Mundo

Se rompió la cuerda de seguridad y una turista cayó al vacío en una atracción extrema de China

La víctima, que había advertido sobre posibles desperfectos, murió al precipitarse desde el columpio de cascada del Parque de Aventuras Maliuyan. El hecho generó indignación en redes sociales y el cierre del recinto (IMÁGENES SENSIBLES)

Guardar
Google icon

El video del accidente mostró que la cuerda de seguridad se rompió, provocando la caída de la joven sobre un acantilado rocoso

Una turista murió en un columpio extremo tras romperse la cuerda de seguridad de una atracción en el Parque de Aventuras Maliuyan, ubicado en la ciudad de Huaying, provincia de Sichuan, China.

El accidente, según información publicada por la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Publicidad de Huaying, citada por Beijing Daily motivó la reacción inmediata de las autoridades locales, que ordenaron el cierre temporal del parque y el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades legales.

PUBLICIDAD

La mujer, identificada como Liu, perdió la vida el domingo 3 de mayo al caer de la atracción “columpio de cascada” por la ruptura de la cuerda de seguridad.

Si bien fue trasladada de urgencia, murió camino al hospital. El incidente llevó a la clausura preventiva del parque mientras se esclarecen las causas y se establece si hubo omisiones en las medidas de seguridad.

PUBLICIDAD

La tragedia ocurrió cuando la turista, con arnés y cuerda de seguridad, accedió a la atracción que simula un vuelo sobre el paisaje rocoso de Sichuan. Testigos señalaron que la víctima había comentado previamente sobre posibles fallos en el equipo. En videos difundidos, se escucha a la mujer advertir al personal que el arnés o la cuerda no estaban bien sujetos, aunque la operación continuó pese a sus advertencias.

El momento del accidente fue grabado y difundido en redes sociales: la joven sostenía una bandera y, tras lanzarse al vacío, la cuerda de seguridad se rompió, provocando su caída sobre un acantilado con rocas.

Investigación y medidas tras el accidente

Imagen dividida. Izquierda: persona con chaleco naranja en plataforma de un parque de aventuras. Derecha: persona en el suelo, vestida con arnés de seguridad y rostro pixelado
El accidente fue grabado y difundido en redes sociales, generando indignación y debate sobre la seguridad en parques de diversiones chinos

De inmediato, equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente y con heridas graves. Pese a los intentos de auxilio, la mujer no sobrevivió. Las autoridades iniciaron una investigación y clasificaron el hecho como un accidente de responsabilidad empresarial, vinculado a posibles deficiencias en las medidas de seguridad.

El operador de la atracción había promocionado el columpio extremo en redes sociales semanas antes del accidente. Tras la difusión del video, usuarios en plataformas chinas expresaron indignación por la aparente desatención del personal ante las advertencias de la víctima.

El Parque de Aventuras Maliuyan fue cerrado temporalmente para facilitar las indagatorias y nuevas revisiones de seguridad, bajo la supervisión de los organismos competentes de la ciudad de Huaying.

Consecuencias legales y acuerdo familiar

Persona con casco y arnés realiza salto bungee desde una plataforma, asistida por un instructor en chaleco naranja, sobre un acantilado verde
La investigación oficial determinará posibles sanciones legales para el parque, afectando la reapertura y operatividad del recinto en Sichuan (@Xbacottetangga)

En medio del proceso, se informó que la familia de la víctima alcanzó un acuerdo con las autoridades. Sin embargo, esta resolución no descarta que la empresa operadora del parque enfrente eventuales sanciones legales si se confirma un grado de negligencia en la gestión de la seguridad.

La resolución con los familiares representa un avance administrativo, pero el destino legal del parque dependerá del resultado definitivo de la investigación oficial.

Tanto los responsables directos como la empresa operadora se encuentran bajo investigación y podrían enfrentar sanciones legales si se confirma negligencia en las medidas de seguridad.

El parque continúa clausurado mientras las autoridades realizan una revisión exhaustiva de los equipos y procedimientos de seguridad. La resolución legal dependerá del resultado final de la investigación oficial

Google icon

Temas Relacionados

Parque de Aventuras MaliuyanHuayingAccidentes en AtraccionesResponsabilidad EmpresarialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corea del Norte eliminó de su Constitución todas las referencias a la reunificación de la península

Esta medida se produce después de que el dictador Kim Jong Un calificara a Seúl como el “Estado más hostil” en un discurso sobre política general pronunciado en marzo

Corea del Norte eliminó de su Constitución todas las referencias a la reunificación de la península

El auge del turismo en la Antártida genera preocupación por la contaminación y transmisión de enfermedades

Las cifras de viajes turísticos hacia la región austral se incrementan año tras año, mientras especialistas y autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles incidentes sanitarios y amenazas para la flora y fauna local

El auge del turismo en la Antártida genera preocupación por la contaminación y transmisión de enfermedades

Mapa mundial del hantavirus: hay una gran variedad de cepas en regiones muy diferentes con un factor común

Las autoridades sanitarias internacionales han realizado operativos coordinados tras la confirmación de un brote mortal en un crucero que quedó varado en Cabo Verde

Mapa mundial del hantavirus: hay una gran variedad de cepas en regiones muy diferentes con un factor común

Así evacuaron a tres pasajeros graves contagiados de hantavirus en el crucero MV Hondius frente a Cabo Verde

Las autoridades del archipiélago impidieron el ingreso del crucero al puerto tras detectarse varios casos letales, lo que desató una respuesta internacional y el aislamiento de casi 150 personas a bordo. España aceptó recibirlo, pero el gobierno de las Canarias se niega

Así evacuaron a tres pasajeros graves contagiados de hantavirus en el crucero MV Hondius frente a Cabo Verde

El Castillo Nakijin: la joya oculta que asombra a quienes buscan paisajes inolvidables en Japón

Cada año, esta fortaleza se convierte en un escenario mágico cuando florecen los cerezos, atrayendo a visitantes que desean descubrir la esencia más auténtica y pintoresca de Okinawa

El Castillo Nakijin: la joya oculta que asombra a quienes buscan paisajes inolvidables en Japón
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

Camila Zuluaga celebró la decisión judicial que obliga a Gustavo Petro a retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: “Le ganamos”

Sheinbaum destaca relación comercial con Estados Unidos pese a tensiones por caso con Rocha Moya

Ernesto D’Alessio rompe el silencio y revela dura caída financiera tras su divorcio: “Pasé tiempos económicos difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

La llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público plantea un reto para la independencia judicial

República Dominicana: El Ministerio de Salud evalúa incluir el Risdiplam para atrofia muscular espinal

El Gabinete de Panamá aprueba aporte de 64.6 millones de balboas al fondo de tarifas eléctricas

“Nombre, motivo y si fue enterrado o hecho maceta”: audios presentados contra 486 cabecillas revelan reportes internos de la MS-13 en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

El Rey del Pop vuelve a la cima: Michael Jackson lidera el streaming mundial tras su biopic

El Rey del Pop vuelve a la cima: Michael Jackson lidera el streaming mundial tras su biopic

El legado de Ted Turner, el creador de CNN que revolucionó la forma de informar

Dónde ver las películas y series nominadas a los Premios Platino Xcaret 2026

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

La razón detrás de la salida de Helena Bonham Carter de ‘The White Lotus 4’