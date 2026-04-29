Las autoridades sanitarias advierten sobre riesgo de nuevos brotes de sarampión en Estados Unidos

Las autoridades insisten en la importancia de la vacunación y la notificación temprana de casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una advertencia sobre el riesgo de nuevos casos de sarampión, una situación que amenaza el estatus de eliminación de la enfermedad logrado por el país en el año 2000.

La alerta del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) destacó: “Debido a la continua transmisión del sarampión en diversas zonas de Estados Unidos y al aumento previsto de los viajes internacionales y nacionales, así como de los grandes eventos durante la primavera y el verano, se anticipan casos adicionales de sarampión en los próximos meses”.

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Casos de sarampión en aumento en el país

En lo que va de 2026, Estados Unidos registró 1.782 casos de sarampión en 36 estados, según ABC News. Esta cifra mantiene una tendencia en aumento respecto a 2025, cuando el país reportó 2.288 casos, el número más alto en 33 años.

La lista de estados con casos reportados al CDC durante 2026 incluye: Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

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En lo que va de 2026, Estados Unidos contabiliza 1.782 casos de sarampión en diversos estados.

Los síntomas de sarampión

De acuerdo con el CDC, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotículas respiratorias capaces de mantener el virus activo hasta dos horas después de que la persona infectada deja el lugar. Se estima que 9 de cada 10 personas susceptibles expuestas a un caso activo contraen la infección.

El periodo de incubación oscila entre 7 y 14 días tras el contacto. La presencia de síntomas de sarampión requiere aislamiento inmediato y consulta con un profesional sanitario.

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Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, enrojecimiento ocular y la aparición de erupciones cutáneas. En algunos casos, el sarampión puede derivar en complicaciones graves como neumonía, encefalitis o incluso la muerte.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía o encefalitis.

El aumento de viajes y eventos masivos multiplica el riesgo de transmisión

La entidad gubernamental envió un comunicado oficial a los departamentos de salud estatales, donde recordó la obligación de notificar posibles casos en un plazo de 24 horas, intensificar la vigilancia epidemiológica y reforzar la comunicación preventiva en comunidades con baja cobertura vacunal.

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Según ABC News, la recomendación para quienes residen o se trasladan a regiones afectadas es actualizar su inmunización al menos dos semanas antes del viaje. Los menores de entre 6 y 11 meses que viajan a zonas con brote pueden recibir una dosis anticipada de la vacuna, que se completará con las dos inyecciones estándar posteriormente.

Después de regresar de un área afectada, los viajeros deben permanecer atentos a la aparición de síntomas hasta tres semanas e informar cualquier sospecha a su médico.

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A quienes no están vacunados se les aconseja restringir su movimiento y evitar lugares concurridos hasta que disminuya la circulación del virus en la zona, con el objetivo de proteger a los miembros vulnerables de la familia que pueden presentar complicaciones graves.

La importancia de la vacunación y la acción del CDC

La vigilancia sanitaria frente al sarampión se ha intensificado dado que cerca del 92% de los contagios afecta a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, según registros del CDC.

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Solo el 4% corresponde a quienes recibieron una dosis de la vacuna triple viral (MMR), mientras que otro 4% había completado las dos dosis recomendadas. El organismo destacó que una dosis proporciona 93% de protección y el esquema completo, 97%.

Por ello, el CDC sostiene que la vacuna triple viral (MMR), recomendada para todos los niños con una primera dosis entre los 12 y 15 meses de vida y una segunda entre los 4 y 6 años, constituye la mejor protección frente al sarampión, la rubéola y las paperas. El organismo subrayó en su material oficial: “Nunca es tarde para vacunarse. La inmunización protege a la persona, a su entorno y a la comunidad.”

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La vacuna triple viral MMR ofrece hasta 97% de protección completa y constituye la mejor defensa frente al sarampión, la rubéola y las paperas.

Asimismo, entre las acciones inmediatas que impulsa el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades figuran la investigación de casos sospechosos a través del rastreo de contactos, la facilitación del diagnóstico de nuevos episodios y la comunicación directa con las comunidades menos vacunadas mediante portavoces de confianza.

Por su parte, los hospitales y autoridades locales deben recopilar y reportar detalles completos de cada caso, incluidos los lugares que visitó el paciente durante el periodo infeccioso, para así identificar posibles expuestos.

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