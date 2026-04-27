Transformación educativa en República Dominicana: Más de 600 niños serán beneficiados con la inauguración de dos centros escolares

Más de 600 menores de Río San Juan pueden acceder a educación de calidad tras la entrega de dos modernos centros escolares. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Más de 600 menores del municipio de Río San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez ya tienen acceso a instalaciones educativas renovadas tras la inauguración de dos centros escolares en República Dominicana, en una jornada encabezada por el presidente Luis Abinader.

La inversión para estas obras supera los 169 millones de pesos dominicanos (unos 2.8 millones de dólares), dentro del marco de las iniciativas adoptadas para expandir la cobertura y calidad educativa en el país.

Entre las infraestructuras entregadas se encuentran la Escuela Primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña y el Liceo Copeyito. Según los datos suministrados durante el acto inaugural, la primera de ellas fue construida mediante una inversión de 96,349,342 pesos dominicanos, ofreciendo 17 aulas, una biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica y salón multiusos. Este centro permitirá que más de 400 estudiantes de la localidad cuenten con condiciones adecuadas para su formación.

La inversión de 169 millones de pesos en infraestructura escolar refuerza la educación en la provincia María Trinidad Sánchez. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Por su parte, el Liceo Copeyito recibió una inversión de 73,331,695 pesos dominicanos y dispone de seis aulas, laboratorios de informática y ciencias, sala de enfermería, salón de profesores y cancha mixta. El nuevo liceo tiene capacidad para beneficiar directamente a más de 280 alumnos.

Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, destacó que este centro educativo de nivel medio fue concluido a través del Plan “Aulas 24/7-365”, puesto en marcha por el Ministerio de Educación para retomar obras abandonadas, así como ampliar y fortalecer la infraestructura escolar, con especial atención en comunidades que requieren respuestas concretas.

La Escuela Primaria Profesora Raquel de la Rosa Faña ofrece 17 aulas, biblioteca, plaza cívica y salón multiusos para más de 400 estudiantes. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El impacto social y educativo de las obras

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, expresó durante la ceremonia que la habilitación de estos planteles refuerza la meta de establecer un sistema educativo “más moderno y centrado en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes”. Resaltó: “Tan importante como la infraestructura es lo que ocurre dentro de ella. Por eso estamos trabajando en fortalecer los aprendizajes, en acompañar a nuestros docentes y en construir entornos donde los estudiantes quieran estar, aprender y crecer. Para que cada estudiante, sin importar su origen, tenga acceso a oportunidades reales de desarrollo”.

Al referirse al alcance territorial y social de la inversión, De Camps subrayó: “Hoy no estamos simplemente entregando una infraestructura. Hoy estamos abriendo nuevas oportunidades para esta comunidad y reafirmando una convicción que guía nuestro trabajo: la educación no puede depender del lugar donde se nace. Cada niño y cada niña de la República Dominicana merece aprender en condiciones dignas, seguras y adecuadas. Y por eso estamos aquí”.

En representación de los alumnos, Lismary Martínez Caraballo, estudiante de cuarto grado de primaria, agradeció la habilitación del centro y señaló la importancia de las nuevas instalaciones para el aprendizaje. Luz Mari Almonte Paca, estudiante de sexto grado de secundaria en el Liceo Copeyito, consideró que la obra beneficia de forma directa a la juventud del municipio.

Estudiantes reconocen el impacto positivo de las nuevas instalaciones en el aprendizaje y bienestar de la juventud local. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Mejoras en las condiciones de infraestructura y servicios

Ambas construcciones el diseño incorpora también sistemas de saneamiento, drenaje pluvial, cisternas y cerramientos perimetrales, lo que garantiza que el proceso educativo se desarrolle en ambientes seguros y adecuados para los estudiantes, como fue enfatizado durante la inauguración.

Estas instalaciones recién entregadas forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la enseñanza y asegurar entornos de desarrollo integrales en toda la República Dominicana.