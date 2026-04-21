Regresan los vuelos entre Miami y Caracas: cuáles son los precios en una importante aerolínea estadounidense

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An American Airlines Airbus A321-200 plane takes off from Los Angeles International airport (LAX) in Los Angeles, California, U.S. March 28, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

La reapertura de la ruta aérea entre Miami y Caracas por parte de American Airlines marca el regreso de un enlace crucial que estuvo suspendido por casi siete años debido a restricciones y razones de seguridad, impulsando la expectativa de una reactivación en las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela a partir del próximo 30 de abril, según lo informado por Telemundo 51.

Debido a esto, la compañía anunció que ofrecerá un vuelo diario sin escalas, con operaciones a cargo de la subsidiaria Envoy utilizando aeronaves Embraer 175, tras obtener las aprobaciones necesarias de ambos gobiernos.

Los precios iniciales para los vuelos entre las dos ciudades se sitúan en niveles considerablemente elevados en comparación con otras rutas regionales. Según consultas en el sistema de American Airlines realizadas y reportadas por NBC Miami, los boletos de ida y vuelta para las primeras fechas habilitadas, a finales de abril, superan los USD 2.700.

Para mayo, las tarifas presentan una moderación, ubicándose entre USD 1.000 y USD 1.800, mientras que en algunas plataformas como Trip.com se identificaron tarifas de ida desde USD 310 y de ida y vuelta desde USD 910 en fechas específicas de mayo y junio.

Tarifas, comparación con otras rutas y cronograma de reinicio

Al comparar con destinos similares de la región, destaca la diferencia de costo: los vuelos entre Miami y Bogotá se mantienen alrededor de los USD 300 en las mismas fechas, como reportaron Telemundo 51 y NBC Miami. En la clase Business Flexible para la ruta Miami-Caracas, la tarifa publicada asciende a USD 3.349, según datos de Trip.

La reanudación del servicio fue confirmada el 9 de abril, cuando American Airlines comunicó que esperaba la finalización de aprobaciones gubernamentales y verificaciones de seguridad. En ese anuncio, la aerolínea estadounidense precisó sus intenciones de restablecer el vuelo diario sin escalas entre ambos países “tan pronto como el 30 de abril”.

De acuerdo a lo publicado por Aviacionline, el nuevo itinerario contempla una salida diaria desde Miami a las 10:16 horas, con arribo a Caracas a las 13:36, y el vuelo de retorno parte a las 14:40 desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, para aterrizar en Miami a las 18:13. El avión Embraer 175 destinado a esta ruta ofrece cabina premium y servicios como wifi gratuito y tomas de corriente en los asientos.

Un avión de la familia Airbus A320 de American Airlines es remolcado en la pista del Aeropuerto Internacional de Miami bajo un cielo parcialmente nublado, con personal de tierra asistiendo en las operaciones (Opy Morales)

Declaraciones oficiales y respaldo institucional

El vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales, Nate Gatten aseguró: “American fue la primera aerolínea en anunciar planes para retomar el servicio a Venezuela, y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”.

Gatten también reconoció los aportes del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y del secretario de Estado, Marco Rubio, elogiando el trabajo conjunto que hizo posible la reapertura de esta conexión aérea.

Por su parte, el director comercial de la compañía, Nat Pieper, subrayó, en declaraciones difundidas por Telemundo 51, el peso histórico de esta ruta en la malla de American: “El centro de conexiones de American en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina, y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro”. Pieper añadió que el compromiso de American Airlines de conectar a Estados Unidos y Venezuela ya supera los 30 años.

Desde una terminal con luz natural, se observa un avión Boeing de American Airlines estacionado en la plataforma, con personal de tierra trabajando y otros aviones al fondo.

Antecedentes con proyección de la conexión aérea

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y mantuvo sus vuelos hasta 2019, año en que se suspendió la ruta. Actualmente, la compañía es la aerolínea con mayor cantidad de destinos directos entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, con una red diaria que supera los 6.000 vuelos en todo el mundo, tal como subrayó Aviacionline.

La reapertura del enlace Miami-Caracas apunta a facilitar nuevas oportunidades de comercio y a reforzar los vínculos familiares, tras varios años de aislamiento aéreo directo entre ambos países.