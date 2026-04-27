Salario mínimo en la construcción de California: los montos vigentes desde mayo de 2026

Un trabajador utiliza maquinaria pesada en un entorno cubierto de polvo durante labores de construcción o demolición.

Los trabajadores de la construcción mantendrán un salario mínimo de USD 16,90 por hora a partir del 1 de mayo, según lo aprobado oficialmente al inicio del año. Esta cifra varía en función de la ciudad, el condado y la especialidad, permitiendo en determinados casos que el ingreso real supere el piso legal.

De acuerdo con estimaciones del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), un trabajador a jornada completa podría percibir aproximadamente USD 35.152 al año con este nuevo salario mínimo, basado en una jornada de 40 horas semanales.

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La normativa vigente exige que todos los empleados reciban al menos el salario mínimo aplicable, independientemente de su situación migratoria. Quienes sufran incumplimientos pueden presentar una queja formal ante la Oficina de la Comisión Laboral de California del estado.

Los trabajadores de la construcción mantendrán un salario mínimo de USD 16,90 por hora a partir del 1 de mayo, según lo aprobado oficialmente al inicio del año. Imagen ilustrativa de Infobae

El sector de la construcción en Estados Unidos experimenta un auge sostenido, lo que impulsa los ingresos y las oportunidades laborales para sus trabajadores. Los salarios varían ampliamente según la experiencia, la especialización, la ubicación geográfica y la pertenencia sindical.

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La elevada demanda inmobiliaria proyecta que el crecimiento de este sector superará el promedio nacional por lo menos hasta 2026, según la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS), informó el portal especializado Mnews.

La BLS calcula que el empleo general en Estados Unidos aumentará un 3% hasta 2034, mientras que para los empleados de la construcción el crecimiento previsto es del 7% en ese período.

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El portal de estadística salarial ZipRecruiter informó que actualmente los salarios semanales promedian entre USD 1.000 y USD 1.200, dependiendo del estado y el nivel de actividad, con regiones como California, Nueva York y Alaska destacándose por remuneraciones superiores a USD 1.180 debido al mayor costo de vida y la dinámica inversora.

Los salarios varían ampliamente según la experiencia, la especialización, la ubicación geográfica y la pertenencia sindical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto es el salario medio por hora para obreros y ayudantes

El salario medio por hora para obreros y ayudantes se sitúa alrededor de USD 19,72 según proyecciones para 2026 de la BLS, lo que representa un ingreso anual aproximado de USD 41.000 para jornadas completas.

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Esto contrasta con el salario medio nacional de todas las ocupaciones, que es de USD 22,26 por hora y cerca de USD 46.000 anuales, de acuerdo con los registros oficiales mencionados por Mnews.

Quienes ingresan sin experiencia inician con sueldos cercanos al mínimo estatal —entre USD 7,25 y USD 15 por hora, según la legislación de cada estado—, mientras que aquellos con certificación técnica o especialización pueden acceder a pagos de USD 27 por hora o más si operan maquinaria pesada o estructuras complejas.

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Panorama salarial y perspectivas de empleo en la construcción

Condiciones laborales del sector enfatizan la flexibilidad y el aprendizaje en el puesto de trabajo por encima de los títulos académicos avanzados. La baja barrera de ingreso facilita la participación de jóvenes egresados de secundaria, migrantes y personas en reconversión laboral, quienes encuentran en la construcción una vía para obtener ingresos estables con proyección de desarrollo profesional, según lo señalado por la BLS para Mnews.

El acceso a 149.400 vacantes anuales convierte a la construcción en uno de los principales motores de absorción laboral dentro de la economía estadounidense.

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Diferencias geográficas, sindicalización y variaciones salariales

La localización geográfica resulta decisiva para la escala salarial en la construcción. En estados como California, Massachusetts y Nueva York, los salarios superan el promedio nacional, impulsados por megaproyectos urbanos, altos costos de vida y una fuerte inversión en infraestructura.

Áreas metropolitanas como Los Ángeles, Houston o Chicago lideran las escalas salariales frente a regiones rurales con menor dinamismo, según información de Mnews. La afiliación sindical y la negociación colectiva pueden elevar el salario base entre un 10% y un 30%, especialmente en obras públicas o proyectos privados de gran envergadura, de acuerdo con cifras señaladas por la BLS.

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Los trabajadores especializados en manejo de materiales peligrosos, operación de maquinaria sofisticada o liderazgo de equipos acceden a mejores remuneraciones y mayores oportunidades de promoción.

Contratistas y empresas priorizan la capacidad de adaptación, el cumplimiento de normas de seguridad y el compromiso con la capacitación interna continua para que sus empleados progresen en la escala profesional, tal como detalló la cobertura de Mnews.

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