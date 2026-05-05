Estados Unidos

Nueva York registra el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses del año

Un descenso sostenido en los asesinatos y otros delitos graves durante los primeros meses del año impulsa la percepción de mayor seguridad y eficacia policial, según las estadísticas informadas por el Departamento de Policía local

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Nueva York logra el menor número de homicidios de su historia entre enero y abril de 2026, con solo 76 casos reportados en la ciudad (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
Nueva York logra el menor número de homicidios de su historia entre enero y abril de 2026, con solo 76 casos reportados en la ciudad (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Nueva York ha alcanzado un hito sin precedentes en materia de seguridad ciudadana. Según los datos más recientes difundidos por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la ciudad registró el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses de 2026. Este logro se enmarca dentro de una tendencia general de disminución de la criminalidad y refleja cambios notables en el panorama delictivo de la metrópoli más grande de Estados Unidos.

Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, se contabilizaron 76 homicidios en toda la ciudad. Esta cifra representa no solo una reducción significativa respecto a años recientes, sino también un nuevo récord histórico para el periodo. Nunca antes, desde que existen registros modernos, se había alcanzado un número tan bajo de homicidios en los primeros cuatro meses del año. Este descenso en los asesinatos marca un hito en los esfuerzos de la ciudad por construir entornos urbanos más seguros y menos violentos.

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La comparación con años anteriores subraya la magnitud del avance. El récord previo correspondía a 2018, cuando se registraron 86 homicidios entre enero y abril. La disminución observada en 2026, con 10 casos menos que en aquel entonces, refuerza la idea de una tendencia sostenida a la baja. Además, si se analiza el comportamiento de los homicidios en el mes de abril, se observa que solo se produjeron 19 asesinatos en toda la ciudad, superando al mínimo histórico anterior de 21 homicidios que se había alcanzado en los años 2014 y 2017. Esto convierte al pasado mes de abril en el menos letal en la historia de Nueva York para ese mes concreto.

El Departamento de Policía de Nueva York destaca una caída histórica de homicidios en el mes de abril, con solo 19 asesinatos, el mínimo registrado desde que existen datos (REUTERS/Eduardo Munoz)
El Departamento de Policía de Nueva York destaca una caída histórica de homicidios en el mes de abril, con solo 19 asesinatos, el mínimo registrado desde que existen datos (REUTERS/Eduardo Munoz)

En concreto, durante el mes de abril de 2026, el total de homicidios se mantuvo en niveles mínimos históricos. El Departamento de Policía de Nueva York destacó que este resultado no es un hecho aislado, sino que forma parte de una reducción más amplia y sostenida en las cifras de criminalidad violenta. La tendencia se ve reforzada por otros indicadores clave: el número de tiroteos descendió un 18,6% respecto a abril del año anterior y la cantidad de víctimas de disparos se redujo en un 19,3% en el mismo periodo.

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Más allá de los homicidios y la violencia armada, los datos de abril muestran una mejoría generalizada en la mayoría de los delitos graves. Durante ese mes se reportaron 9.157 delitos graves en toda la ciudad, una cifra sensiblemente inferior a los 10.114 incidentes registrados en abril del año anterior. Entre los delitos que más contribuyeron a esta disminución se encuentran el robo con allanamiento, el hurto de vehículos y los robos a mano armada. Estas cifras reflejan una mejora palpable en la seguridad y contribuyen a fortalecer la percepción de control y eficacia en la labor policial.

El caso de Staten Island destaca especialmente dentro de este panorama. Según el NYPD, en lo que va de 2026 no se ha producido ningún homicidio en este distrito, lo que resalta el contraste con otras zonas urbanas y subraya el éxito de las estrategias implementadas allí. Por otro lado, los delitos en el transporte público han seguido una trayectoria descendente en lo que va del año, con una reducción del 0,6%. No obstante, en abril se observó un leve repunte, con 173 incidentes frente a los 171 del mismo mes del año anterior, lo que indica la necesidad de mantener la vigilancia y ajustar los dispositivos de seguridad en este ámbito.

La criminalidad violenta en Nueva York sigue descendiendo, reflejada en una baja del 18,6% en los tiroteos y del 19,3% en el número de víctimas de disparos (REUTERS/Adam Gray)
La criminalidad violenta en Nueva York sigue descendiendo, reflejada en una baja del 18,6% en los tiroteos y del 19,3% en el número de víctimas de disparos (REUTERS/Adam Gray)

En cuanto a la variación de otros delitos, el hurto en comercios registró una caída relevante del 17,7% en abril en comparación con 2025. Esta reducción se suma a la baja del 35,1% en los delitos de odio durante el mismo mes, lo que sugiere avances en la prevención y persecución de estas formas de criminalidad. El descenso en los hurtos comerciales contribuye a mejorar el clima de confianza tanto para comerciantes como para clientes, mientras que la caída en los delitos de odio refleja un entorno social más seguro para los colectivos históricamente vulnerables.

Sin embargo, no todas las estadísticas presentan una evolución favorable. Las denuncias de violación aumentaron un 10,1% en comparación interanual. El NYPD atribuye este incremento a un cambio legislativo aprobado en 2024 que amplió la definición legal de violación, incorporando nuevas formas de agresión sexual. Este ajuste normativo ha permitido que más víctimas puedan denunciar hechos que, anteriormente, no estaban contemplados bajo la figura legal de violación, lo que explica en parte el aumento de los registros oficiales.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, atribuyó los avances logrados a la aplicación de una estrategia de vigilancia policial de precisión, centrada en el combate a las armas ilegales, el despliegue de agentes en las zonas más conflictivas y el desmantelamiento de bandas violentas. Tisch subrayó que estos resultados son producto del esfuerzo disciplinado y la dedicación de los integrantes de la fuerza, asegurando que el enfoque adoptado está generando “reducciones reales y cuantificables de la delincuencia en toda la ciudad” y que servirá como guía para la labor policial en los próximos meses.

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