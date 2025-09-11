La FAA lanzó una alerta de seguridad por el aumento de incidentes con baterías de litio en aviones

La FAA ha registrado 50 incidentes asociados a baterías de litio en aviones estadounidenses en lo que va de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta de seguridad dirigida a las aerolíneas para advertir sobre los riesgos que representan las baterías de litio transportadas por pasajeros y tripulantes en los aviones.

El organismo estadounidense llamó la atención sobre la posibilidad de incendios difíciles de controlar, vinculados especialmente al fenómeno conocido como “descontrol térmico”, en el que la batería puede alcanzar niveles extremos de presión y temperatura, provocando llamas a bordo.

De acuerdo con información difundida por CNN, la FAA alertó que dispositivos como teléfonos celulares, laptops, cargadores portátiles, cigarrillos electrónicos y audífonos pueden representar un peligro apreciable, ya que sus baterías de litio pueden presentar fallas y generar situaciones de emergencia.

Según la advertencia emitida por la agencia federal, las baterías de litio almacenadas en los compartimientos superiores o en el equipaje de mano de los pasajeros pueden pasar inadvertidas, ser de difícil acceso y no resultar fácilmente monitoreadas por pasajeros o miembros de la tripulación.

Las baterías de litio, presentes en teléfonos, laptops y cargadores portátiles, pueden provocar incendios difíciles de controlar durante un vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

50 incidentes en lo que va del año

La FAA confirmó que en lo que va del año se han reportado 50 incidentes relacionados con baterías de litio en vuelos dentro de Estados Unidos, algunos de los cuales provocaron desviaciones de vuelos y daños materiales en las aeronaves.

La agencia estadounidense recomendó a las compañías aéreas adoptar estrategias de mitigación de riesgos, reforzar sus procedimientos de extinción de incendios y desarrollar campañas de comunicación para informar a pasajeros y tripulantes sobre las medidas adecuadas para trasladar estos dispositivos.

Uno de los episodios recientes destacados por la FAA involucra un vuelo de American Airlines entre Dallas y Madrid ocurrido el 5 de agosto pasado. Durante ese trayecto, el teléfono celular de un pasajero se sobrecalentó y empezó a emitir humo, causando lesiones a la persona afectada y daños en el piso de la aeronave, reportó Reuters.

El vuelo sufrió un retraso debido a la emergencia. En otro caso registrado el 12 de julio, un ordenador portátil sobrecalentado de un pasajero en un vuelo entre Chicago y Portland, Oregón, originó humo y obligó al aterrizaje en Casper, Wyoming.

Las baterías de repuesto están prohibidas en el equipaje facturado, pero las de mano siguen representando riesgos si no se manipulan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FAA apuntó en su comunicado que “el uso de extintores Halon puede suprimir temporalmente las llamas abiertas; sin embargo, no detienen el proceso del ‘descontrol térmico’”.

Para afrontar una emergencia de este tipo, la respuesta principal debe implicar la utilización de grandes cantidades de agua para enfriar la batería y eliminar las llamas. El documento recomienda que “enfriar el dispositivo con agua es esencial para evitar que la reacción se propague mientras todas las celdas liberan su energía”.

La estadística oficial recopilada por la FAA revela que entre marzo de 2006 y agosto de 2025 se han verificado 648 incidentes asociados a baterías de litio. De esa cifra, 252 corresponden directamente a baterías, 138 a cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo, 97 a teléfonos celulares, 81 a otros dispositivos electrónicos y 77 a computadoras portátiles, además de tres incidentes con dispositivos médicos.

Southwest Airlines exige que los cargadores portátiles permanezcan a la vista cuando estén en uso durante el vuelo. (REUTERS/Kylie Cooper)

En este contexto, la agencia aconsejó a las aerolíneas revisar sus procedimientos tradicionales de combate contra incendios y actualizar los protocolos de seguridad para pasajeros y tripulación.

Southwest Airlines es, hasta el momento, la única aerolínea estadounidense importante que exige que los cargadores portátiles estén “a la vista” si se usan durante el vuelo.

La agencia concluyó en su comunicado que las aerolíneas deben reforzar los mensajes dirigidos a los pasajeros y desarrollar procedimientos para el almacenamiento, uso y disposición de estos dispositivos, incluyendo advertencias sobre el riesgo de cortocircuitos cuando los terminales de las baterías entran en contacto con objetos metálicos como llaves o monedas.