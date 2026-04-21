Estados Unidos

Regresan los vuelos entre Miami y Caracas: cuáles son los precios en una importante aerolínea estadounidense

La reactivación de esta ruta regular vuelve a conectar a Estados Unidos y Venezuela tras una interrupción de casi 7 años, incluyendo un vuelo diario sin escalas que inicia operaciones este próximo 30 de abril

Guardar
FILE PHOTO: FILE PHOTO: An American Airlines Airbus A321-200 plane takes off from Los Angeles International airport (LAX) in Los Angeles, California, U.S. March 28, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo
FILE PHOTO: FILE PHOTO: An American Airlines Airbus A321-200 plane takes off from Los Angeles International airport (LAX) in Los Angeles, California, U.S. March 28, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

La reapertura de la ruta aérea entre Miami y Caracas por parte de American Airlines marca el regreso de un enlace crucial que estuvo suspendido por casi siete años debido a restricciones y razones de seguridad, impulsando la expectativa de una reactivación en las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela a partir del próximo 30 de abril, según lo informado por Telemundo 51.

Debido a esto, la compañía anunció que ofrecerá un vuelo diario sin escalas, con operaciones a cargo de la subsidiaria Envoy utilizando aeronaves Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.

Los precios iniciales para los vuelos entre las dos ciudades se sitúan en niveles considerablemente elevados en comparación con otras rutas regionales. Según consultas en el sistema de American Airlines realizadas y reportadas por NBC Miami, los boletos de ida y vuelta para las primeras fechas habilitadas, a finales de abril, superan los USD 2.700.

Para mayo, las tarifas presentan una moderación, ubicándose entre USD 1.000 y USD 1.800, mientras que en algunas plataformas como Trip.com se identificaron tarifas de ida desde USD 310 y de ida y vuelta desde USD 910 en fechas específicas de mayo y junio.

Imagen GNASHOBIMVAO3JATRKI2UD6POI

Tarifas, comparación con otras rutas y cronograma de reinicio

Al comparar con destinos similares de la región, destaca la diferencia de costo: los vuelos entre Miami y Bogotá se mantienen alrededor de los USD 300 en las mismas fechas, como reportaron Telemundo 51 y NBC Miami. En la clase Business Flexible para la ruta Miami-Caracas, la tarifa publicada asciende a USD 3.349, según datos de Trip.

La reanudación del servicio fue confirmada el 9 de abril, cuando American Airlines comunicó que esperaba la finalización de aprobaciones gubernamentales y verificaciones de seguridad. En ese anuncio, la aerolínea estadounidense precisó sus intenciones de restablecer el vuelo diario sin escalas entre ambos países “tan pronto como el 30 de abril”.

De acuerdo a lo publicado por Aviacionline, el nuevo itinerario contempla una salida diaria desde Miami a las 10:16 horas, con arribo a Caracas a las 13:36, y el vuelo de retorno parte a las 14:40 desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para aterrizar en Miami a las 18:13. El avión Embraer 175 destinado a esta ruta ofrece cabina premium y servicios como wifi gratuito y tomas de corriente en los asientos.

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
Un avión de la familia Airbus A320 de American Airlines es remolcado en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami bajo un cielo parcialmente nublado, con personal de tierra asistiendo en las operaciones (Opy Morales)

Declaraciones oficiales y respaldo institucional

El vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales, Nate Gatten aseguró: “American fue la primera aerolínea en anunciar planes para retomar el servicio a Venezuela, y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”.

Gatten también reconoció los aportes del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y del secretario de Estado, Marco Rubio, elogiando el trabajo conjunto que hizo posible la reapertura de esta conexión aérea.

Por su parte, el director comercial de la compañía, Nat Pieper, subrayó, en declaraciones difundidas por Telemundo 51, el peso histórico de esta ruta en la malla de American: “El centro de conexiones de American en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro”. Pieper añadió que el compromiso de American Airlines de conectar a Estados Unidos y Venezuela ya supera los 30 años.

Vista a través de una ventana de aeropuerto con un avión de American Airlines en la plataforma, equipos de tierra, y otros aviones bajo un cielo azul claro
Desde una terminal con luz natural, se observa un avión Boeing de American Airlines estacionado en la plataforma, con personal de tierra trabajando y otros aviones al fondo.

Antecedentes con proyección de la conexión aérea

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y mantuvo sus vuelos hasta 2019, año en que se suspendió la ruta. Actualmente, la compañía es la aerolínea con mayor cantidad de destinos directos entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con una red diaria que supera los 6.000 vuelos en todo el mundo, tal como subrayó Aviacionline.

La reapertura del enlace Miami-Caracas apunta a facilitar nuevas oportunidades de comercio y a reforzar los vínculos familiares, tras varios años de aislamiento aéreo directo entre ambos países.

Temas Relacionados

American AirlinesMiamiCaracasVenezuelaTransporte AéreoPrecios de PasajesEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Nuevos detalles sobre el crimen del ex militar que asesinó a sus hijos y a otro menor en Luisiana

El entorno del acusado aporta nuevas claves sobre el origen de una tragedia familiar que sacudió profundamente a la comunidad local

Nuevos detalles sobre el crimen del ex militar que asesinó a sus hijos y a otro menor en Luisiana

Alerta en la ruta 710 de Florida por tráfico de drogas y 20 muertes por accidentes

Las autoridades intensifican los operativos y aumentan los controles policiales en el tramo que conecta Palm Beach con Okeechobee, tras registrar numerosos decomisos de sustancias ilegales y un incremento de víctimas fatales en el último año

Alerta en la ruta 710 de Florida por tráfico de drogas y 20 muertes por accidentes

El Hotel Delano en Miami Beach reabrió sus puertas tras seis años de renovación

Un extenso proceso de restauración da paso a modernas instalaciones, nuevos conceptos gastronómicos y entornos exclusivos, consolidando al hotel como un punto de referencia para viajeros contemporáneos y residentes locales

El Hotel Delano en Miami Beach reabrió sus puertas tras seis años de renovación

Un incremento en la actividad de osos negros impulsa nuevas alertas en el área de Tahoe

El hecho, reportado por la oficina del sheriff local, reaviva las preocupaciones sobre la interacción entre personas y vida silvestre al inicio de la temporada en la región, donde los avistamientos aumentan cada primavera

Un incremento en la actividad de osos negros impulsa nuevas alertas en el área de Tahoe

Lotería Powerball: resultados del lunes 20 de abril de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: resultados del lunes 20 de abril de 2026

TECNO

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El día que encontraron una granja con 3.800 PS4 para ganar dinero con Ultimate Team de FIFA

La IA se volvió más confiable este año, pero no porque se haya vuelto más inteligente

Un estudio confirma el impacto de los emojis en la calidad de las relaciones digitales

El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

La nueva temporada de Ghosts trae un giro sobrenatural

Marty Supreme: El fenómeno protagonizado por Timothée Chalamet ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Sorpresa en el reparto de ‘Gundam’, la ambiciosa película de Netflix basada en el icónico anime: este es el reparto liderado por Sydney Sweeney

Chris Evans regresa como Capitán América a Marvel y emociona a los fans

Kit Harington y su mirada sobre los comienzos en la actuación: “Si no puedes lidiar con el rechazo no llegarás muy lejos”

MUNDO

El gobierno de Chad enviará 1.500 soldados a Haití para apoyar la misión de seguridad

El gobierno de Chad enviará 1.500 soldados a Haití para apoyar la misión de seguridad

El papa León XIV recordó a Francisco en el primer aniversario de su muerte: “Sus gestos permanecen en nuestros corazones”

La policía de Corea del Sur ordenó el arresto de Bang Si-Hyuk, el magnate del K-pop que creó al grupo BTS

Isabel II, la reina que desafió la historia: el homenaje de Camila y la familia real a su legado

EN VIVO: A horas del final de la tregua, Donald Trump acusó a Irán de haber violado el cese del fuego “varias veces”