Esta reconocida aerolínea cambia sus normas y solo permitirá un cargador portátil por pasajero

Southwest Airlines limitará a un cargador portátil de litio por pasajero en todos sus vuelos a partir del 20 de abril de 2026. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Southwest Airlines anunció una política que restringe a un cargador portátil de litio por pasajero en todos sus vuelos a partir del 20 de abril de 2026. La medida responde a la preocupación por el aumento de incidentes con baterías de litio en aeronaves comerciales, una alerta que ha sido destacada tanto en Estados Unidos como internacionalmente por autoridades y agencias especializadas como la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, agencia de la ONU). Las agencias de noticias Reuters y Associated Press informaron que la decisión se alinea con la tendencia mundial de endurecer las restricciones sobre dispositivos con baterías de litio.

Southwest Airlines también prohibirá que estos cargadores se conecten a los enchufes de los asientos durante el vuelo y exigirá que permanezcan bajo el asiento del pasajero o con el pasajero. No se permitirá su almacenamiento en compartimentos superiores ni en equipaje facturado. Esta actualización normativa sigue las recomendaciones de la FAA y la OACI, que han instado a la industria a extremar precauciones frente al incremento de episodios con humo y fuego en cabina.

En 2025 se reportaron 97 incidentes en 2025 vinculados a baterías de litio en vuelos estadounidenses, superando los 89 registrados en 2024 según datos de la FAA. Este aumento ha motivado a compañías y autoridades a revisar protocolos de seguridad. Casos recientes, como el incendio ocurrido en un avión de Air Busan en Corea del Sur, llevaron a la adopción de restricciones semejantes en otras empresas y países, de acuerdo a las agencias de noticias Reuters y Associated Press.

¿Cuántos cargadores portátiles se pueden llevar en Southwest Airlines?

A partir del 20 de abril de 2026, Southwest Airlines permitirá a los pasajeros portar únicamente un cargador portátil de litio en cabina. La nueva política abarca todos los vuelos de la compañía, sin distinción de rutas nacionales o internacionales. Los cargadores deben colocarse bajo el asiento del pasajero o con el pasajero durante todo el trayecto, sin guardarse en compartimentos superiores ni en equipaje facturado, con el fin de facilitar la intervención de la tripulación ante cualquier sobrecalentamiento.

Según Reuters, la aerolínea no prevé inspecciones agresivas ni la confiscación de dispositivos, pero implementará una campaña informativa desde la compra del boleto para asegurar que los clientes estén al tanto de la normativa. Dave Hunt, vicepresidente de Seguridad y Protección de Southwest Airlines, indicó que la política busca “fortalecer nuestra capacidad de contener y mitigar incidentes con baterías de litio, incluyendo la reducción del riesgo de incendios”.

Los cargadores portátiles de litio deberán ir bajo el asiento o con el pasajero, sin permitirse guardarlos en compartimentos superiores ni en equipaje facturado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dispositivos estarán afectados y cuáles son las restricciones?

La restricción de Southwest Airlines aplica exclusivamente a cargadores portátiles de litio, conocidos como power banks. No afecta otros dispositivos electrónicos personales de uso común, como teléfonos móviles, tabletas o computadoras portátiles, siempre y cuando sus baterías respeten los límites definidos por la FAA y la OACI.

Las principales exigencias son:

Solo se permitirá transportar un cargador portátil de litio por pasajero .

. Los cargadores deberán estar bajo el asiento o con el pasajero, sin almacenarlos en compartimentos superiores ni equipaje facturado.

No se permitirá recargar los cargadores portátiles en las tomas de corriente de los asientos durante el vuelo.

Se recomienda mantener los dispositivos a la vista para una respuesta inmediata de la tripulación ante cualquier anomalía.

De acuerdo con Associated Press, estas restricciones superan la recomendación actual de las normas OACI, que permiten hasta dos cargadores portátiles por pasajero y prohíben recargarlos a bordo.

¿Por qué Southwest Airlines toma estas medidas?

El fundamento de la decisión reside en el riesgo relacionado a las baterías de litio y el aumento documentado de incidentes en vuelos comerciales. Según la FAA, en 2025 se registraron 97 incidentes en 2025 relacionados con baterías de litio en vuelos en Estados Unidos, frente a 89 en 2024. La tendencia ascendente es atribuida al incremento en el uso de dispositivos portátiles por parte de los pasajeros.

La organización de certificación de seguridad UL Standards & Engagement estima que se producen dos incidentes semanales con cargadores portátiles en aviones comerciales, lo que representa un incremento del 42% en 2025 respecto al año anterior según datos citados por Associated Press.

En marzo, la OACI actualizó sus lineamientos y recomendó limitar a dos los cargadores por pasajero y prohibir su recarga en vuelo. La FAA advirtió a las aerolíneas estadounidenses en septiembre de 2025 sobre estos riesgos tras analizar “numerosos incidentes graves”, según la agencia federal.

Southwest Airlines prohibirá recargar cargadores portátiles de litio en tomas de corriente de los asientos durante el vuelo para reducir riesgos de incendio. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

¿Qué incidentes han motivado las nuevas normas?

Los incidentes con baterías de litio han impulsado la respuesta internacional. En enero de 2025, un incendio provocado por un cargador portátil derivó en la evacuación de un avión de Air Busan en Corea del Sur. El fuego se propagó de tal manera que 176 pasajeros y tripulantes fueron evacuados, según datos de Reuters, sin que se registraran víctimas fatales.

Otras compañías internacionales, como el Grupo Lufthansa, ya habían implementado limitaciones similares, y las autoridades de aviación surcoreanas también ajustaron sus reglas tras el incidente en Air Busan.

¿Qué dice la industria y las autoridades sobre la seguridad de las baterías de litio?

Según Associated Press, la industria aérea expresa preocupación por la cantidad creciente de dispositivos electrónicos portátiles a bordo. Jeff Marootian, director ejecutivo de UL Standards & Engagement, subrayó: “Una gran parte del problema es que el número de incidentes sigue aumentando, correlacionado con la cantidad de dispositivos que la gente lleva a los aviones”.

El vicepresidente de Seguridad y Protección de Southwest Airlines, Dave Hunt, explicó que la medida permitirá “reforzar la capacidad de la aerolínea para contener y mitigar incidentes relacionados con baterías de litio”. De acuerdo con la FAA, los tripulantes de cabina cuentan con bolsas ignífugas y guantes aislantes para intervenir ante sobrecalentamiento o fuego.

El incendio en un vuelo de Air Busan en enero de 2025 impulsó la adopción de normas más estrictas sobre baterías de litio en la industria aérea internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactará la medida a los pasajeros?

La política exigirá que los pasajeros planifiquen el uso de sus dispositivos electrónicos y cargadores portátiles antes de viajar. Aquellos que usen varios cargadores deberán optar por solo uno para ingresar a la cabina. Southwest Airlines adelantó que para mediados de 2027 toda su flota dispondrá de tomas de corriente en los asientos, lo que reducirá la dependencia de los power banks, según datos de Reuters.

Durante el embarque y a bordo, el personal de Southwest Airlines recordará a los pasajeros las restricciones y orientará sobre el manejo seguro de los cargadores.

¿Qué cambia y qué se mantiene frente a normativas anteriores?

La OACI recomendó limitar a dos los cargadores portátiles y prohibir su recarga en vuelo. Southwest Airlines reducirá ese límite permitiendo únicamente uno por pasajero. La prohibición de guardar estos dispositivos en compartimentos superiores y de recargarlos durante el vuelo sigue las normas internacionales.

Reuters informó que las nuevas especificaciones de las normas OACI entraron en vigor inmediatamente para los 193 Estados miembros. La FAA supervisa el cumplimiento en Estados Unidos y continúa emitiendo alertas y actualizaciones en función de los reportes de incidentes.