Estados Unidos

El impactante video que muestra cuando un hombre con machete fue abatido en la estación Grand Central de Nueva York

Las imágenes muestran el desarrollo del enfrentamiento entre los oficiales y Anthony Griffin, quien atacó con un arma blanca a pasajeros y luego desafió a los uniformados antes de ser neutralizado en la zona de andenes

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Imágenes registradas el 11 de abril muestran el enfrentamiento entre agentes de la Policía de Nueva York y un hombre armado con un machete en la estación Grand Central, tras el ataque a tres personas. La secuencia revela los intentos de los oficiales por controlar la situación antes de abrir fuego.

La Policía de Nueva York (NYPD) publicó el video de las cámaras corporales que documenta el tiroteo mortal en la estación Grand Central ocurrido el 11 de abril. Según CBS News, las imágenes registran el enfrentamiento entre los agentes y Anthony Griffin, un hombre de 44 años que portaba un machete y atacó a tres pasajeros en el andén.

El desarrollo del incidente

De acuerdo con CBS News, el episodio se produjo poco después de las 9:40 de la mañana, cuando dos detectives de la Policía de Nueva York, Ryan Giuffre y Anthony Manetta, fueron alertados por empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un civil sobre la presencia de un hombre armado en la zona de las líneas 4, 5 y 6. Al llegar a la escalera que conduce al andén, los agentes se encontraron con Griffin, quien empuñaba un machete de 43 centímetros (17 pulgadas).

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En la grabación se observan los intentos reiterados de los policías para que Griffin soltara el arma. En un momento, el oficial Giuffre le ordena: “¡Suelta el maldito cuchillo! Suelta el cuchillo. Nadie quiere dispararte. Suelta el maldito cuchillo”. Además, los agentes insisten: “¡Tírate al suelo, tírate al suelo! Nadie quiere hacerte daño. Podemos hablar de esto. Tírate al suelo. Oye, no te lo voy a volver a preguntar, por favor. Vamos a buscarte ayuda”.

Un oficial de policía con uniforme oscuro apunta una pistola en una estación de metro, con un tren y pasajeros en el andén de Grand Central visible al fondo
El incidente ocurrió el 11 de abril cuando dos detectives atendieron la alerta sobre un hombre armado en las líneas 4, 5 y 6 del metro (Captura de video: NYPD).

Mientras sostenía el machete sobre el hombro, Griffin descendió a la plataforma y los oficiales lo siguieron, pidiéndole que se tirara al suelo y depusiera el arma. Durante el intercambio, Griffin gritó: “No quiero estar aquí” y pidió a los agentes que le dispararan. Poco después, se acercó a los policías y exclamó: “Soy Lucifer”.

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Ante la amenaza inminente, el detective Giuffre efectuó dos disparos. Por consiguiente, Griffin fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento, reportó The New York Post.

Vista en primera persona de un agente de policía apuntando un arma. Un hombre yace en el suelo del andén de la estación Grand Central. Un tren está visible
Las imágenes muestran los intentos de los agentes de la NYPD de persuadir al agresor para que entregara el arma antes del desenlace fatal (Captura de video: NYPD).

Las víctimas y los antecedentes del atacante

Según NBC News, antes del enfrentamiento con la policía, Griffin atacó a tres personas sin motivo aparente. Un hombre de 84 años sufrió una profunda herida en la cabeza, un hombre de 65 años recibió cortes en la cabeza y una fractura de cráneo, y una mujer de 70 años resultó herida en el hombro. Todas las víctimas recibieron atención médica y sobrevivieron.

Tal como informó The New York Post, Griffin tenía antecedentes penales, incluidos arrestos previos por amenazas con objetos cortantes. Los dos detectives involucrados también fueron atendidos por zumbido auditivo tras el tiroteo.

Primer plano de un hombre de piel oscura con pelo oscuro rizado, bigote y perilla, mirando directamente a la cámara, con una sudadera con capucha roja
Anthony Griffin herido a tres pasajeros, entre ellos un hombre de 84 años y una mujer de 70, quienes sobrevivieron tras ser atendidos médicamente (NYPD).

Reacción oficial y proceso de investigación

La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró en una rueda de prensa tras el incidente: “Nuestros agentes se enfrentaron a un individuo armado que ya había herido a varias personas y seguía representando una amenaza. Dieron órdenes claras. Intentaron calmar la situación y, al no cesar la amenaza, tomaron medidas decisivas para neutralizarla y proteger a los neoyorquinos en una de las plataformas de tren más concurridas de la ciudad”.

En el momento del incidente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la rápida intervención policial en un comunicado: “Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York su rápida respuesta y por prevenir más violencia. El Departamento de Policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación interna y publicará las grabaciones de las cámaras corporales, como lo hace en todos los incidentes que involucran el uso del arma de fuego de un agente”.

A pesar de que la investigación sobre el tiroteo que involucró a la policía sigue en curso, la difusión del video obedece a la política de transparencia de la institución, que dispone la publicación de imágenes captadas por cámaras corporales en incidentes donde se emplea fuerza letal.

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