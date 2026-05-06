Estados Unidos

Sospechan que mató a su esposa y a sus hijos y luego se suicidó: tragedia familiar en Houston

La comunidad gastronómica de Texas permanece consternada tras el hallazgo de cuatro integrantes de una familia reconocida sin vida en su domicilio de River Oaks, mientras las autoridades exploran la hipótesis de un dramático crimen doméstico con desenlace fatal

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Una familia feliz de cuatro personas, madre, padre y dos hijos, vistiendo pijamas a cuadros y rojas, posando en un balcón con el océano de fondo
La tragedia familiar en River Oaks renovó la preocupación por la violencia doméstica en uno de los barrios más exclusivos de Houston (@thy_travelers)

El dolor sacude a Houston tras la confirmación de la muerte de una familia completa en el exclusivo vecindario de River Oaks.

La Policía de Houston localizó la tarde del lunes 4 de mayo los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus dos hijos menores, Maya (8) y Max (4), dentro de su residencia ubicada en el 2113 de Kingston Street.

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Todos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades y reportaron medios como Univision, KHOU y ABC7.

Un ramo de flores envuelto en papel amarillo, dos osos de peluche (uno blanco, uno rojo) y una nota de pésame junto a una reja blanca
La noticia impactó a vecinos, colegas y clientes, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de incredulidad y dolor tras el hallazgo (KHOU)

El hallazgo ocurrió luego de que una niñera y un familiar alertaran a la policía tras no lograr contactar con la familia desde la noche previa.

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Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron la escena que, según la hipótesis preliminar, corresponde a un asesinato-suicidio: Matthew habría matado a su esposa y a ambos hijos antes de suicidarse.

Esta versión fue difundida en un comunicado oficial y replicada por medios nacionales e internacionales. La División de Homicidios de la policía continúa recabando evidencia y testimonios, mientras la investigación permanece abierta y no se divulgaron detalles sobre los eventuales motivos.

Una familia sonriente de cuatro (dos adultos, un niño pequeño y una niña) posa al aire libre frente a una cabaña de madera con fondo de montaña
Un matrimonio y sus dos hijos pequeños compartían una vida familiar y laboral que se vio abruptamente interrumpida por el trágico suceso en su hogar de River Oaks (@thy_travelers)

Una pareja referente de la gastronomía local

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad restaurantera de Houston. Matthew y Thy Mitchell eran ampliamente reconocidos como co-propietarios de dos populares restaurantes: Travelers Table, en Westheimer Road, y Traveler’s Cart, en Montrose Boulevard.

Ambos locales, conocidos por su propuesta de cocina internacional, obtuvieron reconocimiento nacional tras aparecer en programas de Food Network como Diners, Drive-Ins and Dives, conducido por Guy Fieri, y Beat Bobby Flay, donde un chef del establecimiento llegó a vencer al famoso cocinero.

La cobertura de medios estadounidenses como Click2Houston y The New York Post enfatizó la notoriedad pública de los Mitchell y el dolor expresado por colegas y empleados.

Seis personas, incluyendo a Guy Fieri con cabello rubio platino, posan sonrientes en el interior de un restaurante con paredes decoradas
El restaurante, célebre por su propuesta de sabores internacionales, se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan homenajear la memoria de sus fundadores (Traveler's Table)

En el sitio web de Travelers Table, se detalla que Matthew Mitchell tenía estudios en la universidad de Emory y experiencia profesional como periodista y ejecutivo en la industria farmacéutica antes de incursionar en la gastronomía. Por su parte, Thy Mitchell trabajó desde joven en restaurantes familiares y se desempeñó en áreas de recursos humanos en compañías Fortune 500.

Ambos eran reconocidos por su pasión por la cocina global y por su participación activa en la vida gastronómica de la ciudad.

Un hombre en traje habla en un podio con el logo Four Seasons Houston. A su lado, una mujer sonríe y sostiene un trofeo dorado. Otro hombre está detrás
La pareja se había ganado el reconocimiento de la comunidad culinaria local por su dedicación y pasión por la gastronomía y los viajes (@thy_travelers)

Tras conocerse la tragedia, representantes y empleados de los restaurantes pidieron respeto y privacidad para los trabajadores y familiares de las víctimas.

Hasta el momento, Travelers Table y Traveler’s Cart continúan operativos, sin anuncios oficiales sobre cierre temporal ni cambios en la gestión.

La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales, reflejo del impacto que tuvieron los Mitchell en Houston.

Cinta amarilla de la policía bloquea una calle residencial con un coche plateado Toyota en primer plano y un vehículo de la Unidad de Escena del Crimen al fondo
Las autoridades continúan analizando pruebas y testimonios para esclarecer el contexto y las causas del hecho, mientras se mantiene activa la búsqueda de información relevante (KHOU)

Dolor familiar, investigación y pedido de respeto

El dolor de los allegados comenzó a hacerse público tras el hecho. Ly Mai, hermana de Thy, confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hermana y sus sobrinos Maya y Max, describiendo el momento como devastador para toda la familia. En un mensaje breve, pidió respeto por la privacidad de los suyos y adelantó que los detalles sobre los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.

La Policía de Houston reiteró que el caso sigue bajo investigación y solicita a cualquier persona con información adicional que se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600.

En línea con el protocolo de ABC13 o Click2Houston, se difundieron recursos de ayuda en crisis y líneas de atención para casos de violencia familiar y salud mental. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre posibles motivaciones ni avances sustanciales en la causa.

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