Estados Unidos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos lanza ayuda urgente tras el cierre de Spirit Airlines

El gobierno activó un plan especial que permite a los pasajeros afectados acceder a tarifas reducidas en cinco aerolíneas y garantiza apoyo laboral y retorno a casa para más de 17.000 empleados

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El Departamento de Transporte de Estados Unidos ofrece tarifas especiales en JetBlue, Delta, United, Southwest y Allegiant para los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines (Reuters)
El Departamento de Transporte de Estados Unidos ofrece tarifas especiales en JetBlue, Delta, United, Southwest y Allegiant para los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines (Reuters)

Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció este sábado un paquete de ayuda urgente tras el cierre inmediato de Spirit Airlines. La medida quedó plasmada en el sitio oficial.

Según el comunicado firmado por Sean Duffy, secretario de Transporte, los pasajeros afectados podrán acceder a tarifas especiales en JetBlue, Delta, United, Southwest y Allegiant, presentando el comprobante de su pasaje cancelado, y los empleados de Spirit recibirán apoyo para regresar a sus ciudades de origen y tendrán prioridad en entrevistas de trabajo en otras compañías.

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Duffy sostuvo que se activó de inmediato el trabajo conjunto con aerolíneas socias para evitar que los pasajeros queden varados, que las comunidades pierdan conectividad, que los precios aumenten bruscamente y que el personal de la aerolínea quede sin alternativas laborales.

Medidas oficiales para pasajeros y empleados

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Transporte, las disposiciones principales son:

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  • Tarifas especiales: Los pasajeros con boletos de Spirit pueden acceder a precios reducidos o limitados en JetBlue (72 horas), Southwest (72 horas), Delta (cinco días), United (dos semanas en la web) y Allegiant (precios congelados en rutas coincidentes).
  • Reubicación laboral: Empleados de Spirit tendrán prioridad en procesos de selección en las aerolíneas colaboradoras.
  • Regreso a casa: Pilotos y tripulantes varados podrán acceder a asientos libres en otras compañías para volver a sus domicilios.
  • Reembolsos: Boletos comprados con tarjeta de crédito o débito serán reembolsados automáticamente. Para compras mediante agencias de viaje, el pasajero debe gestionar el reembolso directamente con el intermediario.
  • Asistencia adicional: El Departamento de Transporte recomienda conservar comprobantes de compra y consultar a emisores de tarjetas y aseguradoras sobre opciones de reembolso.

Estas medidas, según la cartera de Transporte, buscan evitar que pasajeros y empleados queden desamparados tras el cese repentino de la aerolínea.

Por qué se produjo el cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines suspendió sus operaciones el 2 de mayo. Según el Departamento de Transporte, la compañía no logró obtener un rescate estatal de USD 500 millones. Las autoridades explicaron que tal desembolso no fue autorizado porque se consideró que Spirit, en su situación financiera, no cumplía los requisitos para el uso de fondos públicos federales de apoyo a empresas en crisis.

Un hombre de cabello gris, Sean Duffy, vestido con traje azul y corbata rayada, gesticula con su mano derecha mientras habla frente a una bandera de Estados Unidos
Sean Duffy lideró la coordinación entre aerolíneas y autoridades para garantizar soluciones rápidas y efectivas a los pasajeros y empleados tras el cierre inmediato de Spirit Airlines (Reuters)

Duffy indicó que la administración anterior bloqueó en 2024 la fusión entre Spirit y JetBlue, una acción que, según detalló, impidió a la aerolínea de bajo costo acceder a capital y sinergias operativas que habrían facilitado su sostenibilidad.

En su último comunicado, la empresa atribuyó el cierre a la “súbita y sostenida suba en los precios del combustible”, variable que, junto a la imposibilidad de fusionarse, hizo inviable continuar el negocio.

Qué deben hacer los pasajeros ahora

Según las autoridades y la propia Spirit, las recomendaciones para los pasajeros incluyen:

  • Aprovechar las tarifas especiales de otras aerolíneas lo antes posible, ya que la mayoría tiene vigencia limitada.
  • Contactar a agencias de viaje si los boletos se adquirieron por esos canales.
  • Revisar las políticas de reembolso de tarjetas de crédito y seguros de viaje.
  • Conservar toda la documentación de compra y estar atentos a nuevas actualizaciones oficiales sobre posibles compensaciones adicionales.

Contexto: antecedentes y consecuencias

Spirit Airlines operó durante 34 años como una de las principales aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos. Según reportes de The Boston Globe, la compañía enfrentó en los últimos años una disminución de la demanda y un aumento de los costos operativos de más del 25% por el salto en el precio del combustible y el rechazo a la fusión con JetBlue, lo que limitó posibles alianzas financieras.

De acuerdo con el periódico económico, la quiebra de Spirit es la primera de una aerolínea estadounidense por causas financieras en 25 años. El último vuelo 1833 salió de Detroit hacia Dallas antes del cierre definitivo.

Spirit Airlines, con 34 años en el mercado, deja más de 17.000 empleados en proceso de reubicación tras el cierre definitivo (Reuters)
Spirit Airlines, con 34 años en el mercado, deja más de 17.000 empleados en proceso de reubicación tras el cierre definitivo (Reuters)

Más de 17.000 empleados quedan en proceso de reubicación laboral, mientras el gobierno y otras aerolíneas coordinan su integración.

Expertos de la consultora aérea Elevate Aviation advierten que la desaparición de Spirit podría provocar un aumento en los precios de los pasajes y una oferta más limitada de vuelos, especialmente en rutas regionales donde la empresa operaba cerca de 190 trayectos domésticos y dominaba destinos en Florida, Texas y el noreste del país.

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