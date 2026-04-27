El 63% del territorio salvadoreño tiene amenaza “alta” a sufrir daños por sismos

El 63% del territorio de El Salvador afronta un alto riesgo sísmico debido a su ubicación geográfica y actividad de fallas tectónicas. (Foto cortesía Protección Civil)

Se estima que el 63% del territorio de El Salvador enfrenta un alto riesgo de sufrir daños significativos en infraestructuras y viviendas. Esta condición responde a la ubicación geográfica del país, atravesado por una cadena volcánica activa y múltiples fallas sísmicas, donde ocurren movimientos de tierra frecuentes y de gran magnitud, según estudios del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico.

La presencia de suelos inestables y la exposición a procesos de subducción (movimiento de las placas téctonicas) elevan el potencial de afectaciones graves en estas zonas, tanto en áreas urbanas como rurales, de acuerdo con investigaciones coordinadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), presentadas en 2025.

El análisis oficial señala que una parte considerable del inventario nacional de edificaciones presenta altos niveles de vulnerabilidad ante los sismos. Al menos el 40% de las estructuras evaluadas no cumple completamente con los estándares sismorresistentes vigentes. Además, el 39% de la población permanece varias horas del día en edificaciones susceptibles a daños estructurales. Este escenario representa un factor de riesgo crítico para la seguridad de las personas y la economía nacional ante la posibilidad de un sismo destructivo.

Los estudios del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico revelan que el 40% de las edificaciones evaluadas no cumple con los estándares sismorresistentes vigentes. Foto: difusión

El riesgo sísmico en el país no depende únicamente de la proximidad a fallas activas, sino también de las condiciones geológicas locales. Zonas con suelos blandos o poco consolidados, en especial en el área Metropolitana de San Salvador, experimentan amplificaciones importantes del movimiento telúrico. Esta característica incrementa el daño potencial en caso de un evento fuerte, por lo que el estudio recomienda profundizar los análisis de microzonificación sísmica y actualizar periódicamente los códigos de construcción para reducir la exposición y los daños futuros.

El 37% restante del territorio nacional se ubica en una categoría de amenaza sísmica moderada, donde el riesgo de daños es menor, pero está presente. Dentro de estas áreas se identifican al menos 12 zonas con recurrencia de enjambres sísmicos, episodios que involucran múltiples sismos de baja o moderada magnitud en un periodo corto, sin que necesariamente ocurra un gran terremoto principal. Estos enjambres pueden generar preocupación en la población, provocar daños leves en infraestructuras y aumentar la percepción de vulnerabilidad en las comunidades afectadas.

Las zonas de enjambres sísmicos en El Salvador se encuentran principalmente en el occidente y centro del país. Entre las regiones identificadas figuran Ahuachapán, Sonsonate, San Vicente, La Paz, San Salvador y La Libertad, donde históricamente se han registrado secuencias de movimientos sísmicos en intervalos variables. Estas áreas requieren monitoreo constante ante la posibilidad de que los enjambres evolucionen hacia eventos de mayor magnitud o desencadenen deslizamientos y otros riesgos secundarios.

Los estudios del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico revelan que el 40% de las edificaciones evaluadas no cumple con los estándares sismorresistentes vigentes. (Foto cortesía Protección Civil)

Viviendas vulnerables en zonas de mayor riesgo sísmico

En los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad se concentra la mayor cantidad de viviendas expuestas a una amenaza sísmica alta y muy alta. Estas regiones, densamente pobladas y con intensa actividad económica, albergan numerosos asentamientos donde la infraestructura residencial presenta deficiencias estructurales frente a eventos telúricos.

Gran parte de estas viviendas fue construida con materiales rudimentarios, mampostería (muros de colocación manual) no reforzada y bloques de concreto sin refuerzo adecuado. La ausencia de aplicación de normas técnicas de construcción y la falta de sistemas de refuerzo estructural hacen que estas edificaciones resulten especialmente vulnerables a sufrir daños severos o colapsos en caso de un sismo fuerte.

El acelerado crecimiento urbano y la antigüedad de muchas edificaciones han contribuido a que persista la exposición a riesgos elevados. Estas condiciones aumentan la vulnerabilidad de la población y dificultan la capacidad de respuesta ante emergencias, lo que marca la necesidad de fortalecer los controles en la construcción y promover la rehabilitación de viviendas en las zonas identificadas como de mayor peligro.

El 37% del territorio de El Salvador está clasificado en amenaza sísmica moderada, con presencia periódica de enjambres sísmicos en al menos 12 zonas. EFE/Bagus Indahono

Alta exposición y baja resiliencia estructural en El Salvador

Nueve de cada diez estructuras en El Salvador se encuentran expuestas a una amenaza sísmica superior a 0.45 g, lo que implica que la mayoría de edificaciones podría enfrentar aceleraciones del suelo capaces de causar daños severos ante un sismo fuerte. Esta cifra refleja el nivel de exposición al que están sometidas tanto viviendas como edificios públicos y privados a lo largo del país.

El análisis de vulnerabilidad estructural indica que solo cinco de los 44 municipios evaluados cuentan con más del 70% de sus edificaciones clasificadas en categorías de vulnerabilidad baja o muy baja. En el resto de municipios, la mayoría de las estructuras presenta deficiencias que las hacen susceptibles a sufrir daños importantes durante un evento sísmico.

Departamentos como San Salvador, Santa Ana y La Libertad concentran la mayor cantidad de viviendas expuestas a amenaza sísmica alta y deficiencias estructurales. (Foto cortesía Protección Civil)

Esta combinación de alta amenaza y predominio de estructuras con vulnerabilidad media o alta resalta la urgencia de fortalecer la aplicación de normas sismorresistentes, así como de impulsar programas de reforzamiento y rehabilitación de edificaciones existentes para reducir el riesgo en las comunidades salvadoreñas.