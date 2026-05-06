Manifestantes pro-palestinos se enfrentaron a la policía frente a una sinagoga de Nueva York

Manifestantes pro-palestinos y la policía de Nueva York protagonizaron un tenso enfrentamiento cerca de la sinagoga Park East en Manhattan (Captura de video )

Manifestantes pro-palestinos y la policía de Nueva York se enfrentaron la noche del martes, 5 de mayo de 2026, cerca de la sinagoga Park East, en Manhattan, luego de que la policía aplicara por primera vez una nueva ley municipal que refuerza la seguridad de lugares de culto durante protestas.

Alrededor de 100 personas, convocadas por Pal-Awda NY/NJ (una coalición que aboga por el derecho al retorno de los refugiados palestinos), protestaron en las inmediaciones contra la venta de propiedades en Israel y Cisjordania. La situación generó empujones, gritos y un fuerte despliegue policial.

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El operativo impidió que los manifestantes cruzaran hacia la sinagoga y obligó a los convocados a mantener distancia, mientras el grupo continuó su manifestación por los alrededores y luego en Hunter College. Aunque se produjo la lesión de un agente, los medios estadounidenses como The New York Post, el medio estadounidense Forward y la cadena estadounidense Fox News reportaron que, pese a la magnitud de la protesta, no hubo detenciones.

Hay que recordar que el episodio se da en el marco de nuevas regulaciones para proteger sinagogas y otros templos durante manifestaciones.

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¿Qué ocurrió y dónde fue el epicentro?

La protesta comenzó alrededor de las 19:00 en la calle 67 Este, frente a la sinagoga Park East, una de las congregaciones judías más antiguas de Manhattan. Los manifestantes, portando banderas palestinas y pancartas, corearon consignas como “From the river to the sea, Palestine will be free” y “Stop the sale of stolen land”. Los agentes de la policía formaron un cordón de seguridad en cumplimiento de la nueva ley, recientemente aprobada en Nueva York, que permite establecer perímetros alrededor de templos para prevenir incidentes y cuyo protocolo obligó a los manifestantes a mantenerse a distancia.

El operativo policial incluyó barricadas y cordones de seguridad, impidiendo el avance de manifestantes hacia la sinagoga Park East (Google Maps)

Según el medio estadounidense Forward, la policía evitó que el grupo se acercara al edificio, aplicando la nueva normativa. Los manifestantes denunciaron que la venta de bienes raíces en Cisjordania perpetúa la ocupación, mientras grupos judíos defendieron el acto como una expresión de apoyo a Israel.

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Vecinos y asistentes al evento inmobiliario observaron desde la distancia, ante la presencia de efectivos policiales que, en ocasiones, intervinieron para separar a los bandos opuestos.

¿Quiénes organizaron la protesta y a quiénes afectó?

La convocatoria surgió de Pal-Awda NY/NJ, un grupo activista pro-palestino que en los últimos meses ha intensificado su presencia frente a instituciones judías en Nueva York. De acuerdo con The New York Post, la protesta apuntó contra un evento privado que promovía inversiones inmobiliarias en Israel y Cisjordania, lo que los manifestantes consideran una “venta de territorio ocupado”.

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La protesta, impulsada por Pal-Awda NY/NJ, se realizó contra la venta de propiedades en Israel y Cisjordania y reunió a unas 100 personas (Captura de video )

Al mismo tiempo, contramanifestantes judíos, reunidos por Herut NYC, se ubicaron en la zona para defender el acto y rechazar los cánticos pro-palestinos.

El enfrentamiento impactó tanto a los asistentes al evento como a vecinos, transeúntes y a la comunidad judía local. Un agente de la policía sufrió una lesión en la pierna y debió ser hospitalizado, según informó el Departamento de Policía de Nueva York a la cadena estadounidense Fox News. No se registraron detenciones, pero sí forcejeos y momentos de tensión.

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¿Por qué sucedió y qué consecuencias tuvo?

La protesta se enmarca en la creciente polarización social en Nueva York tras la guerra en Medio Oriente, con un aumento de movilizaciones tanto pro-palestinas como pro-Israel en la vía pública. La aprobación de la nueva ley municipal, que permite a la policía crear perímetros de seguridad alrededor de templos, responde a incidentes previos donde la seguridad de las congregaciones fue cuestionada.

Este operativo representó la primera implementación estricta de la norma, restringiendo el avance de los manifestantes y protegiendo el acceso a la sinagoga.

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Fuentes de Herut NYC afirmaron: “Israel no ocupa nada. Es la patria judía. Lo demás es antisemitismo”. Por su parte, portavoces de Pal-Awda NY/NJ ratificaron su rechazo a lo que consideran “venta de tierra robada” y reiteraron su derecho a manifestarse.

¿Cuál fue la respuesta política y social?

El alcalde Zohran Mamdani, crítico de la política israelí, evitó declaraciones directas tras los hechos. Desde la administración municipal confirmaron que el operativo policial cumplió con la nueva legislación, aunque el protocolo definitivo para estos casos aún está en desarrollo.

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La ley aprobada en el Concejo Municipal busca crear perímetros de protección en templos ante el aumento de manifestaciones polarizadas en Nueva York (REUTERS/Adam Gray)

La normativa, aprobada con 44 votos a favor y 5 en contra en el Concejo Municipal, obliga al Departamento de Policía de Nueva York a definir planes para evitar obstrucciones, intimidaciones o daños en las inmediaciones de templos, y establece un plazo de 90 días para su implementación total.

Organizaciones judías han celebrado la aplicación de la nueva ley, mientras sectores pro-palestinos advierten sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.

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