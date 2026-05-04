Un incendio en edificio residencial de Manhattan deja tres muertos y 100 desplazados

Un edificio residencial y comercial en Inwood resultó gravemente afectado por un incendio que causó víctimas fatales, decenas de heridos y la evacuación de numerosos residentes (FNTV)

Un incendio registrado en las primeras horas del lunes en un edificio de seis pisos ubicado en la calle Dyckman, en el barrio de Inwood, dejó como saldo tres muertos, 14 heridos y más de 100 desplazados, según informaron la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, y fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a The New York Times.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres y un hombre, cuyos nombres aún no fueron identificados oficialmente, de acuerdo con El Diario NY y Gothamist.

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La rápida propagación de las llamas, favorecida por puertas abiertas en los apartamentos durante la evacuación, aumentó el alcance y la gravedad del siniestro. Las autoridades insisten en la importancia de cerrar las puertas para limitar el avance del fuego. El origen del incendio sigue bajo investigación por parte de los bomberos, según New York Post.

El fuego se extendió rápidamente por el inmueble de seis plantas, obligando a los ocupantes a escapar por las rutas de emergencia exteriores ante el avance de las llamas y el humo (CBS New York)

Cronología del incendio y respuesta de emergencia

La emergencia se desató poco después de las 0:30 del lunes, cuando el Departamento de Bomberos recibió la alerta de fuego en el edificio mixto de residencias y comercios de la calle Dyckman, cerca de Broadway, como detalla El Diario NY. Hay versiones divergentes sobre el foco inicial: algunas fuentes señalan la planta baja, mientras que otras mencionan el segundo piso.

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Los primeros camiones de bomberos arribaron a los tres minutos, encontrando a múltiples personas, muchas pertenecientes a la comunidad latina, que intentaban escapar por las escaleras externas, ya que la única escalera interna estaba completamente invadida por el fuego, según palabras del jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito a Gothamist.

En total, 63 unidades del FDNY y 192 bomberos y personal médico participaron en el despliegue, que se extendió hasta que el fuego fue controlado, alrededor de las 3:00 de la madrugada, según El Diario NY.

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El despliegue de los bomberos y los servicios de emergencia fue inmediato, con más de 60 unidades trabajando en el lugar desde los primeros minutos para contener el fuego y asistir a los afectados (CBS New York)

Heridos, desplazados y testimonios

Entre los datos que distinguen este incendio de otros recientes en Nueva York, cinco de los heridos fueron ingresados en hospitales locales en estado crítico; dos presentan lesiones moderadas, dos tienen heridas leves, y un bombero fue atendido por inhalación de humo en el sitio, según Gothamist.

La cifra total de desplazados varía según las fuentes: The New York Times y Fox New York hablan de más de 100 personas desplazadas, mientras que Gothamist y El Diario NY precisan 30 residentes damnificados directamente por el fuego en los ocho apartamentos más afectados.

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La Cruz Roja asistió a los evacuados con mantas y apoyo logístico, según Fox 5 New York. Residentes relataron escenas de caos y pánico, teniendo que utilizar las escaleras de incendio externas ante la imposibilidad de evacuar por el interior.

“Estaba durmiendo y lo que me despertó fue el olor y las alarmas”, dijo a la prensa Michael Jimenez, uno de los vecinos damnificados. “Cuando fui a abrir la puerta del hallway estaba todo en llamas. No daba tiempo de coger extintor ni nada”, agregó.

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Una familiar de una residente, entrevistada por ABC7 NY, aseguró: “Había un fuerte olor a humo, así que ella [por su familiar] intentó salir del apartamento y, al abrir la puerta, el humo y el fuego prácticamente la golpearon de frente. Se cayó y tuvo que correr hacia la escalera de incendio, junto con mis dos hermanos y los vecinos del sexto piso”.

“Abrimos la puerta y vimos humo negro hasta donde alcanzaba la vista… tuvimos que salir por la escalera de incendio”, detalló una vecina a Fox 5 New York. Otra residente del quinto piso contó que solo pudo evacuar a sus nietos por la escalera exterior debido al calor.

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Entre los damnificados se encuentran personas en estado crítico y familias que debieron abandonar sus hogares. Los relatos de los vecinos reflejan el temor y la urgencia vividos durante la evacuación (CBS New York)

Causas, advertencias y cifras anuales

El origen del incendio permanece bajo investigación. Las autoridades remarcaron que la propagación se vio agravada por puertas abiertas durante la evacuación: “En este edificio, los apartamentos que tenían las puertas cerradas sufrieron muy poco impacto, no hubo incendio. Los apartamentos con puertas abiertas tuvieron mayor impacto y mayor presencia de fuego”, declaró la comisionada Bonsignore en rueda de prensa, citada por The New York Times.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el lunes un aviso especial por peligro de propagación de incendios, citando “sequedad del terreno, vegetación fina y vientos fuertes acompañados de baja humedad”, según Gothamist.

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Hasta la fecha del siniestro, 36 personas fallecieron por incendios en la ciudad de Nueva York en lo que va del año, incluidas las víctimas de Inwood, confirmó el FDNY a The New York Times.

Las autoridades continúan investigando el origen del siniestro y advierten sobre las condiciones meteorológicas propicias para la propagación de incendios (FNTV)

Otro incendio relevante en Manhattan

Horas después del siniestro en Inwood, un incendio de tres alarmas se desató en el Eugene O’Neill Theatre de West 49th Street, en el corazón de Broadway.

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El comenzó poco antes de las 10:30 de la mañana del lunes y movilizó a varias unidades del FDNY, que combatieron las llamas desde el techo del edificio.

El teatro, donde se presenta actualmente la obra The Book of Mormon, no tenía funciones programadas ese día y todas las personas fueron evacuadas sin reportes de heridos. Las causas del incendio permanecen bajo investigación, según informó ABC7 NY.