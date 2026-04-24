Brightline ofrecerá transporte gratis entre Aventura y el Hard Rock Stadium en la Fórmula 1 de Miami

Brightline implementa autobuses gratuitos entre Aventura y Hard Rock Stadium para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (Reuters)

Brightline pondrá en marcha autobuses gratuitos entre la estación de Aventura y el Hard Rock Stadium durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

Esta iniciativa facilitará la movilidad de quienes lleguen en tren desde Orlando, West Palm Beach, Boca Ratón, Fort Lauderdale y Miami, conectando de forma directa la terminal ferroviaria con el recinto deportivo a través de lanzaderas coordinadas con los horarios de los trenes.

Los autobuses saldrán diez minutos después de la llegada de cada tren y regresarán una hora antes de la partida de los convoyes, lo que permite minimizar los tiempos de espera en ambas direcciones.

El punto de embarque y desembarque será en el aparcamiento 16, junto al puente peatonal de la puerta 3, una zona habilitada exclusivamente para este servicio durante el evento.

Nuevo sistema de lanzaderas para el Gran Premio de Miami

El servicio de lanzaderas conecta a los asistentes desde Orlando, West Palm Beach, Boca Ratón, Fort Lauderdale y Miami con el estadio sin costo adicional (AP Photo/Marta Lavandier)

El acuerdo de movilidad anunciado por Brightline responde a la alta demanda de transporte prevista durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, un evento que reúne a miles de aficionados y visitantes internacionales.

Según detalló la empresa ferroviaria privada Brightline, el objetivo es ofrecer una alternativa cómoda y eficiente para quienes elijan el tren, evitando así la congestión vehicular en los accesos al estadio y garantizando un flujo ágil de pasajeros entre la estación y el circuito.

La medida refuerza la integración de los servicios de Brightline con los principales acontecimientos deportivos del sur de Florida.

Descuentos exclusivos para grupos y trayectos interurbanos

Los usuarios que utilicen el tren podrán beneficiarse de un 25 % de descuento en tarifas SMART, válido para grupos de tres o más adultos en recorridos interurbanos entre el sur de Florida y Orlando.

Esta promoción, vigente únicamente durante el fin de semana de la carrera, busca fomentar el uso compartido y reducir el tráfico individual, alineándose con las tendencias internacionales de movilidad sostenible.

Para acceder a la rebaja, los pasajeros deberán realizar la reserva en la plataforma digital de Brightline e incluir al menos tres adultos en la compra, aplicándose el descuento de manera automática.

Impacto y cifras del evento

La edición 2023 del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 atrajo a más de 270.000 asistentes, consolidando a Miami como referente del circuito mundial (Reuters)

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 es uno de los eventos deportivos destacados del calendario estadounidense, con gran afluencia de público local, extranjero y figuras del automovilismo internacional.

Según datos de la organización del Gran Premio de Miami, la edición 2023 reunió a más de 270.000 asistentes durante el fin de semana, lo que posiciona a Miami como uno de los destinos clave del circuito mundial.

La colaboración entre Brightline y los organizadores forma parte de una estrategia para ofrecer soluciones integradas de transporte en grandes eventos y facilitar el acceso al estadio.

Actividades temáticas y servicios adicionales

Como complemento a la oferta de transporte, la estación Aventura se transformará en un espacio temático durante los días del Gran Premio, con actividades relacionadas con el automovilismo.

Los pasajeros podrán participar en degustaciones, maridajes y exhibiciones de productos vinculados a la Fórmula 1, en un ambiente ambientado para anticipar la experiencia del circuito. Esta propuesta busca fomentar la interacción entre los aficionados antes de la llegada al estadio.

Adicionalmente, quienes partan desde las estaciones MiamiCentral, Fort Lauderdale o West Palm Beach tendrán acceso a un cóctel previo a la carrera en el bar Mary Mary, ubicado en la estación, donde podrán compartir con otros asistentes y disfrutar de una selección de bebidas y snacks temáticos.

Esta iniciativa afianza la experiencia previa al evento y presenta las estaciones de Brightline como puntos de encuentro para la comunidad aficionada al automovilismo.

Cobertura y funcionamiento del servicio especial

El servicio de autobuses «Hard Rock Stadium Connect» funcionará desde la llegada del primer tren hasta la partida del último, garantizando la cobertura total durante las jornadas del Gran Premio de Miami.

Según informó la empresa ferroviaria privada Brightline, los horarios de salida de las lanzaderas han sido coordinados para minimizar los tiempos de espera y facilitar la movilidad de los asistentes, quienes contarán con personal de asistencia en la estación y en el estadio para orientar el embarque y desembarque de los autobuses.