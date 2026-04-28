Inundaciones en República Dominicana han cobrado la vida de nueve personas en las últimas semanas

Las lluvias intensas generan una crisis humanitaria en República Dominicana con decenas de miles de desplazados y varios fallecidos. (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Las intensas lluvias y crecidas que han azotado a República Dominicana en las últimas semanas han generado una crisis humanitaria marcada por el desplazamiento de miles de personas y la confirmación de al menos, nueve fallecimientos relacionados con inundaciones y fenómenos asociados. Las autoridades mantienen la vigilancia, de forma paralela han desplegado recursos de emergencia, ante la previsión de que los eventos climáticos adversos se mantendrán en los próximos días, según datos del Centro de Operaciones de Emergencias(COE).

El reporte oficial recogido por la Defensa Civil señala que más de 30,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido al impacto de las precipitaciones, mientras que los daños a la infraestructura residencial superan las 6,500 viviendas afectadas. El organismo dirigido por Juan Salas confirmó que, entre los fallecidos, se encuentran menores y adultos originarios de diversas provincias, con siete muertes confirmadas por la entidad y dos adicionales documentadas por medios locales.

PUBLICIDAD

El desbordamiento del río Camú afecta al 95% de Villa Montellano, desplazando a más de 1.300 residentes y agravando la emergencia climática en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

De acuerdo con el director de Defensa Civil, Juan Salas, durante los últimos días fueron recuperados cinco cuerpos, a los que se añaden dos muertes notificadas la semana anterior. Esta situación sitúa el número oficial de víctimas mortales en siete, con casos distribuidos en provincias como el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel y Montecristi. Las persistentes lluvias han dejado incomunicadas a numerosas comunidades, complicando el acceso a ayuda humanitaria.

No obstante, diversas fuentes en medios locales suman un total de nueve decesos vinculados directamente a las inundaciones recientes. Entre las víctimas, una persona era de nacionalidad haitiana y el resto dominicanos. Los casos abarcan difernetes rangos de edades y circunstancias: el 8 de abril, en Los Alcarrizos, falleció una niña de un año y ocho meses tras el colapso de un muro, mientras que ese mismo día fue recuperado en Santo Domingo Oeste el cuerpo de un joven de 16 años arrastrado por una cañada.

PUBLICIDAD

AME1291. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 08/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo arrastrado a una cañada este miércoles, en Las 800, un barrio humilde en Santo Domingo (República Dominicana), que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

El 13 de abril, las lluvias en Villa Altagracia, ubicada en San Cristóbal, provocaron la muerte de una menor de siete años y un joven de 19 años que intentaba cruzar el río Cabuya a caballo. Al día siguiente, la Defensa Civil informó la localización del cuerpo de un niño de tres años en Pancho Mateo, Montellano (Puerto Plata), y el de un hombre de 32 años, arrastrado por el río Haina en Los Corozos (Pedro Brand).

El 22 de abril se registró el hallazgo del cuerpo de un joven haitiano de 22 años en las aguas del río Yuna, en Monseñor Nouel. Hacia el 27 de abril, la región Noroeste contabilizó dos nuevas víctimas: una persona identificada como Elvis Rafael Jiménez fue encontrada en el canal Roselia, distrito municipal de Villa Elisa (Montecristi), y otro cuerpo se halló en el río Yaque del Norte, en Castañuelas.

PUBLICIDAD

La provincia de Espaillat recibió inspección y acciones prioritarias para rehabilitar puentes, cañadas y sistemas eléctricos tras crecidas históricas del río Yásica. (Foto cortesía Ministerio de Presidencia)

La respuesta institucional sigue activa. El COE mantiene la alerta amarilla vigente para las provincias de María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago, mientras que otras, incluyendo Santiago Rodríguez, Espaillat, Duarte, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Puerto Plata están bajo alerta verde. Los informes de las autoridades advierten sobre la posibilidad de granizo y reiteran la probabilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.

El gobierno central ha implementado medidas de emergencia para mitigar el impacto sobre la población y continúa actualizando la información conforme evoluciona la crisis. Las autoridades insisten en la vigilancia sostenida y el fortalecimiento de recursos en las zonas comprometidas por los fenómenos meteorológicos recientes.

PUBLICIDAD