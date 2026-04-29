Estados Unidos

El simbólico regalo del rey Carlos III a Donald Trump: “Si Estados Unidos necesita ayuda, solo tiene que hacerla sonar”

El monarca británico sorprendió al presidente estadounidense con una campana de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. La pieza histórica lleva el apellido del mandatario norteamericano

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El rey Carlos III obsequia a Trump una campana de un histórico submarino de guerra

Estados Unidos y Reino Unido protagonizaron una escena de fuerte carga simbólica durante la cena de Estado en la Casa Blanca, cuando Carlos III regaló al presidente estadounidense la campana original del submarino HMS Trump.

El monarca, acompañado por la reina Camila, recurrió al humor al entregar el presente y afirmó que el objeto representa la historia compartida y la proyección conjunta hacia el futuro.

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“Señor Presidente”, dijo el rey, “me complace presentarle, como obsequio personal, la campana original que colgaba en la torre de mando de su valiente homónimo”. Grabadas con total claridad en la superficie del símbolo naval se leían las palabras TRUMP 1944.

El rey Carlos de Gran Bretaña señala la campana que obsequió al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de Estado en honor del rey y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de abril de 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett
El rey Carlos de Gran Bretaña señala la campana que obsequió al presidente estadounidense Donald Trump durante una cena de Estado en honor del rey y la reina Camila en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de abril de 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett

La entrega del obsequio incluyó una instrucción directa. Si Estados Unidos necesita ayuda, indicó, solo tiene que hacerla sonar.

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El regalo que unió dos historias: la historia del HMS Trump

La campana entregada en la Casa Blanca perteneció al HMS Trump, un submarino británico que combatió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Para Carlos III, el artefacto resume “el pasado y el futuro” de una relación bilateral marcada por la solidaridad en tiempos bélicos y la colaboración en la paz, según The New York Times.

Trump agradeció el gesto, haciendo referencia al vínculo que une a estadounidenses y británicos. El intercambio de regalos—que también incluyó obsequios históricos y piezas de arte—reforzó el tono de acercamiento y respeto mutuo que se mantuvo durante toda la cena de Estado.

Fotografía en blanco y negro de un submarino militar gris navegando en el mar, con sus mástiles y banderas visibles
El submarino HMS Trump, símbolo de la Segunda Guerra Mundial, destaca por su participación clave en el Pacífico y su legado único en la Marina Real Británica (naval-history.net)

El HMS Trump no solo llama la atención en la política global: fue el único submarino de la Marina Real Británica con esa denominación. Arrojado a las aguas en 1944, el buque participó en operaciones clave en el Pacífico, hundiendo varias embarcaciones japonesas y colaborando con unidades aliadas, según detalla la revista estadounidense Newsweek.

La nave formó parte de la clase T, una serie de submarinos valorada por su alcance operativo y la incorporación de innovaciones técnicas, como radar avanzado y casco reforzado. Tras la guerra, el HMS Trump cumplió tareas de entrenamiento en Australia y Nueva Zelanda, hasta su retiro y desguace en 1971.

Una cena de Estado con mensajes y guiños históricos

La velada en la Casa Blanca reunió a altos funcionarios, empresarios y figuras del sector tecnológico. El ambiente estuvo marcado por bromas sobre la historia común, con Carlos III mencionando la reconstrucción de la Casa Blanca tras el incendio de 1814, y Donald Trump recordando la herencia legal y política recibida del Reino Unido, según la cadena estadounidense CBS News.

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, sentadas alrededor de una mesa baja con tazas de té y dulces, en una habitación con paredes verdes, cuadros y espejos
Carlos III enfatiza ante el Congreso de Estados Unidos la importancia de renovar la alianza para enfrentar desafíos globales como Ucrania y el cambio climático. (Reuters)

El menú, los brindis y la decoración reforzaron el clima de cordialidad, mientras ambos líderes evitaron abordar públicamente desacuerdos recientes, como la postura británica ante la guerra en Irán, específicamente respecto a su apoyo humanitario, según señalaron funcionarios presentes en Washington.

Un discurso real que miró al futuro

En su intervención ante el Congreso estadounidense, Carlos III subrayó la necesidad de “renovar la alianza” y afrontar juntos retos como la defensa de Ucrania, el cambio climático y la transformación digital. El monarca recordó hitos como la respuesta aliada tras el 11 de septiembre y la cooperación en inteligencia y tecnología militar.

El rey Carlos de Gran Bretaña pronuncia un discurso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reina Camila de Gran Bretaña escuchan durante una cena de Estado en su honor en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 28 de abril de 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett
El rey Carlos de Gran Bretaña pronuncia un discurso mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la reina Camila de Gran Bretaña escuchan durante una cena de Estado en su honor en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 28 de abril de 2026. REUTERS/Suzanne Plunkett

El rey también puso énfasis en los valores democráticos y la herencia compartida: “Las acciones de esta gran nación importan aún más”, dijo, citando la importancia de la resiliencia y la unidad en tiempos de incertidumbre.

La entrega de la campana representó mucho más que una cortesía protocolar. Para ambos países, simbolizó la continuidad de una alianza forjada en la guerra y consolidada en décadas de cooperación política, militar y cultural.

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