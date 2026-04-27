Restaurantes de Kansas City evalúan propina automática del 20% ante la llegada de miles de turistas por la Copa Mundial

La Missouri Restaurant Association propone a los restaurantes de Kansas City sumar una propina automática del 20% durante la Copa Mundial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Missouri Restaurant Association (MRA) recomendó a los restaurantes de Kansas City que apliquen una propina automática del 20% en las cuentas durante el verano, coincidiendo con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA.

La propuesta surge ante la previsión de que 650.000 visitantes internacionales arribarán a la ciudad, muchos procedentes de países donde dejar propina no es habitual.

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Trey Meyers, director de marketing y comunicaciones de la MRA, indicó a Axios que los turistas extranjeros generalmente suponen que la propina está incluida en la factura, lo que podría dejar a los camareros sin la retribución a la que están acostumbrados.

El planteamiento de la MRA representa a unas 450 empresas de Kansas City, muchas favorables a la medida, aunque ninguna confirmó oficialmente su adopción.

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El objetivo es garantizar la equidad en la retribución del personal y evitar que las diferencias culturales perjudiquen a los trabajadores, alineando la experiencia de los visitantes con los estándares locales.

La decisión de aplicar la propina automática del 20% es voluntaria y queda a criterio de cada establecimiento, siguiendo las normas de cada local (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de una propina fija es voluntaria, no obligatoria. La legislación en Missouri permite pagar a los empleados que reciben propinas un mínimo de USD 7,50 la hora, compensando el resto con las propias gratificaciones de los clientes.

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Según la plataforma Toast, en la segunda mitad de 2025 los restaurantes de Missouri alcanzaron un promedio de 19,7% en propinas, superando la media nacional para locales de servicio completo, establecida en 19,2%.

Meyers precisó que el porcentaje de propina automática recomendado se ajusta a los estándares habituales de la industria, que varían entre el 18% y el 22%.

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Impacto en restaurantes y empleados

De acuerdo con la Missouri Restaurant Association, la medida no representa una exigencia legal y queda a discreción de cada local según su clientela y política interna.

Tras la Copa Mundial, se espera que los restaurantes retornen a la modalidad tradicional de propinas, mientras se refuerza la capacitación cultural del personal (Crédito: Kansas City Chiefs)

En la mayoría de los restaurantes de Kansas City, los camareros —contratados bajo el esquema de salario base más propina— reciben directamente cualquier gratificación adicional que los clientes decidan dejar, aunque en algunos lugares ese monto se reparte entre todo el personal.

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La política sobre propinas extra varía según el establecimiento, por lo que será fundamental una comunicación clara para evitar confusiones.

La MRA enfatiza que la transparencia resulta imprescindible si se aplica la propina automática. Los restaurantes deberán informar a los clientes mediante carteles en la entrada y áreas de recepción, señalización en el menú o comunicación verbal directa antes de tomar el pedido.

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La finalidad es que los consumidores, tanto locales como extranjeros, comprendan la razón de la propina fija y tengan la opción de agregar un monto adicional si así lo desean.

Capacitación y expectativas tras la Copa Mundial

Tras la Copa Mundial de la FIFA, que concluye a mediados de julio, se prevé que los restaurantes que hayan adoptado la propina automática retornen a la modalidad tradicional, en la que la gratificación queda a criterio del cliente.

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La transparencia y la comunicación clara con los consumidores serán clave para informar sobre la propina automática durante el torneo internacional (REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Simultáneamente, la Visit KC Foundation inició sesiones de formación para los empleados de restaurantes y bares de Kansas City, orientadas a familiarizarlos con las normas culturales internacionales y las expectativas de los visitantes extranjeros.

Este programa busca asegurar una experiencia positiva tanto para turistas como para el personal local, facilitando la integración de distintas costumbres y sin que ello afecte la retribución de los trabajadores.

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La llegada de cientos de miles de visitantes extranjeros supone un reto operativo y cultural para la industria gastronómica de Kansas City.

La recomendación de la Missouri Restaurant Association evidencia la preocupación del sector por conservar la estabilidad salarial de su personal, en un contexto donde la práctica de la propina puede variar notoriamente según el origen del cliente.

Mientras tanto, la ciudad ajusta sus protocolos de hospitalidad para recibir a una audiencia global, con la expectativa de que la claridad normativa y la capacitación permitan afrontar el desafío y mantener la calidad del servicio.