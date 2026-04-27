Putin alabó la "valentía y heroísmo" de Irán y aseguró haber recibido un mensaje del líder supremo Mojtaba Khamenei

Putin alabó la “valentía y heroísmo” de Irán y aseguró haber recibido un mensaje del líder supremo Mojtaba Khamene. (Dmitri Lovetsky/REUTERS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió la "valentía y heroísmo" de Irán y afirmó haber recibido un mensaje del líder supremo Mojtaba Khamenei durante una reunión en San Petersburgo con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, según medios estatales rusos. Araqchi declaró que la República Islámica de Irán es "estable, sólida y poderosa" y sostuvo que, tras el conflicto con Estados Unidos e Israel, "el mundo ha comprendido el verdadero poder de Irán“. El ministro destacó que Rusia ha apoyado a Irán y que ambos países mantendrán su "asociación estratégica“.

Tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos, Israel e Irán, Rusia continúa como uno de los principales apoyos de la república islámica. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que "la importancia de esta conversación es difícil de sobrestimar, en vista de la evolución de la situación en torno a Irán y Oriente Medio“. Putin manifestó que Moscú hará “todo” lo que esté en su mano para alcanzar la paz en Oriente Medio, según medios estatales rusos.

Hasta el momento, los intentos de impulsar las conversaciones para mantener el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz no han tenido éxito. Araqchi señaló que "el enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos" y calificó de "excesivas" las exigencias de la delegación estadounidense. A principios de abril, Pakistán actuó como mediador y acogió una primera ronda de encuentros.

El ministro Abbas Araqchi afirmó que Irán es un país estable, sólido y poderoso tras el conflicto con Estados Unidos e Israel. (Dmitri Lovetsky/REUTERS)

Durante la reunión en San Petersburgo, Putin subrayó la disposición de Rusia a hacer “todo lo posible” para lograr la paz en la región lo antes posible. Dijo que Moscú considera prioritario estabilizar Oriente Medio y reiteró la voluntad rusa de colaborar con todas las partes involucradas en el conflicto. El mandatario ruso trasladó a Araqchi el mensaje recibido del líder supremo iraní y reiteró su valoración sobre la actitud mantenida por Irán durante los recientes enfrentamientos.

Araqchi, por su parte, insistió en que la República Islámica ha demostrado solidez y estabilidad frente a los retos planteados durante los combates con Estados Unidos e Israel. El ministro aseguró que la actuación iraní ha servido para que la comunidad internacional perciba la capacidad del país. En la misma línea, agradeció el respaldo sostenido de Rusia y recalcó que las relaciones bilaterales representan una asociación estratégica que se fortalecerá en el futuro.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, asistió a una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin de San Petersburgo. (Dmitri Lovetsky/REUTERS)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que el diálogo entre Putin y Araqchi tiene especial relevancia dada la coyuntura actual en Oriente Medio. Según medios estatales rusos, la conversación se centró en los esfuerzos conjuntos para avanzar hacia la paz y en la coordinación de posiciones respecto a la seguridad en la región.

La persistencia de tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las dificultades para consolidar el alto el fuego mantienen la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. Autoridades rusas reiteraron su disposición a participar activamente en iniciativas diplomáticas, mientras que fuentes iraníes señalaron que las demandas estadounidenses han complicado la posibilidad de alcanzar acuerdos definitivos.

Putin aseguró que Moscú hará todo lo posible para promover la paz en Oriente Medio, priorizando la estabilidad regional. (Dmitri Lovetsky/REUTERS)

El canciller iraní manifestó que, pese a los intentos de mediación internacional, las negociaciones no han logrado producir resultados concretos. Indicó que Irán mantiene una postura firme y que no aceptará condiciones que considere desproporcionadas. Los encuentros de principios de abril en Pakistán, según fuentes oficiales, no permitieron avances sustanciales debido a las diferencias entre las partes.

Putin reiteró que Rusia mantendrá su apoyo a Irán en el marco de la cooperación bilateral y afirmó que Moscú continuará promoviendo iniciativas de diálogo regional. Araqchi concluyó que la alianza estratégica entre Moscú y Teherán se consolidará y que ambos países compartirán esfuerzos para enfrentar los desafíos que presenta la situación en Oriente Medio.