Así serán los nuevos taxis aéreos eléctricos que operarán en Estados Unidos este verano

El programa federal eVTOL Integration Pilot Program permite que taxis aéreos eléctricos inicien pruebas reales en 26 estados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los taxis aéreos eléctricos están cada vez más cerca de integrarse en la vida urbana de Estados Unidos, con la expectativa de que comiencen a operar de forma limitada en diversas ciudades este verano, tras el lanzamiento de un programa piloto federal que busca acelerar su despliegue real por primera vez, según el medio estadounidense Fox News.

Este avance responde tanto a la presión internacional —con China liderando ya servicios comerciales de movilidad aérea desde 2023— como a la necesidad de modernizar las infraestructuras de transporte estadounidenses y facilitar nuevas formas de movilidad urbana.

El programa, denominado eVTOL Integration Pilot Program, ya ha aprobado ocho proyectos piloto que abarcan 26 estados, el mayor entorno de pruebas reales para aeronaves de nueva generación en el país.

Según la cadena estadounidense, estas pruebas contemplan no solo el traslado de pasajeros, sino también tareas como el reparto de mercancías, la respuesta médica de emergencia y el transporte regional, contribuyendo a que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) elabore futuras normas que regulen la expansión segura del sector.

Qué es un taxi aéreo

Un taxi aéreo, conocido también como eVTOL (siglas en inglés de “aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical”), es un vehículo eléctrico compacto, capaz de despegar y aterrizar en vertical, similar a un helicóptero pero con menos ruido y costes operativos.

Compañías como Joby Aviation y Archer Aviation planean operar rutas de taxis aéreos eléctricos en áreas urbanas estratégicas desde el verano de 2026. (REUTERS/Roselle Chen/File Photo)

Estos aparatos están diseñados para cubrir trayectos cortos dentro de áreas metropolitanas, eliminan el tráfico terrestre y logran que el tiempo de desplazamiento disminuya de forma drástica.

El impulso gubernamental ha supuesto un cambio decisivo. Tradicionalmente, los nuevos modelos de aeronaves debían superar un proceso de certificación nacional completo antes de operar, lo que extendía la espera durante años.

Ahora, detalla Fox News, el piloto eVTOL permite a las empresas demostrar la viabilidad y seguridad en escenarios reales restringidos, y posteriormente ampliar su alcance conforme vayan superando los estándares exigidos.

De acuerdo con el fundador y director ejecutivo de Archer, Adam Goldstein, este enfoque representa la señal “más clara hasta ahora de que llevar los taxis aéreos al mercado es una prioridad real para la Casa Blanca, la FAA y el Departamento de Transporte”.

La aprobación de las primeras rutas para aparatos de compañías como Joby Aviation y Archer Aviation se perfila para el verano de 2026. Según Fox News, estos primeros trayectos estarán restringidos a ciertas áreas urbanas estratégicas y no estará disponible una opción masiva de reserva inmediata a través de aplicaciones.

Los primeros servicios de taxis aéreos tendrán enfoque premium, pero se espera que los costos disminuyan con la masificación y optimización productiva. (REUTERS/Roselle Chen/File Photo)

La movilidad aérea en Estados Unidos y el contexto internacional

La cadena estadounidense subraya que la competencia global ha sido un factor clave. China opera vuelos comerciales de taxis aéreos desde 2023, y el uso de drones en conflictos bélicos y logística ha transformado la percepción sobre la viabilidad y eficacia de las aeronaves no tripuladas.

Estados Unidos aspira no solo a alcanzar, sino a recuperar el liderazgo en materia de innovación en sistemas civiles y militares de transporte aéreo. Por eso, el gobierno apuesta a la movilidad aérea urbana como pieza de su estrategia tecnológica.

El objetivo es que, a mediano plazo, la experiencia deje de ser exclusiva y costosa. Fox News indica que inicialmente estos servicios tendrán un enfoque premium.

Se prevé, sin embargo, que los precios en dólares caigan progresivamente hasta asemejarse a los de plataformas de viajes compartidos a medida que aumente el volumen de operaciones, se optimicen los procesos productivos y se extienda la adopción.

El futuro: autonomía, costos y aceptación social

Una característica central de esta tecnología es la posibilidad de que las aeronaves sean autónomas en un futuro próximo. Aunque en sus primeras fases los eVTOL operarán con piloto a bordo, el desarrollo de sistemas automatizados avanzados ya permite que las máquinas tomen decisiones complejas en tiempo real. La eliminación progresiva del piloto humano reduciría peso y costes, y abriría la puerta a una expansión masiva del servicio.

El proceso regulatorio sigue siendo el desafío más relevante. La FAA mantiene unos estándares de seguridad equivalentes a los de la aviación comercial. Las empresas como Joby han realizado miles de pruebas, pero aún no han logrado una certificación completa.

Ahora, con el nuevo programa, cada operación segura contribuirá a la generación de confianza pública. Goldstein, en declaraciones a Fox News, considera fundamental que “cada vuelo seguro contribuya a la aceptación social, que debe crecer en paralelo con los esfuerzos de certificación”.

El despliegue, según el medio estadounidense, será progresivo y dependerá de la validación continua de resultados en la realidad.

El modelo adoptado es similar al de la expansión de servicios de vehículos autónomos y eléctricos: una vez abierto el acceso inicial, la adopción suele acelerarse de manera exponencial, como sucedió previamente en ciudades donde circularon por primera vez los autos sin conductor de Waymo.