Miami vibra con la Copa del Mundo: entradas disputadas, shuttles gratuitos y el Hard Rock Stadium listo para la fiesta global

El condado de Miami-Dade habilita shuttles gratuitos para asistentes al Mundial en el Hard Rock Stadium con acceso exclusivo para portadores de entradas verificadas (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El condado de Miami-Dade ofrecerá un sistema de transporte exclusivo y gratuito para quienes asistan a los partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium este verano, una medida que contrasta con los elevados costos de traslado registrados en otras sedes estadounidenses.

La iniciativa contempla shuttles sin costo disponibles únicamente para portadores de entradas verificadas, según confirmó un portavoz del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade (DTPW) a The Athletic.

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Para acceder al beneficio, los aficionados deberán desplazarse por sus propios medios hasta uno de los cuatro puntos habilitados: Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail Station, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station y Seminole Hard Rock Hotel.

El procedimiento prevé que en cada uno de estos centros de transferencia, el personal escaneará y validará los boletos antes de permitir el abordaje.

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Además, habrá un segundo control en el perímetro de seguridad del estadio para garantizar que nadie suba al shuttle sin haber presentado una entrada válida.

El Hard Rock Stadium albergará partidos clave del Mundial, incluyendo Brasil vs Escocia, Portugal vs Colombia, dieciseisavos, cuartos de final y el partido por el tercer puesto el 18 de julio (James Lang / Reuters)

El objetivo es asegurar la gratuidad para quienes efectivamente asistan a los encuentros, reforzando tanto la logística como la seguridad en un contexto de alta demanda.

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Durante la fase de grupos, el Hard Rock Stadium recibirá cuatro partidos, incluidos Portugal contra Colombia y Brasil contra Escocia, además de un encuentro de dieciseisavos, uno de cuartos de final y el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

El DTPW coordina este sistema especial en colaboración con el equipo de transporte del estadio, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el Departamento de Transporte de Florida, autoridades de Miami Gardens y el comité anfitrión de la ciudad.

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El operativo toma como referencia los modelos implementados en eventos masivos previos, como la Fórmula 1 y el Super Bowl, con el fin de optimizar el flujo de asistentes y evitar incidentes asociados a la movilidad.

La programación detallada de los servicios se dará a conocer en las próximas semanas, a medida que se definan los horarios y frecuencias definitivos para cada jornada de partido.

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Los cuatro puntos de transferencia habilitados para el sistema de transporte gratis en Miami son Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail Station, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station y Seminole Hard Rock Hotel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraste con otras sedes: tarifas elevadas y polémica

Mientras Miami apuesta por la gratuidad, los asistentes a partidos en sedes como Nueva Jersey y Boston enfrentan tarifas excepcionalmente altas.

Un billete de tren ida y vuelta entre la estación Pennsylvania de Nueva York y el MetLife Stadium costará USD 150 por pasajero, monto muy superior a la tarifa habitual de USD 12,90, según confirmó NJ Transit.

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Esta política generó disputas públicas entre el gobernador de Nueva Jersey y la FIFA. Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial 2026, advirtió a The Athletic que este “modelo de precios tendrá un efecto disuasorio” sobre los aficionados.

En Foxboro, los hinchas que viajen desde Boston deberán abonar USD 80 en tren o USD 95 en autobús para llegar al Gillette Stadium.

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Esta diferencia de criterios ha suscitado críticas y preocupación ante el posible impacto en la asistencia a los partidos.

En contraste, la ciudad de Filadelfia anunció que, gracias a un acuerdo con Airbnb, patrocinador de la FIFA, los asistentes al Lincoln Financial Field podrán utilizar el sistema de transporte local de forma gratuita al salir del estadio.

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Miami apuesta por la gratuidad en el transporte al Mundial, en contraste con otras sedes como Nueva Jersey y Boston, donde los costos de traslado superan los USD 80 por persona (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Meg Kane, directora ejecutiva de Philadelphia Soccer 2026, explicó que esto se logró por la aportación extra de USD 5 millones de la plataforma de alquileres temporarios para apoyar la organización en las ciudades anfitrionas.

Medidas diferenciadas según la sede

El transporte gratuito en Miami responde a una estrategia coordinada entre organismos públicos y privados para facilitar el acceso al estadio y evitar incidentes relacionados con la movilidad de grandes multitudes.

La prioridad es asegurar que solo quienes tengan entradas válidas puedan beneficiarse del servicio, reforzando la seguridad y la logística en los días de partido.

En otras ciudades, la decisión de trasladar parte de los costos logísticos a los propios aficionados generó malestar y debates sobre la equidad en la organización del torneo.

El modelo aplicado en Miami-Dade busca diferenciarse, ofreciendo una experiencia más accesible y controlada para los asistentes, mientras que la experiencia en otras sedes, marcada por las tarifas elevadas, podría influir en la elección de partidos y en el flujo de público durante el evento.