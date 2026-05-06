El presidente Donald Trump lamentó el fallecimiento de Ted Turner: “Se fue uno de los grandes de todos los tiempos”

Donald Trump califica a Ted Turner como 'uno de los grandes de todos los tiempos' al reaccionar a su muerte (REUTERS)

La noticia del fallecimiento de Ted Turner, fundador de CNN, ha generado reacciones en todo el mundo mediático y político. Uno de los primeros en pronunciarse fue Donald Trump, quien este 6 de mayo de 2026 compartió un comunicado a través de su plataforma Truth Social. En su mensaje, Trump calificó a Turner como “uno de los grandes de todos los tiempos”, subrayando tanto la relevancia profesional del empresario como la amistad que los unía. No obstante, el exmandatario utilizó la ocasión para lanzar fuertes críticas al estado actual de la cadena que Turner creó, afirmando que su fundador habría estado “devastado” por el rumbo adoptado tras su venta y acusando a los nuevos dueños de haber destruido la credibilidad de la señal al convertirla en una cadena “woke”. Trump manifestó su esperanza de que futuras administraciones logren devolverle a CNN su “antigua credibilidad y gloria”. Cerró el mensaje con un matiz personal, recordando a Turner como un amigo dispuesto a luchar por causas justas cuando se le necesitaba.

El comunicado oficial de Donald Trump tras la muerte de Ted Turner

Ted Turner falleció a los 87 años, dejando una huella profunda tanto en el mundo de los medios como en la cultura global. Su trayectoria se caracterizó por la audacia, la visión estratégica y la capacidad para transformar industrias enteras. Turner es recordado como el pionero del ciclo de noticias de 24 horas y como uno de los grandes filántropos de su generación, quien llegó a donar 1.000 millones de dólares a causas de las Naciones Unidas. Su personalidad irreverente e ingeniosa lo llevó a ser conocido por apodos como “Captain Outrageous” y “The Mouth of the South”, y su confianza en sí mismo era legendaria. Turner logró convertir la empresa de vallas publicitarias que heredó de su padre en un vasto imperio mediático, cambiando para siempre la forma en que el mundo accede a la información.

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Ted Turner, fundador de CNN, fallece a los 87 años dejando una profunda huella en la industria mediática y la filantropía global (ESTADOS UNIDOS - Etiquetas: POLÍTICA ENTRETENIMIENTO)

El origen del imperio de Turner no se encuentra en los estudios de televisión, sino en las carreteras de Estados Unidos. Tras la muerte de su padre, asumió el control de la empresa familiar de vallas publicitarias, que utilizó como plataforma financiera y estratégica para incursionar primero en la radio y luego en la televisión. Fue desde esta base que, en 1980, lanzó Cable News Network (CNN), una apuesta que en sus inicios fue recibida con escepticismo y hasta burla: competidores la apodaron “Chicken Noodle Network” por su bajo presupuesto. Turner, convencido de su visión, vivía en un pequeño apartamento sobre la oficina de la cadena en Atlanta, supervisando personalmente cada detalle. La motivación detrás de CNN nació de la frustración de Turner por perderse los informativos nocturnos debido a sus largas jornadas de trabajo. Su idea era simple pero revolucionaria: permitir que el espectador decidiera cuándo informarse.

El punto de inflexión en la historia de CNN llegó en 1991, durante la Guerra del Golfo. La cadena fue la única que transmitió en vivo desde Bagdad durante los bombardeos, llevando imágenes históricas en tiempo real a millones de hogares. Este episodio consolidó la reputación de CNN como referencia mundial en información de última hora y marcó un antes y un después en la industria.

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El pionero de las noticias 24 horas, Ted Turner, transformó la información mundial con la fundación de CNN en 1980 en Atlanta (Foto: ADAM NADEL/AP)

En 1996, Turner vendió su sistema de radiodifusión a Time Warner Inc. en una operación valorada en 7.300 millones de dólares en acciones. Aunque se le prometió un papel activo en la compañía, fue desplazado de manera progresiva, lo que él mismo consideró un error. Ese año también marcó el surgimiento de Fox News, liderada por Rupert Murdoch, inaugurando una etapa en la que la opinión política comenzó a dominar la televisión por cable. A pesar de que CNN había logrado construir una red global, Turner observó con inquietud cómo el modelo de noticias directas que él había creado se veía amenazado por la polarización y la competencia.

La influencia de Turner traspasó fronteras, especialmente en América Latina. El lanzamiento de CNN en Español en 1997 rompió los monopolios informativos locales y fijó nuevos estándares de periodismo independiente en la región. Durante crisis políticas y sociales, la señal se convirtió en referencia fundamental para millones de televidentes. Además, a través de cadenas como TNT y TBS, Turner democratizó el acceso al entretenimiento y los deportes internacionales, modificando los hábitos de consumo y elevando los estándares de producción televisiva en todo el continente.

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Más allá de su papel como empresario, Turner fue un activista y conservacionista apasionado. Donó 1.000 millones de dólares a las Naciones Unidas, luchó por la eliminación de armas nucleares y se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos, dedicando vastas extensiones de tierra a la reintroducción del bisonte en el oeste del país. Su preocupación por el medio ambiente lo llevó a crear la serie animada “Captain Planet”, buscando concienciar a nuevas generaciones sobre la importancia del cuidado ecológico.

En el plano personal, Turner se casó en tres ocasiones, siendo su matrimonio más conocido el que mantuvo con la actriz Jane Fonda. Le sobreviven cinco hijos, catorce nietos y dos bisnietos. En sus últimos años, Turner padeció demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad diagnosticada en 2018. Falleció rodeado de su familia en su hogar, después de una vida marcada por la innovación, la filantropía y la indiscutible transformación del panorama mediático mundial.

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