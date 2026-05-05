Los Ángeles anuncia 10 Zonas de Aficionados para el Mundial 2026

La Copa Mundial FIFA 2026 en Los Ángeles contará con diez Zonas de Aficionados distribuidas estratégicamente por toda la ciudad para acercar el torneo a cada barrio. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los aficionados al fútbol en Los Ángeles ya tienen confirmado dónde vivirán la emoción de la Copa Mundial FIFA 2026 fuera de los estadios: el comité organizador local —organizador oficial designado por la FIFA para la ciudad— y la FIFA anunciaron la creación de Zonas de Aficionados en 10 puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo es acercar el Mundial a todos los barrios y familias de Los Ángeles, permitiendo que los seguidores vean partidos en vivo, disfruten actividades, música, comida y experiencias culturales. Los eventos se preparan para recibir a miles de personas durante los 39 días del torneo, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

PUBLICIDAD

El acceso a estas zonas será variado: algunos espacios serán gratuitos y otros requerirán boleto con precios accesibles, desde USD 5 por día para el público general, además de opciones VIP para quienes busquen una experiencia premium. Los organizadores aseguran que nadie se quedará fuera de la fiesta del fútbol, según el comité organizador local y fuentes de la FIFA.

Qué son las Zonas de Aficionados y cómo funcionarán

Las Zonas de Aficionados, conocidas mundialmente como Fan Zones, son espacios temáticos donde los fans pueden seguir todos los partidos en pantallas gigantes, participar en actividades interactivas, disfrutar de gastronomía internacional y vivir la cultura futbolera. Cada zona tendrá programación propia: actividades para niños y adultos, presentaciones musicales, arte urbano y hasta encuentros con exjugadores.

PUBLICIDAD

Las Zonas de Aficionados abrirán el 11 de junio y permitirán seguir partidos clave del Mundial, como México vs. Corea del Sur y la gran final de la Copa (Reuters)

El comité anfitrión de Los Ángeles —organizador oficial designado por la FIFA para la ciudad— y la FIFA confirmaron que la distribución de las zonas responde a una estrategia de integración y acceso equitativo, permitiendo que residentes de distintas áreas puedan sumarse sin desplazarse grandes distancias.

Kathryn Schloessman, presidenta del comité organizador local, explicó a CBS News: “Estos eventos crearán puntos de encuentro accesibles” donde los aficionados podrán celebrar el fútbol.

PUBLICIDAD

Dónde estarán las 10 Zonas de Aficionados

La ciudad tendrá diez sedes oficiales, cada una con fechas específicas y propuestas diferentes. Según canal local Telemundo 52 y filial de CBS, CBS Los Angeles, estas son las ubicaciones confirmadas:

The Original Farmers Market (Fairfax) : del 18 al 21 de junio, USD 5 por día, niños menores de 3 años gratis.

Downey : 20 de junio, acceso gratuito.

Union Station (Centro de LA) : del 25 al 28 de junio, evento gratuito de varios días.

Hansen Dam Lake (Sylmar) : del 2 al 5 de julio, entrada general USD 25, opciones VIP disponibles.

Earvin ‘Magic’ Johnson Park (Willowbrook) : 4 y 5 de julio, celebración comunitaria gratuita.

Whittier Narrows (South El Monte) : del 9 al 11 de julio, entrada general desde USD 10, opciones VIP.

Venice Beach : 11 de julio, entrada general desde USD 10, zona de aficionados en la playa.

West Harbor (San Pedro) : 14 y 15 de julio, entrada general USD 5, opciones VIP.

Downtown Burbank : 18 y 19 de julio, entrada general desde USD 25, opciones VIP.

Fairplex (Pomona): 18 y 19 de julio, entrada general USD 10 antes del 31 de mayo, USD 20 después.

Cada zona ofrecerá transmisiones en vivo de partidos, actividades familiares, presentaciones de DJs, comida de restaurantes locales e internacionales, cervecerías al aire libre y experiencias culturales que reflejan la diversidad de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Cuándo sucederán y qué partidos destacan

Las Zonas de Aficionados abrirán sus puertas el 11 de junio, coincidiendo con el partido inaugural entre México y un rival aún por definir en la Ciudad de México. El día siguiente, Los Ángeles será sede del debut de Estados Unidos en el SoFi Stadium y de la apertura oficial de las fan zones.

Durante el torneo, los aficionados podrán ver partidos destacados en cada zona, entre ellos:

PUBLICIDAD

Estados Unidos vs. Australia

México vs. Corea del Sur

Alemania vs. Costa de Marfil

Túnez vs. Japón

Semifinales y la gran final

Las zonas también ofrecerán actividades culturales y deportivas, retos interactivos, encuentros con artistas y talleres para niños. Cada sede adaptará su programación para reflejar la identidad y tradiciones del barrio anfitrión, según informó el medio digital local LAist.

Quiénes organizan y cómo participar

El comité anfitrión de Los Ángeles —organizador oficial designado por la FIFA para la ciudad— junto con FIFA y autoridades locales, gestiona la logística, seguridad y programación de cada zona. Los boletos y paquetes VIP ya están disponibles en los portales oficiales de FIFA y del comité local. Recomiendan comprar entradas anticipadas, especialmente para la final y los partidos de eliminación directa.

PUBLICIDAD

Los aficionados podrán disfrutar de partidos en vivo, música, gastronomía internacional y experiencias culturales en las Fan Zones del comité anfitrión y la FIFA.

Los organizadores instan a los aficionados a utilizar transporte público para acceder a las sedes y garantizan medidas de seguridad y apoyo para familias, personas con discapacidad y visitantes internacionales.

La importancia de estas zonas para el Mundial 2026

La estrategia busca democratizar la experiencia del Mundial y garantizar que no solo quienes tengan boletos para el estadio vivan el torneo en comunidad. Schloessman afirmó: “Queremos que cada rincón de la ciudad sienta la fiesta del fútbol”.

PUBLICIDAD

Las zonas de aficionados impulsarán la economía local, promoverán la cultura y ofrecerán espacios seguros para celebrar el evento deportivo más grande del planeta.