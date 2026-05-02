Estado por estado: cómo impactó el cierre de Spirit Airlines en Estados Unidos

El cierre de Spirit Airlines en Estados Unidos genera incertidumbre para miles de viajeros ante la temporada alta de verano (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El cierre inminente de Spirit Airlines ha generado una ola de incertidumbre y preocupación en distintos puntos de Estados Unidos, afectando tanto a viajeros como a economías locales. Las repercusiones se sienten especialmente en seis estados clave, donde la aerolínea tenía operaciones vitales para el transporte y la movilidad de miles de personas.

Texas

Texas enfrenta costos más altos y reprogramaciones para quienes dependían de las tarifas asequibles de Spirit Airlines (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El anuncio sobre el posible cese de operaciones de Spirit Airlines ha puesto en aprietos a los habitantes del norte de Texas, justo cuando se acerca la temporada alta de viajes de verano. En el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, viajeros expresaron sorpresa y frustración al conocer que la aerolínea podría dejar de volar tan pronto como el sábado. “Quizás tengamos que comprar un nuevo vuelo a otro lugar”, señaló un pasajero, mientras que Jessica Santiago, cliente habitual, lamentó: “Tengo algunos viajes planeados, pero ahora tendré que gastar más dinero.” La incertidumbre se apoderó de quienes ya tenían boletos comprados y veían cómo la planificación de sus vacaciones o compromisos laborales quedaba en suspenso, obligándolos a buscar alternativas generalmente más costosas.

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Incertidumbre y repercusiones económicas para clientes de larga data en Texas

Para clientes que han confiado en la aerolínea durante años, el golpe es aún mayor. Mike Vehoski, quien afirma haber volado con Spirit durante 28 años, se vio afectado por la cancelación y reprogramación de su vuelo a Detroit. “Spirit me resultaba conveniente. Así que si desaparece definitivamente, tendré que volar en otro avión”, confesó. La posibilidad de perder vuelos y la necesidad de gastar más dinero genera preocupación en quienes dependían de las tarifas accesibles para mantener su rutina de viajes.

Problemas financieros y contexto de la bancarrota de Spirit Airlines

La compañía enfrenta serias dificultades financieras, arrastrando una fuerte deuda y tras intentos fallidos de fusión. Según CBS News, Spirit lleva semanas “quedándose sin margen de maniobra” y la falta de un acuerdo gubernamental ha dejado a la aerolínea al borde del colapso. Las conversaciones sobre un posible rescate de 500 millones de dólares ofrecido por la administración Trump a cambio del 90% del control de la compañía no han prosperado, aumentando la presión sobre la viabilidad de la empresa.

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Aumento potencial de tarifas aéreas y cambios en la competencia, según analistas

Expertos en aviación advierten que la desaparición de Spirit provocaría un efecto dominó en el sector. Richard Levy, analista del sector, señaló que “la palabra clave es competencia”, anticipando que las tarifas pueden subir como consecuencia directa de la reducción de opciones para los viajeros. Si bien los reembolsos a los pasajeros estarían garantizados, el proceso no sería inmediato, y quienes pagaron en efectivo o con tarjetas de débito podrían enfrentar mayores complicaciones. “Las tarifas podrían subir, pero no de manera drástica”, afirmó Levy, aunque recalcó que la reducción de competencia siempre favorece el alza de precios.

Boston

Las familias de Boston lamentan la posible bancarrota de Spirit Airlines y temen perder una alternativa de vuelos económicos (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

En Boston, los viajeros del aeropuerto Logan expresaron que perder a Spirit sería lamentable, sobre todo para familias numerosas que dependen de sus tarifas bajas. Derek Hanks, de New Hampshire, relató que gracias a Spirit pudo viajar con su esposa y seis hijos por una fracción del costo habitual. “Viajar con mis seis hijos requiere muchísima planificación, así que cuando vimos que posiblemente se declararan en bancarrota, nos preguntamos: ¿Deberíamos vender nuestros boletos?”, compartió. Pese a opiniones divididas, muchos coincidieron en que la aerolínea ofrecía una alternativa única y accesible, especialmente en un contexto donde los precios del combustible, encarecidos por la guerra con Irán, ya estaban elevando las tarifas en todo el sector.

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Consecuencias para pasajeros con boletos comprados y recomendaciones de expertos

Ante la posible cancelación de vuelos, los expertos recomiendan actuar con rapidez. Peter Greenberg, editor de viajes de CBS, aconsejó: “Si tienes un billete de Spirit para un vuelo que aún no se ha realizado, tu compañía de tarjeta de crédito te lo reembolsará según las leyes federales de crédito”. No obstante, recomendó a los viajeros reservar pronto en otras aerolíneas, pues la reducción de capacidad y el aumento de la demanda harán que las tarifas suban aún más. Por su parte, Frontier anunció que buscará ayudar a los viajeros afectados con opciones de bajo costo.

Nueva Jersey

La quiebra de Spirit en Nueva Jersey amenaza con disparar los costos de viaje de familias y trabajadores frecuentes (REUTERS/Marco Bello)

En el sur de Nueva Jersey, la incertidumbre ha alterado los planes de quienes viajan regularmente de Atlantic City a Florida. Danielle Katzoff y su esposo, Aaron, temen que la quiebra de Spirit les suponga un aumento de varios miles de dólares al año en gastos de viaje. Además, el coste adicional de desplazamientos y la menor oferta de vuelos directos complican aún más la situación para quienes dependen de la aerolínea para sus desplazamientos laborales y familiares.

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Repercusiones en el aeropuerto de Atlantic City y empleo regional

El impacto trasciende a los pasajeros: el Aeropuerto Internacional de Atlantic City tiene a Spirit como responsable de cerca del 85% de su negocio. Según Tim Kroll, director del aeropuerto, el cierre de la aerolínea pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo, desde empleos en tierra hasta concesionarios y servicios auxiliares, generando un efecto negativo en la economía regional.

Detroit

El aumento de los precios de vuelos preocupa a viajeros de Detroit ante la posible desaparición de Spirit Airlines de la región (REUTERS/Quinn Glabicki/File Photo)

En Detroit, la presencia histórica de Spirit ha sido relevante para quienes buscan vuelos directos y económicos. La incertidumbre actual preocupa a viajeros como Lucas Trivedi y Mariel Vargas-vonBreymann, quienes destacan que, sin Spirit, los precios de los boletos se dispararían y volar se volvería menos accesible. Los estudiantes y las familias, en particular, ven amenazada su capacidad de viajar con frecuencia, estimando aumentos de más de 1.000 dólares por viaje. En 2025, más de 1,7 millones de pasajeros utilizaron Spirit en el aeropuerto Detroit Metro.

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Michigan

Expertos en Michigan alertan sobre la dificultad de encontrar ofertas tras la quiebra de Spirit por el alza en el precio del combustible (REUTERS/Miguel Rodriguez)

Expertos en Michigan subrayan que quienes pagaron con tarjeta de crédito deberían recibir reembolsos, aunque el proceso podría tardar. David Fishman, de Cadillac Travel Group, recomienda buscar alternativas de inmediato y no esperar grandes descuentos de otras aerolíneas, ya que el aumento del precio del combustible reducirá las promociones. Además, quienes contrataron seguros de viaje antes de la bancarrota de agosto podrían tener derecho a reembolsos adicionales. La reducción de competencia, advierte Fishman, limitará las opciones económicas para los viajeros.

Pensilvania

El aeropuerto Arnold Palmer en Pensilvania se queda sin vuelos comerciales tras la salida de Spirit, afectando la movilidad regional (REUTERS/Quinn Glabicki)

En Pensilvania, el cierre de Spirit deja al aeropuerto regional Arnold Palmer sin su única aerolínea durante los últimos 15 años. El último vuelo partió hacia Myrtle Beach, dejando a pasajeros sin opciones claras para regresar a casa. Las autoridades aeroportuarias han elaborado planes de contingencia y buscan atraer a otra aerolínea de bajo costo, pero la incertidumbre persiste. La comunidad teme despidos y lamenta la posible desaparición de una opción que, durante años, facilitó la movilidad y la accesibilidad para los residentes de la región.

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