Qué factores explican la baja reciente y el posible repunte de la gasolina en Florida según los analistas

El precio promedio de la gasolina en Florida bajó siete centavos en una semana, ubicándose en USD 3,95 por galón, según AAA (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El precio promedio de la gasolina en Florida registró una caída de siete centavos durante la última semana, situándose en USD 3,95 por galón, según el informe dominical de AAA - The Auto Club Group.

Esta cifra representa un incremento de siete centavos respecto al mes anterior, aunque aún se mantiene 88 centavos por debajo del nivel alcanzado en 2025.

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El precio actual de la gasolina en Florida refleja una disminución semanal, pero continúa por encima del valor de hace un mes.

Según AAA, la variabilidad responde al comportamiento del mercado internacional y factores geopolíticos, con la posibilidad latente de nuevos aumentos en los próximos días debido a la reciente subida del crudo y la gasolina al por mayor.

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Pese al descenso semanal, la gasolina en Florida cuesta siete centavos más que el mes pasado y 88 centavos menos que en 2025 (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Factores que explican la reciente baja y el posible repunte

Analistas de AAA advierten que, a pesar de este alivio temporal, existe la posibilidad de que se produzca un repunte en los precios en los próximos días.

El portavoz de la asociación, Mark Jenkins, señaló que el mercado fue volátil durante las últimas semanas, con un pico registrado a principios de mes.

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Jenkins explicó que el aumento simultáneo tanto en el precio del petróleo como en el de la gasolina al por mayor podría trasladarse pronto a los surtidores.

En la última semana, el crudo estadounidense subió USD 10,55 por barril, un alza del 13%. Paralelamente, los contratos futuros de gasolina se incrementaron en 46 centavos por galón.

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Los especialistas atribuyen este comportamiento a la creciente preocupación por el suministro global, motivada por las tensiones geopolíticas con Irán y la incertidumbre en torno al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

AAA advierte sobre la posibilidad de un nuevo repunte en los precios ante la reciente subida del petróleo y la gasolina al por mayor (REUTERS/Marco Bello)

De acuerdo con AAA, la volatilidad de los precios en Florida responde principalmente a factores externos, como las fluctuaciones en los valores internacionales del petróleo y la situación geopolítica en regiones clave para el abastecimiento mundial.

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Variación de precios por regiones metropolitanas

El análisis semanal identificó diferencias notables entre los distintos mercados metropolitanos del estado. Las áreas con los precios más elevados fueron West Palm Beach-Boca Raton (USD 4,13), Gainesville (USD 4,03) y Fort Lauderdale (USD 4,01).

En contraste, las regiones más económicas resultaron ser Panama City (USD 3,67), Pensacola (USD 3,69) y Crestview-Fort Walton Beach (USD 3,73).

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Esta disparidad regional se atribuye a factores como la proximidad a centros de distribución y los costos logísticos asociados al transporte del combustible.

Recomendaciones para ahorrar combustible

Para los conductores preocupados por el impacto en su presupuesto, AAA sugiere varias estrategias de ahorro.

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Recomiendan combinar diligencias para reducir recorridos, comparar precios en la zona antes de cargar combustible y considerar el pago en efectivo, ya que algunos establecimientos aplican recargos por el uso de tarjetas de crédito.

El mantenimiento regular del automóvil y el uso de aplicaciones móviles ayudan a optimizar el consumo y a encontrar los mejores precios de gasolina en Florida (REUTERS/Marco Bello)

Además, se aconseja eliminar peso innecesario del vehículo y adoptar una conducción menos agresiva, ya que la aceleración y la velocidad excesiva disminuyen la eficiencia en el consumo.

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Los programas de recompensas, como el “Fuel Rewards” de Shell, ofrecen descuentos directos en el precio por galón a los miembros de AAA.

Recursos adicionales y mantenimiento del vehículo

El cuidado preventivo del automóvil también impacta en el gasto de gasolina. AAA recomienda realizar el mantenimiento regular en talleres certificados, lo que permite optimizar la economía de combustible.

Para planificar viajes de forma más eficiente, existen aplicaciones móviles gratuitas para consultar los precios más bajos en tiempo real y calculadoras que ayudan a estimar el gasto anticipado de combustible.

En síntesis, la reciente baja en los precios de la gasolina en Florida responde a la volatilidad de los mercados internacionales y la influencia de factores geopolíticos.

No obstante, la posibilidad de un nuevo repunte se mantiene mientras persista la incertidumbre en el suministro global, especialmente por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.