Un estudio revela que los nuevos proyectos de apartamentos en Los Ángeles están provocando una bajada en los precios de los alquileres

Los precios de alquiler en Los Ángeles muestran una baja histórica y la ciudad sale del top ten de urbes más caras de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de alquiler en Los Ángeles muestran una tendencia a la baja que ha captado la atención tanto de inquilinos como de expertos inmobiliarios. Por primera vez en su historia, la ciudad californiana ha salido del grupo de las diez urbes más caras para los arrendatarios en Estados Unidos, de acuerdo con un reciente informe de la plataforma de alquileres Zumper, que analiza datos de más de un millón de anuncios activos. Este descenso, aunque moderado, representa un alivio tangible en un mercado históricamente tensionado.

Según el informe, los alquileres de apartamentos de una habitación han disminuido un 3,5 % este mes, situándose en 2.210 USD. Por su parte, los apartamentos de dos habitaciones han visto una baja del 2,6 %, quedando en 3.030 USD. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, ambos tipos de vivienda han reducido sus precios en casi un 4 %. Esta reducción, aunque lejos de revertir por completo la carga económica sobre los inquilinos, marca un cambio significativo respecto a la tendencia de aumentos sostenidos de años previos.

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La causa detrás de este fenómeno se encuentra principalmente en la llegada de una nueva oferta de apartamentos. Zumper señala que este año se prevé la salida al mercado de más de 12.000 nuevos complejos de apartamentos en Los Ángeles, lo que constituye el mayor volumen de nueva oferta jamás registrado en la ciudad, según datos de Realpage Market Analytics. Esta expansión ha generado un efecto directo en los precios, al relajar la presión sobre la demanda existente y forzar a los propietarios a competir entre sí para atraer arrendatarios.

El informe de alquileres de Zumper destaca una caída del 3,5 % en apartamentos de una habitación y del 2,6 % en los de dos habitaciones (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El incremento de la oferta ha cambiado el panorama para quienes buscan una vivienda en alquiler. Ahora es posible encontrar más anuncios, mayores ofertas y, en muchos casos, una mayor capacidad de negociación para los interesados en arrendar. Esta dinámica, respaldada por cifras y análisis, ha transformado el proceso de búsqueda y selección de apartamentos, otorgando a los inquilinos un margen de maniobra que hasta hace poco resultaba impensable en una ciudad caracterizada por la alta competencia por las viviendas disponibles.

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Las experiencias personales ilustran este cambio. Josh Loree y Tara Lee, residentes que se mudaron desde Michigan hace más de cinco años, recuerdan que el proceso solía ser intenso y acelerado. Loree relata que, al encontrar un lugar disponible, había que tomar una decisión inmediata para no perder la oportunidad. Lee coincide, señalando que debía presentar sus solicitudes con rapidez, ya que en muchas ocasiones los apartamentos se alquilaban incluso antes de terminar la visita. Ambos subrayan que, aunque logran ingresar a un mercado más flexible, el coste de vida en Los Ángeles continúa siendo una presión considerable. Loree afirma que, en términos de ingresos, la carga es mucho mayor que en su lugar de origen, aun cuando perciben sueldos superiores a los de otras regiones del país.

Ante este nuevo escenario, los propietarios han tenido que adaptar sus estrategias para evitar vacancias prolongadas. Según Media Moussavy, agente inmobiliario y director de uno de los grupos de alquiler de lujo más grandes de Los Ángeles, la tendencia actual es ofrecer incentivos a los potenciales inquilinos, como la exención de tasas o un mes de alquiler gratuito. Moussavy explica que estos incentivos son ahora “clave” para concretar los alquileres, ya que la demanda ha perdido parte de su intensidad y los propietarios buscan asegurar contratos lo antes posible.

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La incorporación de más de 12.000 nuevos complejos de apartamentos en Los Ángeles ha impulsado la reducción de precios de renta (REUTERS/Mike Blake)

Desde la perspectiva de los expertos, el mercado ha experimentado una transformación notable tras el impacto inicial de la pandemia de COVID-19. Moussavy advierte que, aunque los alquileres han descendido, los precios actuales apenas regresan a los niveles de 2019, antes de la explosión de precios registrada tras la pandemia. Esto significa que, si bien hay cierto alivio para los inquilinos, la situación dista de ser ideal para quienes aspiran a una vivienda asequible en la región.

Los problemas de fondo, sin embargo, son más complejos que la mera fluctuación de los precios. Loree, que trabaja para una empresa de arquitectura comercial dedicada a la construcción de viviendas multifamiliares, sostiene que es necesario adoptar medidas sistémicas para facilitar la construcción de viviendas. Insiste en la importancia de diseñar incentivos tanto para el segmento de vivienda asequible como para el de precio medio, ya que la escasez afecta a todos los niveles del mercado. Moussavy coincide en el diagnóstico y apunta que, debido a los elevados tipos de interés y a la desaceleración económica, muchos promotores inmobiliarios prefieren mantenerse cautelosos antes de embarcarse en nuevos desarrollos.

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Respecto al futuro de los precios de alquiler, el consenso entre los especialistas es que la caída podría ser temporal. Actualmente, los precios de las viviendas en propiedad en Los Ángeles son aproximadamente un 50 % más altos por mes que los alquileres, lo que incentiva a potenciales compradores a optar por arrendar, incrementando así la demanda. Esta diferencia, junto con la incertidumbre económica y la dificultad para sostener la expansión de la oferta, hace prever que el alivio en los precios podría no sostenerse a largo plazo.