Estados Unidos

Entre la inflación, la crisis inmobiliaria y la pérdida de optimismo, la ciudad de Los Ángeles enfrenta su mayor desafío social en décadas

Las encuestas de la Universidad de California y los testimonios de periodistas retratan cómo las dificultades para acceder a una vivienda digna redefinen el ánimo y las expectativas de los habitantes angelinos

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La última encuesta de la UCLA revela un desplome histórico en el índice de calidad de vida en Los Ángeles, impulsado por el aumento del costo de la vivienda y la inflación (REUTERS/Mike Blake)
La última encuesta de la UCLA revela un desplome histórico en el índice de calidad de vida en Los Ángeles, impulsado por el aumento del costo de la vivienda y la inflación (REUTERS/Mike Blake)

La calidad de vida en Los Ángeles atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcada por un descenso sostenido en los índices de bienestar y una creciente percepción de desaliento entre los residentes.

La última encuesta de la Luskin School of Public Affairs de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló el nivel más bajo registrado desde la creación del índice de calidad de vida en el condado, según detalló el Los Angeles Times.

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Esta caída está directamente vinculada al aumento del costo de la vivienda y a la inflación, que encabezan las preocupaciones de la ciudadanía y dificultan la estabilidad económica en la ciudad.

El sondeo de la UCLA, citado por el Los Angeles Times, muestra que la asequibilidad se convirtió en la principal barrera para el bienestar en Los Ángeles.

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El precio elevado de la vivienda y el encarecimiento de servicios básicos lideran las quejas, desplazando otros problemas históricos.

El precio elevado de la vivienda y el alza en servicios básicos complican la estabilidad económica y el bienestar de los residentes angelinos (Los Angeles Times)
El precio elevado de la vivienda y el alza en servicios básicos complican la estabilidad económica y el bienestar de los residentes angelinos (Los Angeles Times)

En comparación con crisis anteriores, como la recesión de los años noventa o el terremoto de 1994, el acceso a una vivienda digna es hoy el factor diferenciador y el principal motor del descontento social.

A diferencia de décadas pasadas, cuando la ciudad enfrentaba retos como la caída de la industria aeroespacial, el incremento del crimen violento y las secuelas del terremoto, la actual crisis se caracteriza por la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Durante los noventa, los precios de las propiedades bajaron o se mantuvieron estables, lo que permitió a muchos habitantes adquirir viviendas a precios que hoy resultan inalcanzables para quienes buscan su primer hogar.

Según la cobertura del Los Angeles Times, las oportunidades de compra que existieron entonces son vistas ahora con nostalgia.

En contextos anteriores de catástrofes, el optimismo social persistía. Una encuesta de Los Angeles Times realizada meses después del terremoto de 1994 reflejaba que el 78 % de los residentes estaba satisfecho con su vida y el 70 % disfrutaba de su comunidad.

Frank Clifford, periodista citado por el medio, señaló: “Nuestro optimismo siempre desconcertó a los expertos. A pesar de todo lo que golpeó a Los Ángeles en los últimos años, la mayoría no cayó en la desesperanza”.

Actualmente, palabras como “desaliento”, “malestar” y “miseria” dominan el ánimo ciudadano, según diversos estudios académicos y medios locales.

El peso cultural y el impacto de la asequibilidad perdida

Durante la década de 1990, referentes como Jonathan Gold recorrían barrios de Los Ángeles y encontraban comidas excepcionales a precios accesibles, rasgo que alimentaba el mito local.

Laurie Ochoa, editora y compañera de Gold, explicó que la diversidad de la ciudad permitía comer bien sin gastar mucho.

Este escenario quedó representado en la cultura popular, como muestra la célebre escena de Pulp Fiction en la que John Travolta se sorprende por el precio de un batido de cinco dólares.

El acceso a la vivienda en Los Ángeles se posiciona como la principal preocupación ciudadana, superando problemas anteriores como la inseguridad y desastres naturales (REUTERS/Mike Blake)
El acceso a la vivienda en Los Ángeles se posiciona como la principal preocupación ciudadana, superando problemas anteriores como la inseguridad y desastres naturales (REUTERS/Mike Blake)

En la actualidad, una bebida similar puede costar USD 21 en locales exclusivos como Erewon, un dato que ilustra el salto de precios y el cambio en el acceso al consumo en la ciudad.

El informe de la UCLA subraya que la crisis actual es, en parte, una crisis de expectativas. La narrativa que impulsó el auge inmobiliario y la movilidad social en los noventa se desvaneció para las nuevas generaciones, que ven el acceso a la propiedad como un privilegio cada vez más distante.

Expectativa social y respuesta política ante el declive urbano

El próximo debate entre los candidatos a la alcaldía de Los Ángeles tendrá como eje central la asequibilidad de la vivienda.

El reto para la administración local es responder a la demanda de precios accesibles y proponer oportunidades económicas que faciliten que los jóvenes, especialmente quienes no cuentan con apoyo familiar, puedan planificar su futuro en la ciudad.

A pesar del malestar detectado en la encuesta de la Luskin School of Public Affairs, uno de los datos destacados es que una fuerte mayoría de los habitantes del condado considera que aún existen oportunidades para llevar una “buena vida”, gracias a la cultura, la gastronomía diversa, la población multicultural y los espacios naturales.

Este dato, aunque matizado por el pesimismo general, sostiene la vinculación entre la identidad de la ciudad y su capacidad de ofrecer posibilidades a quienes buscan un futuro mejor.

Los desafíos actuales sitúan a Los Ángeles en una encrucijada: la necesidad urgente de resolver el acceso a la vivienda y restaurar la confianza en el desarrollo urbano exige un liderazgo político que recupere la tradición de movilidad social y diversidad que caracterizó a la ciudad durante décadas.

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