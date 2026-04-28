El precio del estacionamiento para la Copa Mundial en Miami supera los USD 175 por partido

La FIFA establece las tarifas de estacionamiento para la Copa Mundial 2026 en base al mercado local y asegura que los fondos se destinarán a proyectos de desarrollo futbolístico (AP Foto/Rebecca Blackwell).

El costo de estacionar un vehículo durante los siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Hard Rock de Miami superará ampliamente los precios habituales de grandes eventos deportivos en la ciudad, con tarifas que llegarán hasta USD 249,99 por espacio en varias fechas.

El estacionamiento durante la final de la NBA entre el Miami Heat y los Denver Nuggets en 2023 en Bayside Marketplace alcanzó una tarifa máxima de USD 100, por lo que el nuevo umbral fijado por la FIFA implica un incremento considerable respecto a los antecedentes más cercanos.

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Según Miami Herald, la propia FIFA indicó que los precios del estacionamiento se establecen según las condiciones del mercado local y en comparación con otros grandes eventos celebrados en cada ciudad anfitriona. Además, detalló que los ingresos se destinarán a proyectos de desarrollo futbolístico, aunque no especificó el destino exacto de los fondos.

El estacionamiento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami alcanza los USD 249,99 por espacio en jornadas clave (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).

Tarifas diferenciadas de estacionamiento por partido en Miami

Para cada encuentro se ha establecido un precio diferente. El acceso a un espacio de estacionamiento para el partido entre Colombia y Portugal o para la semifinal por la medalla de bronce exigirá el mayor desembolso: USD 249,99 por vehículo.

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Los partidos entre Escocia y Brasil costarán USD 200 por lugar, mientras que estacionar para los encuentros Arabia Saudita-Uruguay o Uruguay-Cabo Verde tendrá un precio de USD 175,01. Otro evento relevante será el enfrentamiento entre los segundos puestos de los grupos J y H, con un costo también de USD 249,99.

Estas tarifas son válidas únicamente para compras anticipadas y solo se podrá acceder a los espacios si el pase se adquiere previamente, informó Miami Herald. Cada persona con entrada válida podrá reservar un único estacionamiento. No se realizará venta directa en los accesos el día del partido y varios de los lugares asignados exigen caminatas de hasta 0,72 kilómetros (0,45 millas) hasta las puertas del estadio.

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En comparación, durante el otoño pasado, estacionar cerca del Hard Rock Stadium costaba apenas USD 75, lo que representa un aumento de más de USD 100 en menos de un año.

Ciertos estacionamientos asignados para los partidos en el Hard Rock Stadium exigen caminatas de hasta 0,72 kilómetros desde el coche hasta la puerta del estadio (REUTERS/Kirby Lee-Imagn Images).

Las alternativas de acceso y las restricciones en otros estadios estadounidenses

Once ciudades de Estados Unidos serán sede de partidos del torneo: Miami, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. La FIFA asumió el control de los estacionamientos en o cerca de varios estadios de dichas ciudades y estableció sus propias tarifas; actualmente, el promedio regional supera los USD 175 por espacio.

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Por su parte, en respuesta al aumento de los precios y a las dificultades de acceso, el condado de Miami-Dade anunció la implementación de un sistema de transporte gratuito durante los días de partido, dirigido a quienes cuenten con entradas.

Los autobuses partirán desde cuatro puntos: la estación Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station y el Seminole Hard Rock Hotel. Los aficionados deberán llegar por sus propios medios a estos lugares para abordar las unidades, reportó Miami Herald.

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De acuerdo con un portavoz del Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade (DTPW), citado por The Athletic: “El personal del estadio escaneará y verificará las entradas en cada uno de estos centros de transporte antes de abordar el autobús de enlace. La validación secundaria de las entradas se realizará en el perímetro de seguridad del estadio antes de la entrada, pero nadie podrá abordar el autobús sin una entrada verificada”.

A diferencia de Miami, el MetLife Stadium en Nueva Jersey no ofrecerá estacionamiento en el predio; los asistentes solo podrán dejar sus vehículos en el centro comercial American Dream, con un costo de USD 225 por unidad y por partido.

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El MetLife Stadium de Nueva Jersey prohíbe el estacionamiento en el predio y ofrece como alternativa el centro comercial American Dream (REUTERS/Robert Deutsch-USA TODAY Sports).

La demanda de boletos y el impacto de las tarifas en el acceso al evento

Las entradas para los siete partidos de la Copa Mundial en Miami continúan disponibles en el portal oficial de la FIFA y también se ofrecen en portales secundarios de reventa.

Según una revisión del diario Miami Herald, los boletos para el encuentro inicial entre Uruguay y Arabia Saudita varían entre USD 355 y USD 512 en la reventa. Por otro lado, los tickets para el esperado cruce entre Escocia y Brasil alcanzan valores de USD 1.897 a USD 2.141 en plataformas no oficiales.

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