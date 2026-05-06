Javier Bardem revela cómo es filmar junto a su esposa Penélope Cruz: “Es una persona increíble, hermosa y buena”

Javier Bardem explica la dinámica de trabajo con Penélope Cruz. (Reuters)

Javier Bardem se refirió en una entrevista con la revista Variety a su trabajo con Penélope Cruz, con quien se casó en 2010, especialmente a la experiencia compartida en la película Bunker, dirigida por Florian Zeller.

En la conversación, el intérprete describió aspectos de su relación profesional dentro del rodaje y la forma en que organizan su vida familiar junto a sus hijos.

PUBLICIDAD

El actor explicó que en esta producción ambos trabajan en una historia centrada en una relación de pareja, por lo que el rodaje implica momentos de coincidencia prolongada durante el trabajo en el set.

“Es una historia bonita que nos ayuda a volver a vernos. Porque a veces estás tan inmerso en la rutina diaria, en los niños y en la casa, que te preguntas: ¿Cuándo te sientas a mirar a los ojos de nuevo? ¿Cuándo empiezas a respirar de nuevo y a conectar con la otra persona?”, dijo.

PUBLICIDAD

Javier Bardem habló de su experiencia protagonizando una película más con Penélope Cruz. (Focus Features)

El actor también se refirió a la forma en que gestionan la separación entre vida laboral y personal. Según explicó, esta dinámica se mantiene como parte de su organización familiar cotidiana.

“En casa no hablamos mucho de trabajo. No tenemos pósters ni fotos ni nada que nos recuerde a lo que hacemos para vivir. Intentamos compartimentar la vida y la ficción. No perdemos mucho tiempo hablando de trabajo, aunque nos encanta lo que hacemos”, afirmó.

PUBLICIDAD

En relación con la colaboración profesional con Penélope Cruz, Bardem señaló que han coincidido en distintos proyectos cinematográficos a lo largo de los años.

Entre ellos mencionó títulos como Jamón Jamón y Vicky Cristina Barcelona. En la entrevista indicó que estos encuentros en el set no solo forman parte de su trayectoria profesional, sino también de su evolución personal.

PUBLICIDAD

Javier Bardem y Penélope Cruz se conocieron en el rodaje de "Jamón, Jamón". (Prime Video)

“Hemos trabajado juntos en distintos momentos, en diferentes películas, en distintas etapas. Ahora estamos obligados a sentarnos, mirarnos, escucharnos y estar en contacto emocional durante muchas horas”, afirmó.

Port si fuera poco, Bardem no escatimó en elogios para su esposa, a quien conoció en 1992 en el rodaje de Jamón, Jamón.

PUBLICIDAD

“Es una mujer con la que me siento muy afortunado de haber coincidido en la vida. Penélope es una persona increíble, hermosa y buena; la forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma. Han pasado muchos años y no he visto ni rastro de malicia en ella”, indicó.

Y añadió: “Además, ¡es increíblemente hermosa!. Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso:‘¿Es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!’”.

PUBLICIDAD

Javier Bardem elogió la belleza y la personalidad de Penélope Cruz. (Antena 3)

Javier Bardem también abordó la organización de su vida familiar, señalando que intentan mantener una estructura estable durante los periodos de rodaje. En este sentido, indicó que procuran limitar el tiempo que pasan fuera del entorno familiar durante sus compromisos profesionales.

Aunque no ofreció detalles adicionales sobre la logística de sus agendas, explicó que este aspecto forma parte de la coordinación habitual entre ambos.

PUBLICIDAD

Es así que el actor compartió detalles sobre el estilo de crianza de la pareja ahora que Leo y Luna están en la adolescencia. Reveló que su hijo de 15 años “recibió su primer teléfono hace menos de un año”, pero que “no hay redes sociales, por supuesto”.