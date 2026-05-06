Sospechan que mató a su esposa y a sus hijos y luego se suicidó: tragedia familiar en Houston

El dolor sacude a Houston tras la confirmación de la muerte de una familia completa en el exclusivo vecindario de River Oaks.
La Policía de Houston localizó la tarde del lunes 4 de mayo los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus dos hijos menores, Maya (8) y Max (4), dentro de su residencia ubicada en el 2113 de Kingston Street.
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Todos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades y reportaron medios como Univision, KHOU y ABC7.
El hallazgo ocurrió luego de que una niñera y un familiar alertaran a la policía tras no lograr contactar con la familia desde la noche previa.
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Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron la escena que, según la hipótesis preliminar, corresponde a un asesinato-suicidio: Matthew habría matado a su esposa y a ambos hijos antes de suicidarse.
Esta versión fue difundida en un comunicado oficial y replicada por medios nacionales e internacionales. La División de Homicidios de la policía continúa recabando evidencia y testimonios, mientras la investigación permanece abierta y no se divulgaron detalles sobre los eventuales motivos.
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Una pareja referente de la gastronomía local
La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad restaurantera de Houston. Matthew y Thy Mitchell eran ampliamente reconocidos como co-propietarios de dos populares restaurantes: Travelers Table, en Westheimer Road, y Traveler’s Cart, en Montrose Boulevard.
Ambos locales, conocidos por su propuesta de cocina internacional, obtuvieron reconocimiento nacional tras aparecer en programas de Food Network como Diners, Drive-Ins and Dives, conducido por Guy Fieri, y Beat Bobby Flay, donde un chef del establecimiento llegó a vencer al famoso cocinero.
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La cobertura de medios estadounidenses como Click2Houston y The New York Post enfatizó la notoriedad pública de los Mitchell y el dolor expresado por colegas y empleados.
En el sitio web de Travelers Table, se detalla que Matthew Mitchell tenía estudios en la universidad de Emory y experiencia profesional como periodista y ejecutivo en la industria farmacéutica antes de incursionar en la gastronomía. Por su parte, Thy Mitchell trabajó desde joven en restaurantes familiares y se desempeñó en áreas de recursos humanos en compañías Fortune 500.
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Ambos eran reconocidos por su pasión por la cocina global y por su participación activa en la vida gastronómica de la ciudad.
Tras conocerse la tragedia, representantes y empleados de los restaurantes pidieron respeto y privacidad para los trabajadores y familiares de las víctimas.
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Hasta el momento, Travelers Table y Traveler’s Cart continúan operativos, sin anuncios oficiales sobre cierre temporal ni cambios en la gestión.
La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales, reflejo del impacto que tuvieron los Mitchell en Houston.
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Dolor familiar, investigación y pedido de respeto
El dolor de los allegados comenzó a hacerse público tras el hecho. Ly Mai, hermana de Thy, confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hermana y sus sobrinos Maya y Max, describiendo el momento como devastador para toda la familia. En un mensaje breve, pidió respeto por la privacidad de los suyos y adelantó que los detalles sobre los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.
La Policía de Houston reiteró que el caso sigue bajo investigación y solicita a cualquier persona con información adicional que se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600.
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En línea con el protocolo de ABC13 o Click2Houston, se difundieron recursos de ayuda en crisis y líneas de atención para casos de violencia familiar y salud mental. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre posibles motivaciones ni avances sustanciales en la causa.
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