El sistema de trenes PATH reemplazará 341 torniquetes en sus estaciones entre Nueva York y Nueva Jersey

La modernización de los 341 torniquetes en las 13 estaciones PATH mejorará el acceso entre Nueva York y Nueva Jersey (X/@PATHTrain)

Después de más de dos décadas en funcionamiento, el sistema de trenes PATH iniciará una modernización estructural que contempla la sustitución de los 341 torniquetes distribuidos en sus 13 estaciones entre Nueva York y Nueva Jersey.

Esta renovación se activa tras la aprobación de una partida de USD 3,5 millones asignada exclusivamente a la planificación y el diseño de nuevos portales de acceso, según informó el ente gestor del transporte metropolitano Nueva York-Nueva Jersey, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El plan responde a la necesidad de adaptar las estaciones a los estándares tecnológicos actuales y fortalecer los controles para asegurar el pago de tarifas en toda la red.

La infraestructura que sostiene el acceso al sistema PATH supera los 22 años de servicio, excediendo la vida útil originalmente prevista de entre 15 y 20 años para estos dispositivos. Este desgaste ha incrementado los costos y la frecuencia de mantenimiento, al tiempo que revela limitaciones para gestionar el flujo creciente de usuarios.

De acuerdo con Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, los equipos actuales “han superado con creces su vida útil, y se nota”. Garcia subrayó que la modernización favorecerá un acceso más eficiente y accesible para personas con movilidad reducida, una demanda recurrente en la gestión de sistemas de transporte público.

La dimensión de esta renovación queda reflejada en el número de accesos: 341 torniquetes distribuidos en las principales estaciones del corredor entre Nueva York y Nueva Jersey.

Los actuales torniquetes de PATH, con más de 22 años de servicio, presentan altos costos de mantenimiento y limitaciones tecnológicas (Cortesía: MTA)

Según Kevin O’Toole, presidente de la Autoridad Portuaria, la inversión responde al compromiso de garantizar “la comodidad y confiabilidad que merecen los pasajeros desde el momento en que ingresan al sistema”.

La actualización busca, además, anticiparse a un crecimiento proyectado en la cantidad de viajeros diarios, que según datos del organismo, podría superar las 300.000 personas en periodos de máxima demanda.

El sistema PATH, que conecta dos de los centros urbanos más activos de Estados Unidos, ha experimentado una evolución en sus métodos de acceso y pago, especialmente en los últimos cinco años.

Actualmente, más del 75 % de los pasajeros utiliza TAPP, la plataforma de pago sin contacto del sistema PATH, implementada recientemente.

Esta herramienta simplifica el ingreso y reduce los tiempos de espera. La nueva generación de torniquetes estará diseñada para integrarse plenamente con TAPP, permitiendo el registro instantáneo del pago a través de teléfonos móviles o tarjetas y minimizando los retrasos asociados a fallos de lectura en los dispositivos tradicionales.

La decisión de renovar los accesos también responde al desafío de la evasión de tarifas, una problemática que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha calificado como “creciente y preocupante”. Las nuevas barreras incorporarán tecnologías de control avanzadas, similares a las adoptadas por el Metro de Nueva York (MTA) en estaciones de alta afluencia de Nueva York.

El objetivo es elevar la “integridad tarifaria” y dificultar el paso no autorizado, consolidando un entorno donde el pago justo sea la norma y no la excepción.

El impacto inmediato para los usuarios será la mejora en la experiencia de viaje. La próxima generación de accesos permitirá un tránsito más fluido, incluso para quienes transportan cochecitos, equipaje o necesitan asistencia adicional.

Los sensores de alta precisión reducirán la formación de filas al agilizar la validación de pagos, un aspecto destacado en implementaciones similares en ciudades como Londres y Singapur, donde el uso de tecnologías sin contacto se ha traducido en una reducción significativa de los tiempos de ingreso.

Renovación tecnológica del PATH: planificación, cronograma y expectativas

La Autoridad Portuaria invierte USD 3,5 millones en la planificación y diseño de nuevos controles de acceso para el sistema PATH (Cortesía: MTA)

La inversión de USD 3,5 millones corresponde a la fase inicial del proceso, que abarca la planificación, el diseño y la inspección técnica de los nuevos torniquetes.

Según el cronograma oficial difundido por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, esta etapa comenzará en el segundo trimestre de 2026 y se extenderá hasta el segundo trimestre de 2027.

Durante este periodo, equipos técnicos evaluarán las condiciones particulares de cada estación, definirán las especificaciones de los accesos y establecerán los requisitos para la futura licitación del suministro e instalación de los equipos.

Este proyecto forma parte del plan estratégico PATH Forward, cuya meta es transformar la infraestructura y los servicios de la red ferroviaria, haciéndolos compatibles con los patrones de movilidad y las exigencias tecnológicas del siglo XXI.

A la fecha, la implementación de TAPP ha sido un avance relevante, logrando una aceptación masiva entre los usuarios y contribuyendo a descongestionar los accesos en horarios pico, de acuerdo con datos oficiales publicados por la Autoridad Portuaria.

La renovación de los torniquetes no implicará modificaciones inmediatas para quienes utilizan actualmente la tarjeta SmartLink o métodos de pago digital; el funcionamiento habitual se mantendrá hasta el inicio de las obras físicas, cuyos detalles específicos serán comunicados en fases posteriores del proyecto.

La autoridad ha enfatizado que la transición buscará evitar interrupciones en el servicio y garantizará vías alternativas de acceso durante la instalación de los nuevos dispositivos.

Estándares internacionales y combate a la evasión en transporte masivo

La integración de accesos sin contacto en PATH sigue el modelo de sistemas globales como el Metro de Londres y Singapur (Cortesía: MTA)

La actualización integral de los accesos en PATH responde a una tendencia global en los sistemas metropolitanos de transporte, donde la digitalización, la automatización y la seguridad tarifaria se han convertido en prioridades.

Modelos similares han sido implementados en redes como el London Underground, el Metro de Londres, y el Metro de Singapur, el sistema metropolitano de Singapur, donde la integración de tecnologías contactless y barreras inteligentes ha permitido reducir de manera significativa la evasión de tarifas y mejorar la experiencia del usuario.

En el contexto de Nueva York y Nueva Jersey, la adopción de estos estándares coloca al sistema PATH entre los principales corredores urbanos del mundo.

La coordinación con plataformas de pago avanzadas y el rediseño de los accesos refuerzan la posición de la red como un componente esencial de la movilidad regional, especialmente en un escenario donde la demanda de transporte rápido y seguro continúa en ascenso.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha reiterado que la prioridad es garantizar la equidad, de modo que el fortalecimiento de las barreras y los controles electrónicos permitirá proteger a quienes cumplen con el pago de su pasaje y desalentar prácticas fraudulentas.

El proceso de selección de proveedores incluirá criterios de eficiencia tecnológica, durabilidad y capacidad de adaptación a futuras innovaciones, asegurando que la inversión responda a las necesidades a largo plazo del sistema y sus usuarios.

Mientras avanza la fase de planificación, los actuales torniquetes continuarán operando, manteniendo el ritmo diario de los viajeros en el corredor entre Nueva York y Nueva Jersey.