Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

Gene Simmons expuso la autocrítica sobre cómo la fama y el dinero modificaron los valores y los vínculos internos de Kiss (REUTERS/Annabelle Gordon)

La autocrítica de Gene Simmons reveló cómo la fama y el dinero transformaron el interior de Kiss, modificando los valores y los vínculos entre sus integrantes a partir del éxito masivo, y dejando en evidencia las tensiones y desafíos que atravesó la banda en los años de mayor exposición, según relató el bajista en una entrevista con el pódcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum.

Simmons reconoció que el ascenso de Kiss, acompañado de giras multitudinarias y contratos millonarios, alteró la relación entre los músicos, generando una presión inédita dentro del grupo. El bajista describió cómo la popularidad trajo consigo nuevas dinámicas de competencia, cambios en la toma de decisiones y una sensación de haber cruzado un límite del que no había retorno.

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El éxito masivo y la exposición global provocaron tensiones y cambios irreversibles en la dinámica entre los integrantes de la banda (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

La llegada de grandes sumas de dinero y la exposición global pusieron a prueba la cohesión del grupo. La convivencia, las diferencias creativas y la gestión de los recursos económicos se volvieron cada vez más complejas, afectando la comunicación y el equilibrio colectivo.

El desgaste de Ace Frehley en el contexto del éxito

En este nuevo escenario, Ace Frehley fue quien sintió con mayor intensidad el impacto del entorno. Simmons relató que el guitarrista, conocido por su espíritu creativo y su carácter libre, empezó a mostrar signos de agotamiento y distanciamiento ante las presiones del éxito. “Ace era el alma libre, siempre creativo, pero toda esa presión lo arrastró y terminó perdido dentro de todo ese entorno”, recordó el bajista.

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Ace Frehley, guitarrista emblemático, fue el más afectado por el desgaste y la presión del entorno de éxito, según Simmons (Fabio Diena)

El exceso de giras, el acceso a lujos y la exposición mediática permanente generaron un contexto de desgaste que impactó especialmente en Frehley, pieza clave en el sonido original de la banda. Esta situación evidenció las dificultades del grupo para contener y acompañar a sus integrantes en los momentos críticos.

La salida de Ace Frehley y el impacto en Kiss

Gene Simmons insistió en su diagnóstico: “En muchos sentidos, la fama y ese dinero destruyeron lo que nos hacía fuertes”. El bajista ilustró cómo esa transformación interna derivó, con el tiempo, en la salida definitiva de Frehley, una decisión que marcó la historia del grupo y dejó una huella profunda entre sus seguidores.

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La salida de Ace Frehley marcó el quiebre de una etapa en la historia de Kiss e ilustró el costo humano de la fama musical (AP Foto/Paul Warner)

La partida de Frehley simbolizó la ruptura de una etapa para Kiss y el costo humano del éxito en la industria musical. El episodio evidenció cómo el brillo de la fama puede poner a prueba la solidez de los lazos personales y profesionales, y provocar decisiones dolorosas en grupos consagrados.

Autocrítica y responsabilidad asumida

En sus declaraciones a Inside of You, Simmons asumió responsabilidad por no haber intervenido antes en la situación de Frehley. “He reflexionado durante años sobre lo que habría podido hacer diferente. Tal vez si hubiese hablado con mayor claridad, si hubiera insistido en que Ace recibiera ayuda, todo habría sido distinto”, reconoció el bajista y cofundador de Kiss.

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Simmons reconoció su responsabilidad por no intervenir antes y subrayó la importancia de anticiparse a los problemas derivados del éxito (Foto AP/Richard Drew, archivo)

“No basta con lamentarse una vez que la situación ha empeorado; hay que intervenir antes de que el daño sea irreversible”, agregó Simmons, quien destacó la importancia de anticiparse a los problemas derivados de la fama.

Para él, el caso de Frehley es un recordatorio de la necesidad de cuidar los vínculos y la integridad personal, aun en medio del éxito.

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El legado y la vigencia de Kiss tras los desafíos

Hoy, Kiss sigue siendo una referencia del rock internacional, pero la reflexión de Simmons introduce una mirada crítica sobre el fenómeno de la fama y su capacidad de transformar —y a veces debilitar— los cimientos de una banda.

La experiencia con Frehley permanece como un testimonio de los desafíos internos que enfrentan los grupos de éxito, y subraya la importancia de priorizar la salud y la cohesión personal frente al brillo del reconocimiento público.

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El legado de Kiss se mantiene vigente, pero la reflexión de Gene Simmons destaca el equilibrio necesario entre la gloria y la estabilidad interna en el rock (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La historia de Kiss, atravesada por logros y crisis, expone el delicado equilibrio entre la gloria y la estabilidad interna de un grupo, donde cada integrante es parte fundamental del legado que trasciende el escenario.