Estados Unidos

Cole Tomas Allen enfrenta “precauciones de suicidio” extremas tras el intento de asesinato a Trump y su defensa desafía las restricciones carcelarias

La solicitud presentada por la defensa sostiene que las condiciones impuestas al detenido en prisión vulneran garantías de debido proceso y dificultan la preparación de su caso, considerando injustificadas las restricciones impuestas por motivos psiquiátricos

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Las condiciones de reclusión impuestas a Cole Tomas Allen abren un debate sobre derechos y protocolos penitenciarios en casos de alto perfil (@realDonaldTrump/Truth Social/Zuma Press/Europa Press)
Las condiciones de reclusión impuestas a Cole Tomas Allen abren un debate sobre derechos y protocolos penitenciarios en casos de alto perfil (@realDonaldTrump/Truth Social/Zuma Press/Europa Press)

Un juez de Washington analiza el futuro inmediato de Cole Tomas Allen, señalado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la tradicional cena de corresponsales.

Poco más de una semana después del ataque frustrado en el hotel Washington Hilton, la defensa de Allen presentó una moción ante la corte federal del Distrito de Columbia para que se retiren las precauciones de suicidio a las que se encuentra sometido en prisión.

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Los abogados argumentan que el encierro en condiciones extremas vulnera sus derechos constitucionales y dificulta su defensa, en un caso que concentra la atención nacional y tiene derivaciones inmediatas para la seguridad presidencial, según informó NBC News.

En la petición judicial presentada el sábado, los defensores de Allen —identificado como un maestro de Torrance, California, de 31 años— subrayaron que permanece confinado en una celda con paredes acolchonadas, bajo iluminación constante, sin acceso a comunicación exterior, sin posibilidad de recibir visitas más allá de su equipo legal, ni acceso a recursos materiales dentro de la cárcel.

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La moción afirma que pese a la recomendación de una enfermera, que el viernes pidió poner fin a las restricciones, el Departamento de Prisiones del Distrito de Columbia mantiene las medidas que los abogados califican como “degradantes” y “punitivas”, restringiendo incluso el uso de una tableta para comunicarse con su familia o revisar documentos clave de su proceso, según consta en el texto judicial citado por la agencia internacional de noticias Reuters.

La acusación sostiene que Allen irrumpió armado en el evento anual de periodistas en Washington con la intención de atentar contra el mandatario (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)
La acusación sostiene que Allen irrumpió armado en el evento anual de periodistas en Washington con la intención de atentar contra el mandatario (U.S. Attorney Jeanine Pirro via X/Handout via REUTERS)

La defensa alega que no existen indicios de riesgo suicida ni justificación clínica para las restricciones

La defensa, integrada por A.J. Kramer, Tezira Abe y Eugene Ohm, denunció que el sometimiento de Allen a vigilancia reforzada no responde a una evaluación clínica actual, sino a una presunción administrativa.

De acuerdo con el expediente, tras una primera evaluación médica el martes posterior al arresto, un enfermero recomendó inicialmente vigilancia de suicidio, categoría más rigurosa que las actuales precauciones de suicidio.

Un día más tarde aconsejó solo mantener la segunda medida. El viernes sugirió que Allen quedara fuera de ambas restricciones, posición respaldada por el equipo legal, que sostiene que su cliente no exhibió indicaciones de propensión al suicidio, como argumentó ante las agencias médicas y reiteraron en su moción judicial recogida por Telemundo 49.

El equipo legal reclama que su cliente permanece bajo medidas excepcionales pese a evaluaciones médicas que no detectaron riesgo autolesivo (Dana Verkouteren vía AP)
El equipo legal reclama que su cliente permanece bajo medidas excepcionales pese a evaluaciones médicas que no detectaron riesgo autolesivo (Dana Verkouteren vía AP)

Las condiciones descritas en el texto de la defensa incluyen el uso obligatorio de un chaleco semejante a una camisa de fuerza, registros físicos al entrar o salir del recinto, así como el aislamiento en una celda segura cuya puerta únicamente se abre para consultas médicas o encuentros legales.

En opinión de sus abogados, el internamiento continuo bajo precauciones de suicidio es innecesario y viola los derechos de debido proceso del señor Allen al denegarle la dignidad y acceso a recursos dentro de la cárcel, citó su defensa en la presentación obtenida por Telemundo 49.

El documento enfatiza además que las condiciones aplicadas a Allen equiparan a un régimen de castigo en ausencia de condena, situación que, aseguran los letrados, vulneraría derechos básicos bajo la Constitución de Estados Unidos.

El proceso judicial contra Allen se desarrolla bajo estricta vigilancia y genera repercusiones en la agenda de seguridad nacional (REUTERS/Daniel Cole)
El proceso judicial contra Allen se desarrolla bajo estricta vigilancia y genera repercusiones en la agenda de seguridad nacional (REUTERS/Daniel Cole)

El operativo, los cargos y el video difundido

Allen fue detenido el 25 de abril tras irrumpir corriendo por un puesto de seguridad del hotel Washington Hilton, donde debía celebrarse la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con la presencia de Trump, la primera dama Melania Trump, miembros de su gabinete y decenas de periodistas.

Según el relato de los fiscales recogido por la cadena estadounidense NBC News, Allen portaba una escopeta, varios cuchillos y munición, y abrió fuego fuera del salón principal.

La Fiscalía federal lo acusa de intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de armas y municiones con intenciones delictivas y disparo de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento.

Permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso, sin que hasta ahora haya pronunciado una declaración de culpabilidad o inocencia, como señaló Reuters.

La detención de Allen ocurrió tras un despliegue de seguridad que derivó en múltiples acusaciones federales, incluyendo tentativa de homicidio y porte ilegal de armas (U.S. District Court for the District of Columbia/Handout via REUTERS)
La detención de Allen ocurrió tras un despliegue de seguridad que derivó en múltiples acusaciones federales, incluyendo tentativa de homicidio y porte ilegal de armas (U.S. District Court for the District of Columbia/Handout via REUTERS)

El incidente obligó a cancelar la cena anual y a evacuar de urgencia no solo a Trump, sino a miembros del Congreso y múltiples funcionarios, relató NBC News.

Esta semana, el Departamento de Justicia difundió un video de seguridad en el que se observa a Allen atravesando el control y disparando contra un agente del Servicio Secreto.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, precisó a NBC News que Allen había manifestado en textos personales su intención de atacar a miembros de la administración Trump desde los cargos más altos hasta los más bajos.

Las imágenes publicadas por el Departamento de Justicia muestran el momento en que Allen atraviesa el control de seguridad y se enfrenta a la custodia presidencial (@realDonaldTrump)

La situación carcelaria de Allen se convierte en tema constitucional

En el desarrollo judicial, la defensa documentó que Allen no pudo acceder siquiera a los documentos legales que su equipo deja en la prisión, lo que consideran una forma indirecta de castigo previo a juicio por la combinación del aislamiento carcelario con el uso de motivos psiquiátricos para limitar la comunicación del detenido.

Hasta la fecha de presentación de la moción, ni el Departamento de Correcciones de Washington D.C. ni el Departamento de Justicia habían respondido de manera oficial ante la nueva solicitud, según verificó Reuters.

Allen egresó de la Pacific Lutheran High School en Gardena, estudió ingeniería en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena y concluyó sus estudios en la Universidad Estatal de California, Domínguez Hills, de acuerdo con su perfil académico reportado por Telemundo 49.

Su situación procesal y las condiciones de detención continúan bajo supervisión judicial, a la espera de que el tribunal defina si se mantiene el actual régimen de encierro tras el ataque contra la seguridad presidencial en Estados Unidos.

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