Encuentran sin vida a ex teniente coronel condenado a 30 años de cárcel por narcotráfico en República Dominicana

Hans Wender Lluberes Sánchez, exteniente coronel de la Policía Nacional, fue hallado muerto en su celda antes de ser trasladado a Najayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exteniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez, quien fue condenado recientemente a 30 años de prisión por encabezar una red internacional de narcotráfico, fue encontrado sin vida dentro de una celda en la cárcel de paso de San Luis, provincia Santo Domingo, la noche del sábado, según confirmó Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios, a través de una declaración difundida por el Ministerio Público.

Las investigaciones preliminares sugieren un suicidio, aunque las autoridades han iniciado investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

Al momento de su muerte, Lluberes Sánchez permanecía bajo custodia en San Luis porque la sentencia judicial emitida días atrás todavía no había sido remitida oficialmente al sistema penitenciario para su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal, tal como indicó Santana al Ministerio Público.

Esta demora en el trámite judicial impidió que el exoficial ingresara al penal definitivo dispuesto por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado.

Lluberes Sánchez, quien pasó de ostentar un alto mando policial a dirigir operaciones logísticas para el narcotráfico internacional (Foto cortesía RCC Noticias).

De acuerdo con la información aportada por el propio director de Servicios Penitenciarios, Lluberes Sánchez solicitó a sus compañeros de celda un lapicero horas antes de ser hallado, con el propósito de redactar una nota que fue encontrada en el área del baño anexa a su celda, donde fue ubicado su cuerpo.

La condena contra Lluberes Sánchez, emitida a principios de abril por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez del Segundo Tribunal Colegiado, incluyó no solo la pena de 30 años de prisión, sino también una multa de 50 millones de pesos dominicanos a favor del Estado dominicano, como consignó el Ministerio Público en un comunicado de prensa remitido hace menos de una semana.

El tribunal consideró probado que el exteniente coronel lideraba una organización integrada por dominicanos y venezolanos, en la que se incautaron, en 2015, 450 paquetes de cocaína con un peso de 454 kilogramos.

La condena a 30 años de prisión y una multa de 50 millones de pesos por narcotráfico fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2019, Lluberes Sánchez fue declarado en rebeldía tras no comparecer a varias audiencias del proceso judicial en su contra. Posteriormente, huyó del país, pero el 15 de octubre de 2015 fue deportado desde Estados Unidos, llegando al Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo procedente de Miami, según consta en los registros oficiales.

La red que dirigía fue considerada responsable conforme a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, según la sentencia que reflejó el perjuicio causado al Estado dominicano.

Hans Wender Yuberes Sánchez, un ex teniente coronel de la policía, fue deportado desde Estados Unidos a la República Dominicana. Está acusado de ser uno de los cabecillas de una estructura de narcotráfico internacional a la que se le incautó un cargamento de 454 kilos de cocaína en 2015.

El resto de los condenados por la operación antidrogas

En diciembre de 2019, la Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condenas para nueve personas adicionales implicadas en la red dirigida por Lluberes Sánchez, tal como recordó el Ministerio Público. Entre estos, el Segundo Tribunal Colegiado sentenció a 30 años de prisión a los pilotos Francisco Javier Velasco Tory y Edmundo José Medina Torrealba. Por su parte, el ex segundo teniente del Ejército de la República Dominicana (ERD), Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán ERD Roberto Segura Peña; y José Luciano, exagente de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) asignado al Aeropuerto Internacional de las Américas, recibieron 20 años de prisión cada uno.

A la lista de responsables se suma Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR, condenado a 18 años de prisión. Los ciudadanos venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, quienes actuaban en calidad de pasajeros, recibieron una pena de cinco años de cárcel cada uno.

La operación que derivó en las condenas permitió la incautación de una alta cantidad de droga y la desarticulación de una estructura criminal con nexos internacionales, de acuerdo a la información confirmada por el Ministerio Público en República Dominicana.