio del barrio, requisito legal para formar parte de la junta, según la investigación judicial que citó el medio Realtor.

Además de la pareja, otros exmiembros de la junta y familiares recibieron cargos por hurto mayor, crimen organizado y lavado de dinero. Hasta el momento, cuatro personas han sido sentenciadas y cuatro esperan juicio, de acuerdo con las autoridades de Miami-Dade, según la información citada por la CBS.

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Según la sentencia, Gallego fue condenada a siete años de prisión, seguidos de siete años de libertad condicional. A su esposo, Gonzalez, se le impusieron siete años de libertad condicional y la obligación de pagar una restitución de USD 50.000, de acuerdo a lo publicado por la cadena de noticias estadounidense.

Qué consecuencias tuvo para los residentes

Durante los años en que Gallego y Gonzalez dirigieron la asociación, los residentes sufrieron la imposición de multas arbitrarias, embargos y, en varios casos, la pérdida de sus viviendas por ejecuciones hipotecarias. Según contó la vecina Ana Danton a Realtor, “la gente tenía miedo de ella. Fue horrible” y muchos creen que la sentencia de siete años resulta insuficiente frente al daño ocasionado y el monto sustraído.

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“Creemos que esta puede ser la condena a prisión más larga recibida en todo el país para un miembro de la junta directiva”, aseguró la fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle (Univision)

Danton, antigua presidenta de la misma asociación, recordó que la corrupción se manifestó desde que Gallego despidió al personal original de jardinería y seguridad, reemplazándolo por conocidos sin experiencia adecuada. El ambiente en la comunidad se volvió hostil y tenso, y decenas de familias todavía reclaman justicia por las viviendas que perdieron.

Dónde ocultaron las pruebas y cuál fue el destino del dinero

La investigación policial halló cientos de documentos vinculados al fraude en un spa de Broward County, lejos del barrio Hammocks, según informó la Fiscalía local. La fiscal Fernández Rundle detalló a Local 10 que Gallego utilizó los fondos para gastos personales y para adquirir propiedades fuera de la comunidad.

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Como parte del acuerdo judicial, el matrimonio entregó una vivienda valorada en USD 1,2 millones, comprada con dinero de la asociación, y Gonzalez pagó USD 50.000 en restitución, de acuerdo con los términos aceptados por la justicia citados por la CBS.

Por qué ocurrió y qué falló en el control

Según el abogado Chad D. Cummings, la ley de Florida ya obliga a las asociaciones a mantener registros financieros accesibles, pero la falta de participación y vigilancia de los propietarios permitió que el fraude prosperara durante años. De acuerdo al especialista, las autoridades solo intervinieron en 2022, mucho después de iniciado el esquema.

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Cummings explicó que el exceso de poder en una sola persona facilita este tipo de delitos y recomendó a los residentes asistir a reuniones, exigir cuentas y consultar abogados ante sospechas de irregularidades.

Qué cambios trajo el caso Hammocks

El escándalo motivó la aprobación de nuevas leyes en Florida para reforzar la protección de los propietarios frente a fraudes en asociaciones, de acuerdo a Local 10. Las reformas apuntan a mejorar los controles internos y a facilitar que los vecinos detecten y denuncien irregularidades.

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Mientras la comunidad de Hammocks intenta recuperarse del daño, el caso queda como advertencia sobre los riesgos de la corrupción interna y la necesidad de supervisión activa en las asociaciones de propietarios.