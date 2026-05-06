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Tras la reunión en China, el régimen de Irán dijo que solo accederá a un acuerdo de paz con Estados Unidos si le resulta “justo”

La delegación iraní está en Beijing trabajando con autoridades del país que más petróleo le compra. Desde allí insistió en que cualquier pacto debe considerar sus intereses y no aceptar imposiciones unilaterales

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El régimen de Irán advirtió que solo accederá a un acuerdo de paz con Estados Unidos si le resulta “justo”. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA/REUTERS)
El régimen de Irán advirtió que solo accederá a un acuerdo de paz con Estados Unidos si le resulta “justo”. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA/REUTERS)

El régimen de Irán advirtió que solo accederá a un acuerdo de paz si este resulta “justo”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara su llamado a la rendición y suspendiera una operación naval destinada a reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz. La iniciativa estadounidense, bautizada “Proyecto Libertad”, había comenzado esta misma semana y pretendía restaurar el tráfico marítimo en la región, afectada por tensiones y ataques recientes.

Las declaraciones surgieron luego de una reunión entre el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en la capital china, donde ambos gobiernos discutieron la situación regional y la posibilidad de reactivar el alto el fuego vigente desde hace un mes.

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Durante el encuentro, Irán manifestó que no está dispuesto a aceptar ninguna imposición unilateral y que cualquier acuerdo de paz debe respetar sus intereses. La delegación iraní remarcó que Teherán solo considerará un cese de hostilidades bajo condiciones equitativas. “Sólo habrá un acuerdo si es justo”, subrayó un portavoz. La posición iraní se expresó en un contexto marcado por ataques recientes a buques comerciales y una creciente presión internacional para restaurar la seguridad en las rutas marítimas de la región.

China incrementará su rol diplomático en Oriente Medio para impulsar conversaciones de paz y estabilidad en la región. (Xinhua)
China incrementará su rol diplomático en Oriente Medio para impulsar conversaciones de paz y estabilidad en la región. (Xinhua)

Por su parte, China anunció que incrementará su participación diplomática para intentar contener el conflicto. Según un comunicado oficial citado por Reuters, el canciller Wang Yi afirmó que China “trabajará más para aliviar tensiones y poner fin a los combates, apoyará el inicio de conversaciones de paz y desempeñará un papel mayor en la restauración de la tranquilidad en Oriente Medio”. Wang señaló que la reanudación de los enfrentamientos resulta inaceptable y que la negociación sigue siendo esencial. El diplomático chino también destacó la importancia del estrecho de Ormuz para el abastecimiento energético de su país, ya que más de la mitad del crudo que importa por mar transita por esa vía, de acuerdo con datos de la firma Kpler citados por Reuters.

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La cita entre los representantes de Teherán y Beijing se produjo una semana antes de la prevista visita de Donald Trump a China, programada por la Casa Blanca para los días 14 y 15 de mayo, aunque las autoridades chinas no confirmaron oficialmente las fechas. La reunión se dio en un contexto de tensión comercial y diplomática, a poco más de un año de la imposición de aranceles estadounidenses que afectaron a la industria manufacturera china. China reiteró su respaldo al derecho de Irán a utilizar energía nuclear con fines pacíficos, al tiempo que instó a todas las partes a garantizar la seguridad de la navegación en la región.

China reiteró el respaldo al derecho de Irán a usar energía nuclear con fines pacíficos y pidió seguridad en la navegación marítima. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA/REUTERS)
China reiteró el respaldo al derecho de Irán a usar energía nuclear con fines pacíficos y pidió seguridad en la navegación marítima. (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA/REUTERS)

El presidente de Estados Unidos suspendió el martes la operación naval “Proyecto Libertad”, destinada a escoltar embarcaciones comerciales a través del estrecho de Ormuz. La misión, iniciada tres días antes, no logró reactivar el tráfico marítimo y desató una nueva ola de ataques iraníes a buques y a objetivos en países vecinos, según informó AP. El más reciente incidente afectó a un portacontenedores francés, que resultó alcanzado el martes y obligó a evacuar a la tripulación herida.

Donald Trump justificó la suspensión de la operación al declarar que buscaba evitar una escalada militar y favorecer un acuerdo con Irán. El mandatario estadounidense afirmó previamente ante periodistas en la Casa Blanca: “Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. No quiero hacer eso, es demasiado duro”. Trump minimizó la capacidad militar iraní y sugirió que Teherán “debería ondear la bandera blanca de la rendición”, aunque reconoció que no lo haría por motivos de orgullo. “Juegan a sus juegos, pero déjenme decirles algo: quieren llegar a un acuerdo. ¿Y quién no querría hacerlo, cuando tu ejército ha desaparecido por completo?”, agregó el presidente estadounidense.

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