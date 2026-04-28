Cuánto es el salario mínimo en cada estado de Estados Unidos en 2026

Un equipo diverso de profesionales colabora activamente en una oficina moderna, con algunos empleados trabajando en sus computadoras y otros discutiendo documentos, ilustrando la dinámica laboral y la importancia de entender las regulaciones sobre horas extras en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario mínimo en los Estados Unidos varía ampliamente entre los distintos estados, generando condiciones salariales que impactan directamente en millones de trabajadores.

Esta diferencia persiste a pesar de la existencia de un piso federal, que es aplicado de manera automática en algunos estados mientras que otros optan por normativas propias más protectoras.

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Según el informe actualizado al 1 de enero de 2026 del U.S. Department of Labor, el organismo federal encargado de la supervisión laboral, dichas regulaciones seguirán ajustándose en los próximos años conforme a fórmulas locales.

El salario mínimo en los Estados Unidos varía ampliamente entre los distintos estados,(Imagen Ilustrativa Infobae)

La referencia central, de acuerdo con el U.S. Department of Labor, el organismo federal encargado de la supervisión laboral, es el salario mínimo federal vigente: USD 7.25 por hora, cifra que rige en estados como Alabama, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Luisiana, donde no existe legislación estatal propia en materia de salario mínimo.

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Sin embargo, otros estados establecen mínimos superiores, otorgando una protección salarial más amplia; en territorios como California o Washington, el mínimo supera los USD 16 por hora, lo que deja en evidencia la brecha dentro del marco legal estadounidense.

California y Washington encabezan los estándares salariales más altos en 2026

En California, el salario mínimo alcanza los USD 16.90 por hora, con incrementos automáticos anuales vinculados a fórmulas predeterminadas. A esto se suma el ajuste de la estructura de las horas extra: toda jornada superior a ocho horas en un solo día o más de cuarenta horas en la semana debe remunerarse con pago de tiempo y medio; si se superan las doce horas en un mismo día, corresponde el doble de la tarifa habitual.

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Estas disposiciones presentan particularidades para sectores agrícolas e industrias con convenios especiales.

En California, el salario mínimo alcanza los USD 16.90 por hora, con incrementos automáticos anuales vinculados a fórmulas predeterminadas. Foto ilustrativa de Infobae

Washington establece para 2026 un salario mínimo de USD 17.13 por hora, el valor más alto reportado, ajustándose cada año según factores económicos estatales. En Oregon, la tarifa varía entre USD 14.05 y USD 16.30 según la zona geográfica. En Nueva York, el salario mínimo se fija en USD 17.00 para la ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk y Westchester, y en USD 16.00 para el resto del estado.

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Mientras tanto, Massachusetts sostiene un mínimo de USD 15.00 por hora con una cláusula legal que exige permanecer siempre, al menos, USD 0.50 por encima del salario mínimo federal vigente. Este mecanismo obliga a ajustes automáticos en caso de aumento nacional del piso.

Washington establece para 2026 un salario mínimo de USD 17.13 por hora, el valor más alto reportado, ajustándose cada año según factores económicos estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mecanismos de ajuste y las exenciones empresariales por tamaño o ingreso

La normativa federal y estatal incluye excepciones. En estados como Hawái, los empleados que reciben al menos USD 4,000 mensuales de salario garantizado quedan exentos de la ley estatal de salario mínimo y horas extra.

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Montana permite un mínimo de USD 4.00 por hora en negocios con ventas anuales hasta USD 110,000, siempre que no estén sujetos a la ley federal.

Muchos estados implementan ajustes automáticos anuales de acuerdo a fórmulas basadas en variaciones económicas y del coste de vida. Michigan, por ejemplo, tiene previsto elevar su mínimo a USD 15.00 desde enero de 2027. Connecticut y Arizona, entre otros, actualizan sus mínimos anualmente en función de índices económicos estatales.

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En la mayoría de las jurisdicciones, cualquier trabajo semanal que supere las 40 horas implica un pago de tiempo y medio. Algunos estados, como California, Oregon o Puerto Rico, aplican reglas más estrictas: pueden exigir el pago doble o compensaciones adicionales según la extensión de la jornada o el día trabajado.

En ciertos contextos, los estados eximen a determinados sectores o por tamaño de empresa. En Texas y Oklahoma, la regulación estatal remite a la ley federal y excluye de cobertura a negocios regulados por el Fair Labor Standards Act, la legislación federal laboral de EE.UU. En Pennsylvania, empleados de empresas con ventas anuales inferiores a USD 500,000 quedan fuera de las disposiciones estatales.

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Diferenciales locales y disposiciones particulares

El U.S. Department of Labor resaltó que múltiples ciudades y condados imponen mínimos superiores a los estatales, incrementando la complejidad regulatoria a nivel local. Así, en el área metropolitana de Portland (Oregon) el mínimo asciende a USD 16.30, mientras que en zonas rurales del mismo estado es de USD 14.05.

Puerto Rico mantiene un mínimo de USD 10.50 por hora, con recargos obligatorios para jornadas realizadas en días de descanso estatutario. Alaska contempla un ajuste programado a USD 14.00 desde el 1 de julio de 2026.

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En estados como Iowa y New Hampshire, cuando el mínimo estatal es inferior al federal, se adopta automáticamente la tarifa nacional, asegurando que los trabajadores no perciban menos de USD 7.25 por hora. Diferentes estados, además, imponen salarios diferenciados para menores, estudiantes o durante periodos iniciales de contratación.

El impacto de la dispersión y las reglas de actualización automática

La distancia entre los estados con salarios mínimos más altos y aquellos que aplican el piso federal configura una brecha de más de USD 10 por hora. A esto se añaden los ajustes automáticos anuales, que ligan la protección efectiva de los trabajadores a variables económicas, así como las exenciones sectoriales o por volumen de negocio, que diversifican aún más la cobertura mínima.