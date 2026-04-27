El tiroteo durante un evento universitario de Indiana dejó a 5 mujeres heridas

Unas 5 mujeres resultaron heridas por disparos tras un tiroteo la madrugada del 26 de abril en Kirkwood Avenue, Bloomington (Archives IU)

La celebración del “Little 500″ en Bloomington, Indiana, uno de los eventos estudiantiles más multitudinarios de Estados Unidos, quedó trágicamente marcada después de que una pelea derivara en un tiroteo la madrugada del domingo 26 de abril en Kirkwood Avenue.

Según informó el medio IndyStar, el incidente dejó 5 mujeres heridas por disparos, ninguna de ellas estudiante de la Universidad de Indiana, y provocó lesiones adicionales mientras la multitud huía del lugar en pánico. La rápida proliferación de armas en la escena y la falta de detenciones refuerzan la preocupación por la seguridad en grandes eventos en la ciudad.

Las autoridades de Bloomington aclararon el domingo por la tarde que, aunque inicialmente se creyó que 9 personas habían resultado heridas por armas de fuego, en realidad 5 sufrieron heridas de bala.

Las otras presentaban lesiones menores producidas al escapar, como cortes y golpes por caídas, según la Policía de Bloomington en declaraciones recogidas por NBC WTHR. Todas las víctimas del tiroteo tienen entre 17 y 22 años y proceden de Indianápolis, South Bend y Plainfield.

Ninguna de las víctimas del tiroteo en Bloomington es estudiante de la Universidad de Indiana, según confirmó la policía local (NBC WTHR)

Noche de la tragedia en Kirkwood Avenue: desarrollo y reacción policial

La violencia estalló alrededor de las 00:25 horas, cuando, en medio de la densa concentración de personas celebrando el fin de la competencia, los agentes apostados en la cuadra 400 de Kirkwood Avenue escucharon varias detonaciones y observaron cómo la multitud se dispersaba repentinamente.

El jefe de policía Mike Diekhoff explicó en IndyStar que el origen del tiroteo fue una pelea entre 2 mujeres frente al restaurante Five Guys. Las imágenes de teléfonos y cámaras de comercios confirmaron que “varias personas desenfundaron armas de fuego”, y dos hombres abrieron fuego, alcanzando a varias mujeres ajenas al enfrentamiento.

El artículo responde a la pregunta fundamental del caso: durante la madrugada del 26 de abril, una pelea entre dos mujeres desencadenó un tiroteo en Kirkwood Avenue, Bloomington, dejando 5 mujeres heridas por balas y varias personas lastimadas al escapar.

De las víctimas baleadas, una mujer de 20 años originaria de Plainfield sufrió una herida de bala en el torso y lesiones por proyectiles en el costado. Otras cuatro presentaron fragmentos de bala incrustados, detalló la Policía de Bloomington el domingo por la tarde. Solo una persona permanece hospitalizada en situación estable, mientras las demás han sido dadas de alta.

Las investigaciones continúan sin que hasta el momento se haya identificado al responsable ni recuperado ninguna de las armas utilizadas. Aunque en un principio se consideró que un hombre hallado herido en una gasolinera cercana podría haber estado vinculado con el tiroteo, las autoridades posteriormente descartaron esa hipótesis, como comunicó USA Today.

La pelea entre dos mujeres frente a un restaurante fue el origen del tiroteo, que generó pánico durante la celebración del Little 500 (NBC WTHR)

Consecuencias para la seguridad y debate sobre armas en la ciudad

El incidente ha puesto en cuestión la eficacia de los operativos de seguridad en eventos de alta concurrencia en Bloomington. La alcaldesa Kerry Thomson se mostró consternada en una transmisión en vivo, donde afirmó: “Me siento profundamente entristecida de que esto haya ocurrido en nuestra ciudad esta noche y que varias personas hayan resultado heridas”.

Thomson reiteró que “no hay lugar para la violencia armada en nuestra ciudad”, según y adelantó que solicitaría una revisión de los controles de seguridad en futuros encuentros.

Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de reforzar restricciones debido a las leyes estatales que permiten el porte abierto de armas: “Si las leyes de armas se mantienen como están, cualquiera puede llevar armas a la vista”.

La alcaldesa de Bloomington, Kerry Thomson, expresó su consternación y prometió revisar los operativos de seguridad en futuras celebraciones estudiantiles (City of Blooming)

La Universidad de Indiana, a través de su portavoz Mark Bode, condenó los hechos y agradeció la rápida respuesta de los distintos organismos de seguridad, incluidos el Departamento de Policía de Bloomington, la Policía Universitaria de Indiana, la Oficina del Sheriff del condado de Monroe y la Policía Estatal de Indiana.

La universidad enfatizó que “su prioridad es la seguridad” y ratificó el compromiso de mantener una estrecha coordinación con las autoridades, según declaraciones replicadas por medios locales como NBC WTHR y IndyStar.

El Little 500, reconocido como la carrera ciclista universitaria de mayor envergadura del país, había concluido oficialmente horas antes del tiroteo. Kirkwood Avenue, sede del incidente, es conocida como uno de los epicentros de vida nocturna de la ciudad, con bares y restaurantes frecuentados tras eventos deportivos.

La investigación policial sobre el tiroteo de Kirkwood Avenue sigue abierta, y las autoridades solicitan colaboración ciudadana para identificar a los responsables (NBC WTHR)

Testigos entrevistados por NBC WTHR relataron el momento en que el caos se apoderó del lugar. “Vi a una chica que alcanzó la pierna de su pantalón y empezó a disparar. En ese momento, ya estaba corriendo en sentido opuesto”, narró uno de los presentes.

El caso sigue abierto y la Policía de Bloomington solicita la colaboración ciudadana a quienes puedan aportar videos o datos sobre lo ocurrido, contactándose con Chris Scott, el detective designado.