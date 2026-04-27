Joby Aviation: el taxi aéreo eléctrico completó su primer vuelo en Manhattan

Joby Aviation realizó el primer vuelo público de su taxi aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en Manhattan, situando a la ciudad de Nueva York. Foto: Sitio oficial Jovy Aviation

Joby Aviation realizó el primer vuelo público de su taxi aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en Manhattan, situado en la ciudad de Nueva York como referencia en la movilidad aérea urbana del futuro.

La presencia del vehículo sobrevolando la urbe representa un paso importante hacia la integración de soluciones tecnológicas sostenibles en los sistemas de transporte de grandes ciudades, según Investing.com.

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El primer vuelo de demostración del taxi aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical en Nueva York evidenció la operatividad de esta tecnología en un entorno urbano real.

El acontecimiento mostró la viabilidad de incorporar aeronaves eléctricas como alternativa para mejorar la conectividad y disminuir la congestión vial, lo que podría transformar el desplazamiento cotidiano en ciudades densamente pobladas.

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La aeronave de Joby partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y aterrizó en la red de helipuertos de la ciudad, incluyendo Downtown Skyport y los helipuertos de West 30th Street y East 34th Street en Midtown. Foto: Jovy Aviation

Cómo fue el primer vuelo público de taxi aéreo eVTOL en Manhattan

Durante la demostración, la aeronave de Joby Aviation despegó y aterrizó en Manhattan sin necesidad de pista convencional, frente a autoridades, actores del sector y asistentes, detalló Investing.com.

El vehículo, impulsado por motores eléctricos, ascendió en vertical y operó con un nivel de ruido reducido, subrayando la ventaja del transporte aéreo en zonas urbanas.

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El evento tuvo como objetivo subrayar la capacidad técnica de los taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) para integrarse al entorno urbano.

La compañía presentó su propuesta como opción eficiente y respetuosa con el medio ambiente, ajustada a las exigencias de una ciudad como Nueva York.

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La compañía presentó su propuesta como opción eficiente y respetuosa con el medio ambiente, ajustada a las exigencias de una ciudad como Nueva York. Foto: Sitio oficial Joby Aviation

Las autoridades locales manifestaron su interés por soluciones innovadoras que disminuyan la congestión terrestre. La realización de este vuelo enfatizó el avance global hacia medios de transporte más limpios y modernos, según Investing.com.

Cuáles son los planes operación comercial y perspectivas para la movilidad urbana en Nueva York

Tras la demostración, Joby Aviation reiteró su compromiso de comenzar operaciones comerciales en Nueva York después de conseguir las autorizaciones regulatorias necesarias.

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El plan contempla conectar sectores clave, entre ellos Manhattan y los aeropuertos principales de la ciudad, mediante vuelos cortos que permitan reducir el tiempo de traslado de los usuarios.

Estos serán los beneficios de Joby Aviation

La introducción de taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical podría ofrecer una alternativa significativa al sistema de transporte urbano actual. La compañía destacó a Investing que el apoyo institucional y social facilitará la implementación, dependiendo de la obtención de los permisos y de la certificación operativa final.

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El proyecto de Joby Aviation prevé desplazamientos urbanos ágiles y sin emisiones directas. En ese sentido, Nueva York busca situarse entre las primeras metrópolis que promuevan la integración de taxis aéreos eléctricos en su sistema de transporte público.