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El legado de Ted Turner, el creador de CNN que revolucionó la forma de informar

El empresario falleció a los 87 años. Su apuesta por las noticias en tiempo real transformó el periodismo global

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Ted Turner construyó un imperio mediático a partir de una pequeña empresa familiar de publicidad. (Foto: ADAM NADEL/AP)
Ted Turner construyó un imperio mediático a partir de una pequeña empresa familiar de publicidad. (Foto: ADAM NADEL/AP)

Ted Turner, el empresario que cambió para siempre la forma en que el mundo consume noticias al fundar la cadena CNN, murió este miércoles 6 de mayo de 2026 a los 87 años. Según informó Turner Enterprises en un comunicado citado por CNN y PEOPLE, el magnate falleció en paz, rodeado de su familia.

Robert Edward Turner III, nacido el 19 de noviembre de 1938 en Cincinnati, Ohio, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria de los medios en el siglo XX. Su mayor apuesta fue la creación del primer canal de noticias las 24 horas, una idea que al inicio recibió críticas, pero que terminó por cambiar el rumbo del periodismo televisivo.

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De la empresa familiar a la televisión

La historia empresarial de Turner comenzó de manera abrupta. En 1963, tras el suicidio de su padre, asumió con apenas 24 años el control de la empresa familiar de publicidad exterior, Turner Outdoor Advertising. A partir de entonces, impulsó una expansión agresiva: compró estaciones de radio y, en 1970, dio el salto a la televisión con la adquisición de un canal en Atlanta.

Su gran golpe llegó a mediados de los años 70, cuando utilizó satélites para transformar su señal en la primera “superestación” de la televisión por cable, antecedente directo de lo que sería Turner Broadcasting System (TBS). En paralelo, adquirió equipos deportivos como los Atlanta Braves, una estrategia que le permitió asegurar contenidos atractivos para su canal.

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Robert Edward Turner III es conocido entre otras cosas, por ser el fundador de la cadena internacional de noticias CNN
Robert Edward Turner III es conocido entre otras cosas, por ser el fundador de la cadena internacional de noticias CNN

En 1980, Turner concretó su idea más ambiciosa: lanzó CNN, el primer canal de noticias que transmitía durante todo el día. La propuesta rompió con el esquema tradicional de los noticieros de horario fijo. Muchos ejecutivos del sector consideraron la idea inviable, pero Turner apostó por un público que no podía informarse en los horarios habituales.

El tiempo le dio la razón. Durante la Guerra del Golfo en 1990, la señal de CNN ofreció cobertura en vivo de un conflicto armado por primera vez en la historia de la televisión. Ese momento reforzó el valor de su modelo informativo. En 1991, la revista Time lo eligió Hombre del Año por su influencia en la manera en que el público presencia los acontecimientos globales.

El crecimiento de su compañía incluyó nuevas señales como CNN Headline News, CNN International, TNT, Cartoon Network y Turner Classic Movies. También adquirió la biblioteca de MGM, con miles de películas clásicas. Esa decisión generó críticas en la industria cinematográfica debido al proceso de coloreado de filmes en blanco y negro.

Turner fue reconocido como uno de los grandes innovadores de la televisión moderna. (Archivo)
Turner fue reconocido como uno de los grandes innovadores de la televisión moderna. (Archivo)

En 1996, Turner vendió Turner Broadcasting a Time Warner por más de 7.000 millones de dólares en acciones. Permaneció como vicepresidente hasta 2003. La posterior fusión con AOL afectó su posición dentro de la compañía y dio paso a una etapa de pérdidas económicas.

Una vida personal intensa y mediática

Ted Turner tuvo una vida personal muy expuesta. Se casó tres veces, pero su relación con la actriz Jane Fonda fue la más mediática. Se conocieron a finales de los años 80 y contrajeron matrimonio en 1991. Su historia estuvo marcada por contrastes, entre el carácter arrollador del empresario y las inquietudes personales de la actriz.

En sus memorias, Fonda recordó momentos de complicidad entre ambos: “Había veces en que algo nos hacía reír tanto que terminábamos en el suelo”, escribió sobre una escena en la que ambos no podían parar de reír en su casa. Sin embargo, también describió las dificultades de la relación: los constantes viajes, la falta de comunicación, las diferencias personales y una infidelidad.

La relación con Jane Fonda marcó una etapa clave en su vida personal (REUTERS/File)
La relación con Jane Fonda marcó una etapa clave en su vida personal (REUTERS/File)

Tras el divorcio en 2001, Fonda ofreció una reflexión más profunda sobre el vínculo que los unió: “Nunca amaré a nadie como lo amo a él. Pero no podía seguir viviendo en su mundo y dejar de lado lo que yo necesitaba hacer”. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cercana durante años.

Turner tuvo cinco hijos, además de 14 nietos y dos bisnietos. En 2018, el empresario reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo que afecta la memoria y las funciones cognitivas.

Activismo y defensa del medio ambiente

Turner dedicó gran parte de su vida a causas filantrópicas. En 1997, prometió donar 1.000 millones de dólares a la ONU, lo que dio origen a la United Nations Foundation. También impulsó la Nuclear Threat Initiative, centrada en la reducción de amenazas nucleares.

Su interés por el medio ambiente se reflejó en la protección de especies y en la recuperación del bisonte en América del Norte. Además, promovió la educación ambiental a través de la serie animada El Capitán Planeta.

Donó parte de su fortuna a causas globales a través de la United Nations Foundation (REUTERS/Allison Joyce)
Donó parte de su fortuna a causas globales a través de la United Nations Foundation (REUTERS/Allison Joyce)

A lo largo de su carrera recibió numerosos premios, entre ellos el Peabody Award y el Edward R. Murrow Award por su contribución a la comunicación. También ingresó al Salón de la Fama de la Televisión.

Desde CNN, su actual CEO Mark Thompson lo describió como un líder que confiaba en su intuición y asumía riesgos. “Es el gigante sobre cuyos hombros se construyó esta cadena”, señaló.

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